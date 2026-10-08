SAÚDE

Tony Bellotto fala sobre câncer no pâncreas após cirurgia e revela: 'É um câncer muito traiçoeiro'

Guitarrista dos Titãs, de 66 anos, contou que retomou os shows e a rotina de trabalho, mas continua em acompanhamento médico

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:29

Tony Bellotto Crédito: Divulgação

O guitarrista Tony Bellotto, de 66 anos, falou sobre a vida após o diagnóstico de câncer no pâncreas, recebido em março de 2025. Mesmo depois de passar por uma cirurgia para retirada do tumor e retomar os compromissos profissionais, o músico afirmou que prefere não dizer que está curado.

Em entrevista ao programa "Que Dia", apresentado pelo jornalista Matheus Leitão, o integrante dos Titãs relembrou o impacto da descoberta e contou como encontrou forças para enfrentar o tratamento.

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"Foi muito difícil receber o diagnóstico de um câncer difícil de tratar, com uma taxa de mortalidade muito grande, o câncer de pâncreas. Mas, quando soube, brotou uma força interna que eu nem sabia que tinha", afirmou.

Casado com a atriz Malu Mader, Bellotto explicou que decidiu concentrar suas energias na recuperação e na possibilidade de continuar fazendo o que gosta. Segundo ele, o tumor foi identificado em um estágio que ainda permitia a retirada cirúrgica. "A médica disse que o tumor ainda tinha um tamanho que permitia operar e retirar. Fiz a cirurgia e me recuperei, o que também foi difícil e trabalhoso", contou.

'Estou convivendo com esse câncer'

Apesar dos avanços no tratamento, o guitarrista ressaltou que permanece sob acompanhamento médico e evita afirmar que a doença foi definitivamente superada. "Voltei às minhas funções normais, mas continuo em acompanhamento, porque é um câncer muito insidioso, traiçoeiro. Não digo que estou curado, que me livrei dele. Estou convivendo com esse câncer", declarou.

Tony também revelou que não gosta de tratar a experiência com a doença como uma batalha. Para ele, a melhor maneira de lidar com a situação é buscar equilíbrio e continuar vivendo. "Sou pacifista: não luto contra meu câncer, negocio uma convivência pacífica. Isso já vai ser bastante", brincou.

O músico afirmou que os tratamentos têm apresentado resultados positivos e que procura enfrentar o momento com otimismo. Embora não siga uma religião, contou que recorreu a ensinamentos do zen-budismo, estudados durante a adolescência, para lidar com as dificuldades. "Não tenho religião, não acredito em Deus, mas sinto no zen uma sabedoria humana que podemos empregar na vida prática: lidar sem tanta dramaticidade com os problemas, viver um dia de cada vez", explicou.

Perda de peso e volta aos palcos

A recuperação também trouxe mudanças físicas. Bellotto revelou que perdeu muitos quilos após a cirurgia e que agora tenta recuperar o peso. "Estou muito bem, fazendo shows, escrevendo. Tento engordar, porque perdi muitos quilos na cirurgia. Estou feliz de levar minha vida, convivendo com essa doença difícil sem deixar que vire uma tristeza ou uma preocupação exagerada", afirmou.

O guitarrista voltou gradualmente às atividades físicas e retomou a agenda de apresentações com os Titãs.

Durante o tratamento, ele também recebeu apoio de Branco Mello, colega de banda que enfrentou um câncer na garganta e passou por cirurgias e outros procedimentos médicos. "Tive muita ajuda do Branco, que passou por um câncer de garganta muito difícil, fez cirurgias e tratamentos e está muito bem no palco, inclusive cantando", contou.

Tony Bellotto explica declaração sobre Anitta

Na mesma entrevista, o músico comentou a repercussão de uma declaração antiga em que afirmou que Anitta também representa o rock. A opinião provocou críticas de fãs mais tradicionais do gênero.

Segundo Bellotto, o rock não deve ser entendido apenas como um estilo musical, mas também como uma postura diante da vida. "Digo que Anitta é rock porque é uma mulher livre, autônoma, que vive como quer. Não precisa de homem para sustentá-la nem para dizer o que deve fazer", explicou.