Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14:34
Nesta quarta-feira (9), Dia do Hot Dog, dá para fugir do tradicional pão com salsicha sem abrir mão do sabor do cachorro-quente. A torta de liquidificador leva ingredientes simples, fica bem recheada e pode ser servida ainda quentinha.
O preparo é dividido em duas etapas: primeiro, um recheio de salsicha com molho de tomate; depois, uma massa salgada feita inteiramente no liquidificador. Para finalizar, muçarela e orégano deixam a torta ainda mais saborosa.
Torta de forno de cachorro quente
Ingredientes do recheio
* 8 salsichas cortadas em rodelas
* 1 colher de sopa de óleo ou azeite
* 1/2 cebola picada
* 1 tomate picado
* 1/2 lata de milho-verde escorrido
* 1/2 xícara de molho de tomate
* 2 colheres de sopa de cheiro-verde
* Sal e pimenta-do-reino a gosto
* 150 g de muçarela ralada
* Orégano a gosto
Ingredientes da massa
* 3 ovos
* 2 xícaras de leite
* 1/2 xícara de óleo
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 1/2 xícara de amido de milho
* 1 colher de chá de sal
* 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo
Comece pelo recheio. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o tomate e deixe cozinhar por alguns minutos.
Junte as salsichas em rodelas, o milho e o molho de tomate. Misture e cozinhe por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde, ajuste o sal e a pimenta e reserve para esfriar um pouco.
Para a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho aos poucos e bata novamente. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, apenas o suficiente para incorporá-lo.
Unte e enfarinhe uma assadeira média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe o recheio de cachorro-quente e distribua parte da muçarela. Cubra com o restante da massa.
Finalize com a muçarela restante e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada.
Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida quente ou morna e rende aproximadamente 8 a 10 pedaços.