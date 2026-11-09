Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tony Salles é confirmado no primeiro ensaio de verão de Xanddy em Salvador em 2027

Cantor será a atração de abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo, marcada para 11 de janeiro, na Boca do Rio; ingressos custam a partir de R$ 80

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:26

Tony Salles será o convidado de Xanddy na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027, em Salvador
Tony Salles será o convidado de Xanddy na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027, em Salvador Crédito: Reprodução

O verão de Salvador já começa a ganhar forma com os primeiros anúncios da temporada de ensaios. Tony Salles foi confirmado como convidado da edição de abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027, projeto comandado por Xanddy Harmonia. O encontro está marcado para 11 de janeiro, na área externa do Centro de Convenções, na Boca do Rio.

A festa tem previsão de início às 20h e promete reunir dois representantes do pagode baiano em uma noite de preparação para o Carnaval. Tony será responsável por abrir a programação da temporada, que integra a agenda de verão do cantor.

Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy por Divulgação
Xanddy por Marina Silva/ CORREIO
Xanddy Harmonia por Marina Silva/CORREIO
Xanddy Harmonia por CORREIO
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Reprodução / Redes sociais
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
1 de 16
Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação

Para Xanddy, o projeto tem um significado especial na trajetória artística. “A Melhor Segunda-Feira do Mundo é um projeto que faz parte da minha história e tem um significado muito especial. É um encontro de alegria, música e carinho com o público”, afirmou.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Ticket Maker, com valores a partir de R$ 80.

Leia mais

Imagem - Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

Imagem - Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Globo deve exibir primeira cena de sexo entre Mau Mau e Felipe nesta segunda (9)

'Quem Ama Cuida': Globo deve exibir primeira cena de sexo entre Mau Mau e Felipe nesta segunda (9)

Mais recentes

Imagem - Flávia Saraiva curte dias de descanso em Alagoas ao lado do namorado goleiro

Flávia Saraiva curte dias de descanso em Alagoas ao lado do namorado goleiro
Imagem - Joel Datena se solidariza com jornalista do Melhor da Tarde após morte do pai

Joel Datena se solidariza com jornalista do Melhor da Tarde após morte do pai
Imagem - Ex-BBB Mateus Pires assume namoro com cirurgião plástico bonitão

Ex-BBB Mateus Pires assume namoro com cirurgião plástico bonitão