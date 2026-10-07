COINCIDÊNCIA FASHION

Torra-torra das ricas: Bruna Biancardi e irmã de Neymar chegam à festa de Mavie com a mesma roupa; saiba o valor

Bruna Biancardi e Rafaella Santos escolheram o mesmo vestido para a comemoração de 3 anos de Mavie, mas cada uma usou a peça de um jeito diferente

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:38

Bruna Biancardi e Rafaella usaram roupa igual no aniversário de Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Rafaella Santos, irmã de Neymar, protagonizaram uma coincidência fashion durante a festa de 3 anos de Mavie, filha da influenciadora com o jogador. As duas apareceram no evento desta terça-feira (6), em São Paulo, usando a mesma peça de roupa, sem terem combinado o visual.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Bruna e Rafaella aparecem gargalhando ao se encontrarem na comemoração e perceberam que haviam escolhido o mesmo modelo. "Gente, bom gosto é isso, entendeu? Ela chegou com a blusa e eu estou com o vestido. Ela chegou preocupada e eu: 'Ai, para! Eu zero ligo para essas coisas!'", brincou Bruna no vídeo.

Bruna Biancardi e Rafaella usaram roupa igual no aniversário de Mavie 1 de 8

A publicação também entrou na brincadeira com a coincidência. "As duas têm muito bom gosto", dizia a legenda.

A peça escolhida por Bruna e Rafaella é um vestido da Tig Store avaliado em R$ 1.490. Apesar de ser o mesmo modelo, cada uma deu um toque diferente à produção. Bruna usou a peça como vestido, enquanto Rafaella adaptou o modelo como blusa e combinou o look com uma calça jeans.

Festa de Mavie

Mavie completou 3 anos nesta terça-feira (6) e ganhou uma megafesta em São Paulo. Com o tema "Show de Talentos da Mavie", a comemoração reuniu familiares e convidados em uma produção inspirada no universo dos grandes espetáculos, além de atividades voltadas para as crianças.

Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo 1 de 38

Mavie é a primeira filha de Bruna e Neymar. O casal também é pai de Mel, de 1 ano, e espera a terceira filha, Mariah. Neymar ainda é pai de Davi Lucca, de 15 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 2, filha de Amanda Kimberlly.