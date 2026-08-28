Tom Arrascaeta? Isa Scherer leva susto ao ver nome escolhido pelo marido para o filho

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:55
Mamãe pela terceira vez, Isabella Scherer levou um susto logo após o nascimento do pequeno Tom, fruto de seu relacionamento com o ator e modelo Rodrigo Calazans. Na maternidade, Rodrigo resolveu pregar uma peça na esposa e apareceu vestindo a camisa do Flamengo com uma cópia impressa e falsificada da certidão de nascimento do caçula. No papel, o nome do bebê constava como "Tom Arrascaeta", em uma suposta homenagem ao jogador rubro-negro Giorgian de Arrascaeta.
Marido de Isa Scherer faz certidão falsa com nome de Tom Arrascaeta
Enquanto amamentava o recém-nascido, a chef de cozinha demorou a assimilar a situação, mas logo percebeu a armação. "Ô pequeno, você fez em uma gráfica, né?", questionou entre risos. Vendo que a brincadeira tinha funcionado perfeitamente, o casal decidiu estender a pegadinha para familiares e amigos próximos, gravando a reação de quem acreditava na história.
A mãe de Isa e a atriz Gabriela Medvedovsky foram algumas das vítimas. Em uma chamada de vídeo, Gabriela entrou em pânico ao saber da escolha do nome: "Ele vai mudar? Eu não tô acreditando que ele fez isso. Você tem que ser honesta com ele, falar: 'Cara, eu tô aqui recém-parida e você vai e me mete uma dessa'".
A repercussão foi tanta que a própria influenciadora precisou vir a público nas redes sociais para tranquilizar os seguidores mais desatentos e esclarecer que tudo não passou de uma brincadeira.