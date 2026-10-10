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Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Em vez de competir ou sentir inveja, esses signos costumam comemorar as conquistas alheias e acabam recebendo a mesma energia quando chega a vez deles

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:00

sIGNOS,
sIGNOS, Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que consegue comemorar de verdade quando um amigo conquista algo. Não importa se é uma promoção, um relacionamento, uma viagem ou qualquer outra vitória: em vez de pensar "e eu?", essas pessoas vibram junto. Para quatro signos, esse jeito de agir pode acabar criando uma espécie de corrente de sorte ao redor deles.

A lógica é simples: quem oferece apoio costuma também construir relações mais fortes, cercadas por pessoas dispostas a retribuir quando chega a sua vez. E talvez seja justamente por isso que esses signos parecem encontrar ajuda, boas notícias e portas abertas quando mais precisam. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode até carregar a fama injusta de ser duas caras, mas quem realmente conhece o signo sabe que ele tem facilidade para se colocar no lugar dos outros. Quando alguém próximo conquista alguma coisa, Gêmeos consegue comemorar sem transformar aquela vitória em uma comparação consigo mesmo.

Essa capacidade de entender diferentes pontos de vista faz com que o signo seja um amigo que as pessoas procuram. E, quando chega a vez de Gêmeos precisar de apoio, dificilmente faltam pessoas dispostas a torcer por ele também.

Dica cósmica: comemore as conquistas de quem você ama sem pensar no que ainda falta para você. A felicidade dos outros não diminui a sua.

10 livros para quem é de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
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Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Virgem

Virgem é aquele amigo que aparece para ajudar, incentiva, dá conselho e comemora cada pequena vitória de quem está por perto. O signo não precisa necessariamente estar no centro das atenções para fazer questão de apoiar alguém que ama.

Essa postura cria uma rede de pessoas que sabem que podem contar com Virgem. E a recompensa aparece quando a situação se inverte: quando é Virgem quem precisa de incentivo, ajuda ou simplesmente alguém dizendo "vai dar certo", essas pessoas costumam estar por perto.

Dica cósmica: continue sendo generoso com quem merece, mas lembre também de permitir que os outros cuidem de você.

10 livros para quem é de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
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Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Sagitário

Sagitário tem facilidade para enxergar o lado bom das coisas e costuma incentivar quem decide correr atrás de um sonho. Para o signo, a vitória de outra pessoa não significa que ele perdeu alguma coisa. Pelo contrário: pode ser uma prova de que coisas boas também são possíveis.

Esse entusiasmo contagia. Sagitário acaba cercado por pessoas que gostam de sua energia e que também querem vê-lo prosperar. Quando uma oportunidade aparece, não é difícil encontrar alguém disposto a abrir uma porta, oferecer uma indicação ou simplesmente comemorar junto.

Dica cósmica: continue espalhando entusiasmo, mas não tenha medo de admitir quando você também precisa de apoio.

10 livros para quem é de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
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Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Peixes

Peixes tem uma sensibilidade enorme para perceber quando alguém está precisando de incentivo. O signo gosta de lembrar as pessoas de que elas são capazes de realizar coisas que talvez ainda pareçam distantes.

Ver alguém próximo alcançar um objetivo também serve de inspiração para Peixes. Em vez de pensar que a conquista pertence apenas ao outro, o signo consegue enxergar aquilo como uma prova de que também pode chegar lá.

Essa troca cria um ciclo positivo: Peixes incentiva, as pessoas se sentem fortalecidas e, quando o próprio signo decide perseguir um sonho, encontra quem queira fazer o mesmo por ele.

Dica cósmica: inspire os outros sem esquecer que seus próprios sonhos também merecem torcida.

10 livros para quem é de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

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