Torta de Oreo não usa forno, fica supercremosa e leva pouquíssimos ingredientes

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Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:08
A bolacha Oreo pode ser transformada em uma sobremesa fácil para servir gelada. A torta leva uma base feita com os próprios biscoitos e ganha um recheio branco cremoso com pedacinhos de Oreo, criando contraste entre a textura do creme e a crocância da bolacha.
Além de simples, a receita não precisa ir ao forno. O principal cuidado é respeitar o tempo de geladeira para que o recheio fique firme o suficiente na hora de cortar.
Dicas para fazer uma torta de oreo
Ingredientes
Para a base:
* 24 biscoitos Oreo
* 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
Para o recheio:
* 1 lata de leite condensado (395 g)
* 2 caixinhas de creme de leite (400 g)
* 300 g de cream cheese
* 1 envelope de gelatina incolor sem sabor (12 g)
* 5 colheres (sopa) de água
* 10 biscoitos Oreo picados
Para finalizar:
* 6 biscoitos Oreo
* Biscoitos triturados a gosto
Modo de preparo
Comece triturando os 24 biscoitos Oreo inteiros, inclusive com o recheio, até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture até ficar com textura semelhante à de areia úmida.
Espalhe a mistura no fundo de uma forma de fundo removível de aproximadamente 20 cm, pressionando bem com uma colher ou com o fundo de um copo. Leve à geladeira enquanto prepara o creme.
Em uma tigela, misture o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até conseguir um creme homogêneo.
Hidrate a gelatina incolor com as cinco colheres de água e dissolva conforme as instruções da embalagem. Acrescente ao creme e misture bem. Por último, adicione os biscoitos Oreo picados, mexendo delicadamente para manter alguns pedaços.
Despeje o recheio sobre a base e nivele a superfície. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até a torta ficar firme. Para um resultado ainda melhor na hora de desenformar e cortar, ela pode permanecer refrigerada de um dia para o outro.
Antes de servir, finalize com Oreo triturado e alguns biscoitos inteiros ou quebrados por cima. A torta deve permanecer refrigerada até o momento de servir.