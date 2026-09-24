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Torta de cebola caramelizada é sucesso no almoço: receita fica cremosa e cheia de sabor

Com recheio agridoce e massa fácil de preparar, torta é opção para variar o cardápio e pode ser servida quente ou fria

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:00

Torta de cebola caramelizada
Torta de cebola caramelizada Crédito: Reprodução

A cebola caramelizada pode transformar ingredientes simples em um prato cheio de sabor. Uma das formas de aproveitá-la é no recheio de uma torta salgada, que combina a doçura natural da cebola dourada lentamente na frigideira com um creme à base de ovos e queijo.

A receita funciona tanto como prato principal de um almoço mais leve quanto como acompanhamento e pode ser preparada com antecedência. Confira como fazer.

Dicas para a sua torta salgada de milho com calabresa ficar saborosa

Espere alguns minutos depois de retirar a torta do forno antes de cortar, pois isso ajuda a manter os pedaços inteiros na hora de servir por Reprodução
Para deixar a torta ainda mais saborosa, acrescente muçarela entre a massa e o recheio antes de levar ao forno por Reprodução
Espere o recheio de calabresa esfriar um pouco antes da montagem para evitar que ele interfira no crescimento da massa por Reprodução
Escorra bem o milho antes de colocá-lo no liquidificador para não alterar a quantidade de líquido da receita por Reprodução
O fermento deve entrar por último e ser misturado rapidamente, sem bater demais por Reprodução
Bata bem o milho com os líquidos para deixar a massa mais uniforme e saborosa por Reprodução
Doure a calabresa antes de montar a torta para intensificar o sabor e evitar excesso de gordura no recheio por Reprodução
Depois de acrescentar a farinha, bata a massa apenas o necessário para misturar os ingredientes e preservar a textura fofinha por Reprodução
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Espere alguns minutos depois de retirar a torta do forno antes de cortar, pois isso ajuda a manter os pedaços inteiros na hora de servir por Reprodução

Torta de cebola caramelizada

Ingredientes para a massa

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 100 g de manteiga gelada

* 1 ovo

* 1/2 colher (chá) de sal

* 2 a 3 colheres (sopa) de água gelada, se necessário

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Para o recheio

* 4 cebolas grandes cortadas em fatias finas

* 2 colheres (sopa) de manteiga

* 1 colher (sopa) de azeite

* 3 ovos

* 1 caixinha de creme de leite

* 150 g de queijo muçarela ou queijo minas padrão ralado

* Sal e pimenta-do-reino a gosto

* Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Comece pela massa. Misture a farinha, o sal e a manteiga gelada com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até formar uma massa. Caso esteja muito seca, coloque a água gelada aos poucos.

Forre o fundo e as laterais de uma forma com a massa e leve à geladeira enquanto prepara o recheio.

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e o azeite e acrescente as cebolas. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de tempos em tempos, até que fiquem bem macias, douradas e naturalmente adocicadas. O processo pode levar cerca de 25 a 35 minutos. Não é necessário acrescentar açúcar.

Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o queijo, sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Acrescente as cebolas caramelizadas e misture.

Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme e a superfície dourada.

Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser acompanhada por uma salada verde e também fica saborosa servida em temperatura ambiente.

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