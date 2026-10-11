AMOR DE LONGA DATA

Tony Ramos revela segredo de casamento de 57 anos e surpreende com conselho aos filhos: 'Não façam de seus pais espelho'

Aos 78 anos, ator falou sobre relacionamento com Lidiane Barbosa e explicou por que acredita que não existe uma fórmula para manter uma união duradoura

Fernanda Varela

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:00

Tony Ramos e a esposa, Lidiane Barbosa Crédito: Reprodução

Tony Ramos, de 78 anos, abriu o coração ao falar sobre os 57 anos de casamento com Lidiane Barbosa. Durante uma entrevista sobre o lançamento de "Se Eu Fosse Você 3", o ator revelou o que considera essencial para manter uma relação duradoura e contou que chegou a aconselhar os próprios filhos a não seguirem o exemplo dos pais.

Casado desde 1969, Tony afirmou que não acredita em fórmulas capazes de garantir o sucesso de um relacionamento. Para ele, cada casal precisa descobrir sua própria maneira de conviver, sem transformar a experiência de outras pessoas em um modelo obrigatório. "Se receita existisse para isso, seria um mundo muito mais harmônico e tranquilo. Não há receita. Nem eu dei receita para os meus filhos", declarou.

Tony Ramos 1 de 22

O artista contou que ele e Lidiane fizeram questão de transmitir essa visão aos filhos, Rodrigo e Andréa, quando eles decidiram construir suas próprias famílias. "Vocês estão se casando, tocando a vida de vocês, mas não façam de seus pais espelho para nada. Vocês têm que viver a vida de vocês. Descubram o casamento em vocês", recordou o ator.

Apesar de rejeitar a ideia de uma receita para o casamento, Tony destacou que existe um elemento indispensável para a convivência. Segundo ele, o respeito é a base de uma relação que consegue atravessar décadas. "Estou com a Lidiane há 57. Quando alguém me pergunta o segredo, respondo que é uma palavra simples e mágica de oito letras: respeito. E aí está embutido o afeto, o carinho, o cheiro, a pele, né? Isso é que faz uma grande dupla", afirmou.

A conversa aconteceu durante a divulgação de "Se Eu Fosse Você 3", sequência da comédia que conquistou o público brasileiro há duas décadas. No novo filme, Tony volta a interpretar Cláudio, marido de Helena, personagem de Gloria Pires.

Desta vez, a história acompanha os desafios do relacionamento de Bia, interpretada por Cleo Pires, e Aquiles, vivido por Rafael Infante. A trama retoma o universo dos dois primeiros longas, conhecidos pelas situações provocadas pela troca de corpos entre os protagonistas.

Tony revelou que preferiu não assistir novamente aos filmes anteriores antes de retornar ao papel. A decisão foi uma maneira de preservar suas lembranças da experiência original e permitir que a nova história ganhasse vida sem depender de uma revisão das antigas atuações. "Preferi não rever os outros filmes. Como eu tinha no meu imaginário aquilo que eu tinha feito com a Glorinha, eu não quis visitar novamente", explicou.