RECEITA

Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

Receita leva frango, queijo e requeijão, fica cremosa por dentro e pode ser preparada em cerca de 40 minutos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:00

Torta de cuscuz é excelente pedida para o almoço Crédito: Reprodução

O cuscuz não precisa ficar restrito ao café da manhã. Com alguns ingredientes a mais, o tradicional flocão de milho pode virar um prato reforçado para o almoço, com recheio cremoso e uma camada de queijo gratinado.

A versão de forno é uma alternativa para quem quer variar o cardápio sem precisar preparar vários acompanhamentos. O recheio leva frango desfiado, milho, tomate e requeijão, mas o destaque fica para a combinação do cuscuz com a muçarela derretida.

A receita rende aproximadamente seis porções e leva cerca de 40 minutos, considerando o tempo de hidratação, preparo e forno.

Dicas para fazer sua primeira torta salgada cremosa de...cuscuz! 1 de 9

Ingredientes

* 2 xícaras de flocão de milho

* 1 xícara de água

* 1 colher (chá) de sal

* 2 ovos

* 2 colheres (sopa) de manteiga

* 300 g de frango cozido e desfiado

* 1/2 cebola picada

* 1 tomate picado

* 1/2 lata de milho-verde

* 3 colheres (sopa) de requeijão

* 150 g de muçarela

* Cheiro-verde a gosto

* Sal e pimenta-do-reino a gosto

* Azeite para refogar

Modo de preparo

Comece misturando o flocão de milho com a água e o sal. Deixe hidratar por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, coloque na cuscuzeira e cozinhe por cerca de 10 minutos.

Enquanto o cuscuz cozinha, aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola. Acrescente o tomate, o frango desfiado e o milho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo, adicione o requeijão e misture.

Coloque o cuscuz cozido em uma tigela e solte os grãos com um garfo. Acrescente a manteiga e os ovos e misture bem.

Unte uma travessa e espalhe metade do cuscuz. Faça uma camada com o recheio de frango e distribua metade da muçarela. Cubra com o restante do cuscuz e finalize com o queijo.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que a muçarela esteja completamente derretida e levemente dourada.