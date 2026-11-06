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Tony Bellotto é afastado de show dos Titãs por recomendação médica após tratamento contra câncer

Guitarrista não participará da apresentação deste sábado (7), em São José dos Campos; banda confirmou que o espetáculo está mantido com os demais integrantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:06

Tony Bellotto falou sobre o impacto do câncer de pâncreas em sua vida e afirmou que seu maior desejo é continuar vivo
Tony Bellotto falou sobre o impacto do câncer de pâncreas em sua vida e afirmou que seu maior desejo é continuar vivo Crédito: Chico Cerchiaro / Divulgação

O guitarrista Tony Bellotto ficará de fora do próximo show dos Titãs. O músico não participará da apresentação marcada para este sábado (7), em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por recomendação médica. A informação foi confirmada pela banda em comunicado publicado nas redes sociais.

Mesmo sem o guitarrista, o espetáculo está mantido. No palco, a formação contará com Sérgio Britto, Branco Mello, Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio.

Tony Bellotto

Tony Bellotto por Reprodução
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Tony Bellotto por Reprodução
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Tony Bellotto por Reprodução

“Por recomendação médica, Tony Bellotto não poderá participar do show do próximo sábado, 7 de novembro”, informou o grupo, que também desejou uma breve recuperação ao integrante e manifestou expectativa de seu retorno às próximas apresentações.

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Aos 66 anos, Tony enfrenta um câncer no pâncreas, diagnosticado em março de 2025. Em entrevista recente ao jornal O Globo, o músico falou sobre o acompanhamento da doença e afirmou que, embora não esteja fazendo quimioterapia neste momento, continua em tratamento.

“Meu tratamento está ótimo. Não estou mais fazendo quimioterapia no momento, mas continuo em tratamento, controlando a doença e levando uma vida normal”, declarou.

O artista também contou que retomou atividades como tocar, escrever e praticar exercícios. Após uma cirurgia, chegou a apresentar neuropatia, com formigamento na mão direita, mas afirmou que o problema foi superado e não deixou sequelas.

Ao falar sobre o futuro, Bellotto destacou o desejo de continuar vivendo e aproveitando a rotina. “Fazendo minhas coisas, fazendo música, escrevendo, me divertindo. E é isso. Ficar vivo, esse é o meu objetivo”, afirmou.

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