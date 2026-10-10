ASTROLOGIA

Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Em vez de competir ou sentir inveja, esses signos costumam comemorar as conquistas alheias e acabam recebendo a mesma energia quando chega a vez deles

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:00

sIGNOS, Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que consegue comemorar de verdade quando um amigo conquista algo. Não importa se é uma promoção, um relacionamento, uma viagem ou qualquer outra vitória: em vez de pensar "e eu?", essas pessoas vibram junto. Para quatro signos, esse jeito de agir pode acabar criando uma espécie de corrente de sorte ao redor deles.

A lógica é simples: quem oferece apoio costuma também construir relações mais fortes, cercadas por pessoas dispostas a retribuir quando chega a sua vez. E talvez seja justamente por isso que esses signos parecem encontrar ajuda, boas notícias e portas abertas quando mais precisam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode até carregar a fama injusta de ser duas caras, mas quem realmente conhece o signo sabe que ele tem facilidade para se colocar no lugar dos outros. Quando alguém próximo conquista alguma coisa, Gêmeos consegue comemorar sem transformar aquela vitória em uma comparação consigo mesmo.

Essa capacidade de entender diferentes pontos de vista faz com que o signo seja um amigo que as pessoas procuram. E, quando chega a vez de Gêmeos precisar de apoio, dificilmente faltam pessoas dispostas a torcer por ele também.

Dica cósmica: comemore as conquistas de quem você ama sem pensar no que ainda falta para você. A felicidade dos outros não diminui a sua.

10 livros para quem é de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem é aquele amigo que aparece para ajudar, incentiva, dá conselho e comemora cada pequena vitória de quem está por perto. O signo não precisa necessariamente estar no centro das atenções para fazer questão de apoiar alguém que ama.

Essa postura cria uma rede de pessoas que sabem que podem contar com Virgem. E a recompensa aparece quando a situação se inverte: quando é Virgem quem precisa de incentivo, ajuda ou simplesmente alguém dizendo "vai dar certo", essas pessoas costumam estar por perto.

Dica cósmica: continue sendo generoso com quem merece, mas lembre também de permitir que os outros cuidem de você.

10 livros para quem é de Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitário tem facilidade para enxergar o lado bom das coisas e costuma incentivar quem decide correr atrás de um sonho. Para o signo, a vitória de outra pessoa não significa que ele perdeu alguma coisa. Pelo contrário: pode ser uma prova de que coisas boas também são possíveis.

Esse entusiasmo contagia. Sagitário acaba cercado por pessoas que gostam de sua energia e que também querem vê-lo prosperar. Quando uma oportunidade aparece, não é difícil encontrar alguém disposto a abrir uma porta, oferecer uma indicação ou simplesmente comemorar junto.

Dica cósmica: continue espalhando entusiasmo, mas não tenha medo de admitir quando você também precisa de apoio.

10 livros para quem é de Sagitário 1 de 10

Peixes

Peixes tem uma sensibilidade enorme para perceber quando alguém está precisando de incentivo. O signo gosta de lembrar as pessoas de que elas são capazes de realizar coisas que talvez ainda pareçam distantes.

Ver alguém próximo alcançar um objetivo também serve de inspiração para Peixes. Em vez de pensar que a conquista pertence apenas ao outro, o signo consegue enxergar aquilo como uma prova de que também pode chegar lá.

Essa troca cria um ciclo positivo: Peixes incentiva, as pessoas se sentem fortalecidas e, quando o próprio signo decide perseguir um sonho, encontra quem queira fazer o mesmo por ele.

Dica cósmica: inspire os outros sem esquecer que seus próprios sonhos também merecem torcida.