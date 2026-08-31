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Torta de limão fácil: aprenda receita com base crocante e recheio cremoso que leva poucos ingredientes

Sobremesa tem sabor cítrico e pode ser preparada sem complicação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:02

Torta de limão cremosa com base crocante e raspas de limão
Torta de limão cremosa com base crocante e raspas de limão Crédito: Reprodução

A torta de limão é uma das sobremesas clássicas para quem gosta da combinação entre doce e azedinho. Além de levar ingredientes fáceis de encontrar, a receita tem preparo simples e ganha contraste de texturas com a base de biscoito e o recheio cremoso.

A sobremesa também pode ser preparada com antecedência e mantida na geladeira até a hora de servir. Confira o passo a passo.

5 dicas para a sua torta de limão ficar impecável

Faça as raspas só da parte verde: evite raspar a parte branca da casca do limão, que pode deixar a sobremesa amarga por Reprodução
Respeite o tempo de geladeira: deixe a torta gelar por pelo menos três horas para que o recheio fique firme e cremoso por Reprodução
Aperte bem a massa: compacte a farofa de biscoito no fundo e nas laterais da forma para evitar que a base esfarele ao cortar por Reprodução
Torta de limão cremosa com base crocante e raspas de limão por Reprodução
Coloque o suco aos poucos: misture gradualmente ao leite condensado e ao creme de leite para controlar a acidez e a consistência por Reprodução
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Faça as raspas só da parte verde: evite raspar a parte branca da casca do limão, que pode deixar a sobremesa amarga por Reprodução

Torta de limão

Ingredientes da massa

* 200 g de biscoito maisena

* 100 g de manteiga derretida

Ingredientes do recheio

* 1 lata ou caixa de leite condensado (395 g)

* 1 caixa de creme de leite (200 g)

* 100 ml de suco de limão

* Raspas de limão a gosto

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Modo de preparo

Triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture até formar uma massa úmida.

Espalhe a mistura no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos. Retire e espere esfriar.

Para preparar o recheio, coloque o leite condensado e o creme de leite em um recipiente. Acrescente o suco de limão aos poucos, misturando até que o creme fique homogêneo e mais consistente.

Despeje o recheio sobre a massa já fria e finalize com raspas de limão. Leve à geladeira por pelo menos três horas antes de desenformar e servir.

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Como deixar a torta de limão mais cremosa

O principal cuidado é adicionar o suco de limão aos poucos e misturar bem até chegar à consistência desejada. Depois de montada, a torta precisa permanecer na geladeira por algumas horas para que o recheio fique firme sem perder a cremosidade.

Para finalizar, além das raspas de limão, a sobremesa pode receber chantilly ou uma cobertura de merengue.

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