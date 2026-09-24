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Tomorrowland Brasil 2027 abre venda de ingressos com preços até R$ 9.715; veja todos os detalhes

Festival será realizado entre 30 de abril e 2 de maio no Parque Maeda, em Itu, e terá mais de 150 artistas distribuídos em seis palcos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:53

Tomorrowland Brasil confirma nova edição em outubro
Tomorrowland Brasil confirma nova edição em outubro Crédito: Reprodução/Tomorrowland Brasil

Os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027 começaram a ser vendidos ao público nesta quinta-feira (24). A próxima edição do festival de música eletrônica acontece entre 30 de abril e 2 de maio de 2027, no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

Os preços começam em R$ 635, valor da meia-entrada para quem pretende acompanhar apenas um dia de festival. Já quem quiser viver os três dias do evento pode desembolsar até R$ 9.715 na categoria mais completa.

Tomorrowland Brasil

Tomorrowland Brasil por Reprodução
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A venda mundial acontece depois que a pré-venda exclusiva para clientes Bybit, realizada na segunda-feira (21), teve os ingressos disponibilizados esgotados no mesmo dia.

Para participar da venda mundial, era necessário ter realizado o pré-registro na conta Tomorrowland até as 23h59 de quarta-feira (23). O cadastro, porém, não garante o ingresso, que depende da disponibilidade.

Quanto custam os ingressos do Tomorrowland Brasil 2027?

O Day Pass tradicional custa R$ 1.270 na inteira, R$ 635 na meia-entrada ou PcD e R$ 792 na modalidade social.

Para os três dias, o Full Madness Pass sai por R$ 3.160 na inteira, R$ 1.580 na meia-entrada ou PcD e R$ 1.925 no ingresso social.

Há ainda as categorias Comfort e N°1, com benefícios adicionais. Confira:

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Day Pass

Inteira: R$ 1.270

Meia-entrada/PcD: R$ 635

Social: R$ 792

Full Madness Pass - três dias

Inteira: R$ 3.160

Meia-entrada/PcD: R$ 1.580

Social: R$ 1.925

Day Comfort

Inteira: R$ 2.220

Meia-entrada/PcD: R$ 1.585

Social: R$ 1.742

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Full Madness Comfort - três dias

Inteira: R$ 5.535

Meia-entrada/PcD: R$ 3.955

Social: R$ 4.300

Day N°1

Inteira: R$ 3.455

Meia-entrada/PcD: R$ 2.820

Social: R$ 2.977

Full Madness N°1 - três dias

Inteira: R$ 9.715

Meia-entrada/PcD: R$ 8.135

Social: R$ 8.480

Na modalidade social, o desconto no valor da entrada é acompanhado de uma doação de R$ 30 destinada à Tomorrowland Foundation.

Como comprar

Os ingressos são comercializados pela plataforma oficial do Tomorrowland. Cada pessoa pode adquirir no máximo seis entradas, considerando todas as etapas de venda.

O pagamento pode ser feito por Pix, Google Pay ou cartões Mastercard, Visa e Elo. Para compradores com CPF brasileiro, há possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros ou de quatro a dez parcelas com juros.

Também estão disponíveis pacotes de hospedagem no DreamVille e vagas no Shuttle Oficial, serviço de transporte de ida e volta para o festival.

Como será o Tomorrowland Brasil 2027?

A edição de 2027 terá como tema “Consciencia”, conceito construído em torno de seis emoções: admiração, amor, raiva, alegria, desejo e tristeza.

Segundo a organização, mais de 150 artistas devem se apresentar em seis palcos ao longo dos três dias. O line-up completo ainda não foi divulgado.

O palco principal terá 43 metros de altura e 140 metros de largura. O Brasil receberá o capítulo final da jornada de “Consciencia”, depois das edições do Tomorrowland na Bélgica e na Tailândia.

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