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Torta de Oreo não usa forno, fica supercremosa e leva pouquíssimos ingredientes

Sobremesa combina base crocante de biscoito com recheio cremoso e pode ser preparada sem precisar ligar o forno

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:08

Para facilitar o corte e deixar o recheio ainda mais firme, a sobremesa pode ficar na geladeira de um dia para o outro.
Para facilitar o corte e deixar o recheio ainda mais firme, a sobremesa pode ficar na geladeira de um dia para o outro. Crédito: Reprodução

A bolacha Oreo pode ser transformada em uma sobremesa fácil para servir gelada. A torta leva uma base feita com os próprios biscoitos e ganha um recheio branco cremoso com pedacinhos de Oreo, criando contraste entre a textura do creme e a crocância da bolacha.

Além de simples, a receita não precisa ir ao forno. O principal cuidado é respeitar o tempo de geladeira para que o recheio fique firme o suficiente na hora de cortar.

Dicas para fazer uma torta de oreo

Para facilitar o corte e deixar o recheio ainda mais firme, a sobremesa pode ficar na geladeira de um dia para o outro. por Reprodução
A torta de Oreo não precisa ir ao forno e deve permanecer na geladeira por pelo menos quatro horas por Reprodução
Na finalização, biscoitos inteiros, quebrados ou triturados podem ser usados para decorar a torta antes de servir por Reprodução
A gelatina incolor ajuda a dar firmeza ao recheio e permite que a torta mantenha o formato depois de desenformada. por Reprodução
Pedaços de Oreo são adicionados ao creme para garantir pedacinhos de biscoito em cada fatia. por Reprodução
A base da torta é feita com biscoitos Oreo triturados e manteiga derretida, formando uma camada crocante por Reprodução
O recheio combina cream cheese, leite condensado e creme de leite para deixar a sobremesa bem cremosa por Reprodução
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Para facilitar o corte e deixar o recheio ainda mais firme, a sobremesa pode ficar na geladeira de um dia para o outro. por Reprodução

Torta de Oreo

Ingredientes

Para a base:

* 24 biscoitos Oreo

* 4 colheres (sopa) de manteiga derretida

Para o recheio:

* 1 lata de leite condensado (395 g)

* 2 caixinhas de creme de leite (400 g)

* 300 g de cream cheese

* 1 envelope de gelatina incolor sem sabor (12 g)

* 5 colheres (sopa) de água

* 10 biscoitos Oreo picados

Para finalizar:

* 6 biscoitos Oreo

* Biscoitos triturados a gosto

Modo de preparo

Comece triturando os 24 biscoitos Oreo inteiros, inclusive com o recheio, até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture até ficar com textura semelhante à de areia úmida.

Espalhe a mistura no fundo de uma forma de fundo removível de aproximadamente 20 cm, pressionando bem com uma colher ou com o fundo de um copo. Leve à geladeira enquanto prepara o creme.

Em uma tigela, misture o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até conseguir um creme homogêneo.

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Hidrate a gelatina incolor com as cinco colheres de água e dissolva conforme as instruções da embalagem. Acrescente ao creme e misture bem. Por último, adicione os biscoitos Oreo picados, mexendo delicadamente para manter alguns pedaços.

Despeje o recheio sobre a base e nivele a superfície. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até a torta ficar firme. Para um resultado ainda melhor na hora de desenformar e cortar, ela pode permanecer refrigerada de um dia para o outro.

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Antes de servir, finalize com Oreo triturado e alguns biscoitos inteiros ou quebrados por cima. A torta deve permanecer refrigerada até o momento de servir.

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