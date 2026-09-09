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Tony Ramos revela aposentadoria pelo INSS aos 78 anos e brinca sobre não largar TV: ‘Não quer largar o osso’

Ator contou que recebe o benefício após 37 anos e cinco meses de contribuição e afirmou que o trabalho continua sendo fonte de prazer

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:09

Tony Ramos emocionado
Tony Ramos emocionado Crédito: Globo

Aos 78 anos, Tony Ramos revelou que já é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas deixou claro que isso não significa o fim de sua carreira artística. No ar como Otoniel na novela Quem Ama Cuida, o veterano afirmou que pretende apenas diminuir o ritmo de trabalho.

O assunto surgiu durante participação no Conversa com Bial, exibido nesta terça-feira (8). Questionado sobre aposentadoria, Tony descartou abandonar a atuação. “Esse negócio de parar de trabalhar, eu vou diminuir o ritmo”, afirmou.

Tony Ramos

Otoniel (Tony Ramos) por TV Globo/Divulgação
Tony Ramos e Glória Pires retornam em ‘Se Eu Fosse Você 3’, agora com nova geração no centro da história por Eny Miranda/Divulgação
Tony Ramos e Glória Pires retornam em ‘Se Eu Fosse Você 3’, agora com nova geração no centro da história por Eny Miranda/Divulgação
Tony Ramos e Glória Pires retornam em ‘Se Eu Fosse Você 3’, agora com nova geração no centro da história por Eny Miranda/Divulgação
Tony Ramos e Glória Pires retornam em ‘Se Eu Fosse Você 3’, agora com nova geração no centro da história por Eny Miranda/Divulgação
Personagem de Tony Ramos vai aparecer através de pesadelo com uma mensagem por Reprodução
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Tony Ramos por Reprodução
Tony Ramos por Reprodução
Tony Ramos por Reprodução
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Abel (Tony Ramos) em festa de 60 anos da Boaz por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Tony Ramos emocionado por Globo
Tony Ramos por Divulgação
Angélica gravou com Gilberto e Flora Gil, Tony Ramos e Zeca Pagodinho por divulgação
Lilia Cabral por Divulgação
Denise Fraga e Tony Ramos por Divulgação
O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma drenagem de hematoma subdural por Reprodução/TV Globo
Tony Ramos em Terra e Paixão por divulgação
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Otoniel (Tony Ramos) por TV Globo/Divulgação

Durante o programa, Betty Faria, que participou da entrevista ao lado de Tony e da neta, Valentina Daniel, brincou com a disposição do colega e o chamou de “estrela operária”. “Está em todos os cenários, fez uma cirurgia há um ano”, comentou a atriz.

Tony explicou que a rotina intensa não é resultado de uma obrigação, mas do prazer que sente em exercer a profissão. O ator reconheceu que gosta muito de trabalhar e afirmou ser grato pela trajetória que construiu. “Sou grato à vida. Na realidade, esse workaholic é uma revelação? Não. Você foi na veia, eu gosto mesmo de trabalhar”, declarou.

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O veterano também brincou sobre os comentários de quem acredita que ele deveria deixar os trabalhos na televisão. “Chama-se prazer, vontade. ‘Ah, mas agarrou o osso e não quer largar o osso’, por favor”, disse.

Apesar de não considerar uma aposentadoria dos palcos e das telas, Tony confirmou que já recebe o benefício previdenciário. Segundo ele, a aposentadoria pelo INSS veio depois de mais de 37 anos de contribuição. “Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses”, contou.

Com décadas de carreira na televisão, no cinema e no teatro, Tony Ramos segue trabalhando, mas admite que pretende desacelerar. Para o ator, porém, reduzir a quantidade de projetos é diferente de abandonar definitivamente a profissão.

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