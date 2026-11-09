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Tony Salles é confirmado no primeiro ensaio de verão de Xanddy em Salvador em 2027

Cantor será a atração de abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo, marcada para 11 de janeiro, na Boca do Rio; ingressos custam a partir de R$ 80

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:26

Tony Salles será o convidado de Xanddy na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027, em Salvador Crédito: Reprodução

O verão de Salvador já começa a ganhar forma com os primeiros anúncios da temporada de ensaios. Tony Salles foi confirmado como convidado da edição de abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027, projeto comandado por Xanddy Harmonia. O encontro está marcado para 11 de janeiro, na área externa do Centro de Convenções, na Boca do Rio.

A festa tem previsão de início às 20h e promete reunir dois representantes do pagode baiano em uma noite de preparação para o Carnaval. Tony será responsável por abrir a programação da temporada, que integra a agenda de verão do cantor.

Xanddy Harmonia 1 de 16

Para Xanddy, o projeto tem um significado especial na trajetória artística. “A Melhor Segunda-Feira do Mundo é um projeto que faz parte da minha história e tem um significado muito especial. É um encontro de alegria, música e carinho com o público”, afirmou.