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Tony Ramos revela segredo de casamento de 57 anos e surpreende com conselho aos filhos: 'Não façam de seus pais espelho'

Aos 78 anos, ator falou sobre relacionamento com Lidiane Barbosa e explicou por que acredita que não existe uma fórmula para manter uma união duradoura

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:00

Tony Ramos e a esposa, Lidiane Barbosa
Tony Ramos e a esposa, Lidiane Barbosa Crédito: Reprodução

Tony Ramos, de 78 anos, abriu o coração ao falar sobre os 57 anos de casamento com Lidiane Barbosa. Durante uma entrevista sobre o lançamento de "Se Eu Fosse Você 3", o ator revelou o que considera essencial para manter uma relação duradoura e contou que chegou a aconselhar os próprios filhos a não seguirem o exemplo dos pais.

Casado desde 1969, Tony afirmou que não acredita em fórmulas capazes de garantir o sucesso de um relacionamento. Para ele, cada casal precisa descobrir sua própria maneira de conviver, sem transformar a experiência de outras pessoas em um modelo obrigatório. "Se receita existisse para isso, seria um mundo muito mais harmônico e tranquilo. Não há receita. Nem eu dei receita para os meus filhos", declarou.

Tony Ramos

Otoniel (Tony Ramos) por TV Globo/Divulgação
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Tony Ramos por Reprodução
Tony Ramos por Reprodução
Tony Ramos por Reprodução
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Lilia Cabral por Divulgação
Denise Fraga e Tony Ramos por Divulgação
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Tony Ramos em Terra e Paixão por divulgação
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Otoniel (Tony Ramos) por TV Globo/Divulgação

O artista contou que ele e Lidiane fizeram questão de transmitir essa visão aos filhos, Rodrigo e Andréa, quando eles decidiram construir suas próprias famílias. "Vocês estão se casando, tocando a vida de vocês, mas não façam de seus pais espelho para nada. Vocês têm que viver a vida de vocês. Descubram o casamento em vocês", recordou o ator.

Apesar de rejeitar a ideia de uma receita para o casamento, Tony destacou que existe um elemento indispensável para a convivência. Segundo ele, o respeito é a base de uma relação que consegue atravessar décadas. "Estou com a Lidiane há 57. Quando alguém me pergunta o segredo, respondo que é uma palavra simples e mágica de oito letras: respeito. E aí está embutido o afeto, o carinho, o cheiro, a pele, né? Isso é que faz uma grande dupla", afirmou.

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A conversa aconteceu durante a divulgação de "Se Eu Fosse Você 3", sequência da comédia que conquistou o público brasileiro há duas décadas. No novo filme, Tony volta a interpretar Cláudio, marido de Helena, personagem de Gloria Pires.

Desta vez, a história acompanha os desafios do relacionamento de Bia, interpretada por Cleo Pires, e Aquiles, vivido por Rafael Infante. A trama retoma o universo dos dois primeiros longas, conhecidos pelas situações provocadas pela troca de corpos entre os protagonistas.

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Tony revelou que preferiu não assistir novamente aos filmes anteriores antes de retornar ao papel. A decisão foi uma maneira de preservar suas lembranças da experiência original e permitir que a nova história ganhasse vida sem depender de uma revisão das antigas atuações. "Preferi não rever os outros filmes. Como eu tinha no meu imaginário aquilo que eu tinha feito com a Glorinha, eu não quis visitar novamente", explicou.

O ator também lembrou de uma cena de futebol do segundo longa, que considera especialmente divertida, e contou que ainda se surpreende quando encontra os filmes sendo exibidos na televisão.

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