Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:00
O cuscuz não precisa ficar restrito ao café da manhã. Com alguns ingredientes a mais, o tradicional flocão de milho pode virar um prato reforçado para o almoço, com recheio cremoso e uma camada de queijo gratinado.
A versão de forno é uma alternativa para quem quer variar o cardápio sem precisar preparar vários acompanhamentos. O recheio leva frango desfiado, milho, tomate e requeijão, mas o destaque fica para a combinação do cuscuz com a muçarela derretida.
A receita rende aproximadamente seis porções e leva cerca de 40 minutos, considerando o tempo de hidratação, preparo e forno.
Dicas para fazer sua primeira torta salgada cremosa de...cuscuz!
Ingredientes
* 2 xícaras de flocão de milho
* 1 xícara de água
* 1 colher (chá) de sal
* 2 ovos
* 2 colheres (sopa) de manteiga
* 300 g de frango cozido e desfiado
* 1/2 cebola picada
* 1 tomate picado
* 1/2 lata de milho-verde
* 3 colheres (sopa) de requeijão
* 150 g de muçarela
* Cheiro-verde a gosto
* Sal e pimenta-do-reino a gosto
* Azeite para refogar
Modo de preparo
Comece misturando o flocão de milho com a água e o sal. Deixe hidratar por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, coloque na cuscuzeira e cozinhe por cerca de 10 minutos.
Enquanto o cuscuz cozinha, aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola. Acrescente o tomate, o frango desfiado e o milho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo, adicione o requeijão e misture.
Coloque o cuscuz cozido em uma tigela e solte os grãos com um garfo. Acrescente a manteiga e os ovos e misture bem.
Unte uma travessa e espalhe metade do cuscuz. Faça uma camada com o recheio de frango e distribua metade da muçarela. Cubra com o restante do cuscuz e finalize com o queijo.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que a muçarela esteja completamente derretida e levemente dourada.
Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de servir. O cuscuz de forno pode ser acompanhado por uma salada ou legumes, mas também funciona sozinho como prato principal para um almoço rápido.