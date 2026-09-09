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Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

Massa fofinha, recheio caprichado de salsicha e queijo e preparo simples fazem desta torta uma opção prática para o lanche

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14:34

Torta de forno de cachorro quente
Torta de forno de cachorro quente Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (9), Dia do Hot Dog, dá para fugir do tradicional pão com salsicha sem abrir mão do sabor do cachorro-quente. A torta de liquidificador leva ingredientes simples, fica bem recheada e pode ser servida ainda quentinha.

O preparo é dividido em duas etapas: primeiro, um recheio de salsicha com molho de tomate; depois, uma massa salgada feita inteiramente no liquidificador. Para finalizar, muçarela e orégano deixam a torta ainda mais saborosa.

Torta de forno de cachorro quente

Torta de forno de cachorro quente por Reprodução
Torta de cachorro quente de forno por Reprodução
A torta de cachorro-quente é uma opção diferente para comemorar o Dia do Hot Dog por Reprodução
Muçarela e orégano finalizam a receita antes de ela ir ao forno por Reprodução
Depois de recheada, a torta é coberta com o restante da massa por Reprodução
A muçarela dá cremosidade e forma uma camada irresistível no recheio por Reprodução
Metade da massa deve ser colocada na assadeira antes de acrescentar o recheio por Reprodução
Milho-verde também pode ser acrescentado ao recheio da torta por Reprodução
O molho de tomate deixa o recheio de cachorro-quente mais suculento por Reprodução
Cebola e tomate ajudam a deixar o recheio mais saboroso por Reprodução
A receita leva uma massa simples e fofinha preparada no liquidificador por Reprodução
Salsicha em rodelas é a estrela do recheio da torta por Reprodução
Torta de cachorro-quente de liquidificador pronta para sair do forno por Reprodução
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Torta de forno de cachorro quente por Reprodução

Ingredientes do recheio

* 8 salsichas cortadas em rodelas

* 1 colher de sopa de óleo ou azeite

* 1/2 cebola picada

* 1 tomate picado

* 1/2 lata de milho-verde escorrido

* 1/2 xícara de molho de tomate

* 2 colheres de sopa de cheiro-verde

* Sal e pimenta-do-reino a gosto

* 150 g de muçarela ralada

* Orégano a gosto

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Ingredientes da massa

* 3 ovos

* 2 xícaras de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 1/2 xícara de amido de milho

* 1 colher de chá de sal

* 1 colher de sopa de fermento químico em pó

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Modo de preparo

Comece pelo recheio. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o tomate e deixe cozinhar por alguns minutos.

Junte as salsichas em rodelas, o milho e o molho de tomate. Misture e cozinhe por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde, ajuste o sal e a pimenta e reserve para esfriar um pouco.

Para a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho aos poucos e bata novamente. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, apenas o suficiente para incorporá-lo.

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Unte e enfarinhe uma assadeira média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe o recheio de cachorro-quente e distribua parte da muçarela. Cubra com o restante da massa.

Finalize com a muçarela restante e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada.

Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida quente ou morna e rende aproximadamente 8 a 10 pedaços.

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