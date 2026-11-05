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Tony Bellotto desabafa sobre luta contra câncer de pâncreas: 'Continuar vivo é o suficiente'

Aos 66 anos, guitarrista dos Titãs fala sobre como o diagnóstico mudou sua visão de futuro e conta que passou a valorizar o presente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:09

Tony Bellotto falou sobre o impacto do câncer de pâncreas em sua vida e afirmou que seu maior desejo é continuar vivo
Tony Bellotto falou sobre o impacto do câncer de pâncreas em sua vida e afirmou que seu maior desejo é continuar vivo Crédito: Chico Cerchiaro / Divulgação

O músico Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, falou sobre como tem encarado a vida desde que recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas, em março de 2025. Aos 66 anos, o artista afirmou que seu principal desejo para os próximos anos é continuar vivo e aproveitar a rotina ao lado da música, da escrita e das atividades que gosta de fazer.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bellotto resumiu sua perspectiva diante do tratamento e da doença: “Nos próximos anos, primeiro eu gostaria de continuar vivo. Isso vai ser o suficiente”. O músico também disse que pretende seguir compondo, escrevendo e se divertindo. “Ficar vivo, esse é o meu objetivo”, completou.

Tony Bellotto

Tony Bellotto por Reprodução
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Tony Bellotto por Reprodução
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Tony Bellotto por Reprodução

O diagnóstico, descoberto após uma série de exames de rotina, provocou uma mudança profunda na maneira como o artista enxerga o futuro. Segundo ele, receber a notícia de uma doença grave tornou a percepção da finitude algo concreto e imediato.

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“Um diagnóstico de câncer e, no meu caso, de um tão grave quanto o de pâncreas muda totalmente a sua visão de vida”, relatou. Bellotto descreveu a experiência como uma espécie de entrada em outra dimensão, na qual precisou aprender a lidar com as transformações provocadas pela doença.

Uma nova maneira de encarar a vida

O guitarrista contou ainda que passou a adotar uma postura mais próxima de uma filosofia zen, inspirada em ensinamentos de tradições orientais. A ideia, segundo ele, é concentrar a atenção no presente e enfrentar cada dia de acordo com a realidade que se apresenta.

A mudança de perspectiva não significa abandonar seus planos, mas dar outro peso ao cotidiano. Mesmo diante da luta contra o câncer, Bellotto busca manter suas atividades e aproveitar os momentos possíveis.

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