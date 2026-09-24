Torta de cebola caramelizada é sucesso no almoço: receita fica cremosa e cheia de sabor

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:00
A cebola caramelizada pode transformar ingredientes simples em um prato cheio de sabor. Uma das formas de aproveitá-la é no recheio de uma torta salgada, que combina a doçura natural da cebola dourada lentamente na frigideira com um creme à base de ovos e queijo.
A receita funciona tanto como prato principal de um almoço mais leve quanto como acompanhamento e pode ser preparada com antecedência. Confira como fazer.
Dicas para a sua torta salgada de milho com calabresa ficar saborosa
Ingredientes para a massa
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 100 g de manteiga gelada
* 1 ovo
* 1/2 colher (chá) de sal
* 2 a 3 colheres (sopa) de água gelada, se necessário
Para o recheio
* 4 cebolas grandes cortadas em fatias finas
* 2 colheres (sopa) de manteiga
* 1 colher (sopa) de azeite
* 3 ovos
* 1 caixinha de creme de leite
* 150 g de queijo muçarela ou queijo minas padrão ralado
* Sal e pimenta-do-reino a gosto
* Noz-moscada a gosto
Modo de preparo
Comece pela massa. Misture a farinha, o sal e a manteiga gelada com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até formar uma massa. Caso esteja muito seca, coloque a água gelada aos poucos.
Forre o fundo e as laterais de uma forma com a massa e leve à geladeira enquanto prepara o recheio.
Em uma frigideira, aqueça a manteiga e o azeite e acrescente as cebolas. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de tempos em tempos, até que fiquem bem macias, douradas e naturalmente adocicadas. O processo pode levar cerca de 25 a 35 minutos. Não é necessário acrescentar açúcar.
Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o queijo, sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Acrescente as cebolas caramelizadas e misture.
Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme e a superfície dourada.
Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser acompanhada por uma salada verde e também fica saborosa servida em temperatura ambiente.