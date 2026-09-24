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Tom Cruise quebra protocolo da Família Real Britânica para ‘salvar’ Kate Middleton em evento de pré-estreia

Ator chegou a dar um beijo no rosto da Princesa de Gales

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:11

Tom Cruise e Kate Middleton
Tom Cruise e Kate Middleton Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Tom Cruise quebrou um protocolo da Família Real Britânica para salvar a Princesa Kate Middleton durante a avant-première, a pré-estreia de ‘Digger’ (2026), em Londres.

Príncipe William e a esposa dele foram recepcionados pelo astro no evento realizado na noite da última terça-feira (22), na cidade turística Leicester Square, no centro da capital inglesa.

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger'

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
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O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação

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Durante o evento, ao descer as escadas que os levou até o cinema no qual aconteceu a sessão de ‘Digger’, Cruise estendeu a mão para ajudar Kate a descer com segurança, já que a Princesa de Gales estava com um vestido com uma calda que arrastava no chão.

A princesa aceitou a oferta, mas o ator violou um conhecido protocolo real, pois é estabelecido que as pessoas não devem tocar nos membros da Família Real.

O toque só pode acontecer caso o membro da realeza dê consentimento para o contato ou estenda a mão primeiro. No entanto, no caso a princesa aceitou.

No início do evento, Cruise cumprimentou o primogênito do Rei Charles III, e foi flagrado dizendo: “Belo paletó”. Em seguida, ele cumprimentou ainda Kate com um beijo no rosto. A esposa do príncipe usou um vestido roxo da estilista Jenny Packham, combinado com um colar de ametistas.

Segundo a revista inglesa Hello! Magazine, Cruise celebrou William e Middleton antes da chegada dos dois à festa. “Eu apenas os adoro. São pessoas maravilhosas, e tenho um enorme respeito por eles”, declarou o ator.

William e Kate tinham ido em outra première recente de Cruise. Os dois compareceram ao evento de lançamento de ‘Top Gun: Maverick’ (2022), também realizada em Londres, há quatro anos.

Na época, o príncipe foi flagrado com um olhar supostamente “enciumado” com a atenção dada pelo ator a sua esposa.

‘Digger’ foi dirigido pelo cineasta Alejandro G. Iñárritu. O longa é apontado como candidato potencial a várias indicações no Oscar de 2027, sendo Cruise visto como um dos favoritos na categoria de Melhor Ator.

A obra mostra o artista no papel do homem mais rico do mundo ajudando o governo dos EUA a solucionar uma catástrofe que ele mesmo causou.

Tags:

tom Cruise

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