Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torta salgada de milho com calabresa no liquidificador é super fácil de fazer e fica bem cremosa por dentro

Receita prática leva ingredientes simples, tem massa preparada no liquidificador e combina o sabor do milho com um recheio bem temperado de calabresa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:30

Para deixar a torta ainda mais saborosa, acrescente muçarela entre a massa e o recheio antes de levar ao forno
Para deixar a torta ainda mais saborosa, acrescente muçarela entre a massa e o recheio antes de levar ao forno Crédito: Reprodução

A torta salgada de liquidificador é uma opção prática para quem quer preparar um lanche sem passar muito tempo na cozinha. Nesta versão, o milho entra na massa e ajuda a deixar a receita saborosa e macia, enquanto a calabresa traz um recheio marcante.

O preparo é simples e não exige nenhuma técnica complicada. A maior parte dos ingredientes da massa vai direto para o liquidificador e, depois, basta montar a torta com o recheio antes de levar ao forno. A receita funciona bem para o café da tarde, um lanche em família ou até para substituir uma refeição acompanhada de uma salada.

Dicas para a sua torta salgada de milho com calabresa ficar saborosa

Espere alguns minutos depois de retirar a torta do forno antes de cortar, pois isso ajuda a manter os pedaços inteiros na hora de servir por Reprodução
Para deixar a torta ainda mais saborosa, acrescente muçarela entre a massa e o recheio antes de levar ao forno por Reprodução
Espere o recheio de calabresa esfriar um pouco antes da montagem para evitar que ele interfira no crescimento da massa por Reprodução
Escorra bem o milho antes de colocá-lo no liquidificador para não alterar a quantidade de líquido da receita por Reprodução
O fermento deve entrar por último e ser misturado rapidamente, sem bater demais por Reprodução
Bata bem o milho com os líquidos para deixar a massa mais uniforme e saborosa por Reprodução
Doure a calabresa antes de montar a torta para intensificar o sabor e evitar excesso de gordura no recheio por Reprodução
Depois de acrescentar a farinha, bata a massa apenas o necessário para misturar os ingredientes e preservar a textura fofinha por Reprodução
1 de 8
Espere alguns minutos depois de retirar a torta do forno antes de cortar, pois isso ajuda a manter os pedaços inteiros na hora de servir por Reprodução

Torta salgada de milho com calabresa de liquidificador

Ingredientes

Para a massa:

* 1 lata de milho-verde escorrido

* 3 ovos

* 1 xícara de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado

* 1 colher de sopa de fermento químico em pó

* Sal a gosto

Leia mais

Imagem - Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

Imagem - Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples

Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples

Imagem - Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

Para o recheio:

* 2 linguiças calabresas cortadas em cubinhos ou rodelas

* 1/2 cebola picada

* 1 tomate picado e sem sementes

* 1/2 xícara de milho-verde

* Cheiro-verde a gosto

* Orégano a gosto

* 150 g de muçarela ralada

Leia mais

Imagem - Bolo de AirFryer fica pronto super rápido, não tem risco de queimar e fica bem molhadinho por dentro e com casquinha por fora

Bolo de AirFryer fica pronto super rápido, não tem risco de queimar e fica bem molhadinho por dentro e com casquinha por fora

Imagem - Bolo de maçã com canela fica fofinho e é perfeito para o café da tarde e tem gosto de 'receita de vó'

Bolo de maçã com canela fica fofinho e é perfeito para o café da tarde e tem gosto de 'receita de vó'

Imagem - Bolo de cenoura clássico com casquinha de chocolate: aprenda a fazer a receita que resgata o gostinho de infância

Bolo de cenoura clássico com casquinha de chocolate: aprenda a fazer a receita que resgata o gostinho de infância

Modo de preparo

Comece preparando o recheio. Coloque a calabresa em uma frigideira e deixe dourar na própria gordura. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Desligue o fogo, misture o tomate, o milho, o cheiro-verde e o orégano e reserve enquanto prepara a massa.

No liquidificador, coloque o milho, os ovos, o leite e o óleo. Bata até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o parmesão e uma pequena quantidade de sal e bata novamente apenas até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, usando a função pulsar ou uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Distribua o recheio de calabresa e a muçarela por cima e cubra com o restante da massa. Se desejar, finalize com um pouco de orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e, ao espetar um palito na parte da massa, ele saia limpo.

Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida ainda morna ou em temperatura ambiente e também é uma boa opção para preparar com antecedência e guardar para o lanche do dia seguinte.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Mari Fernandez e Júlia Ribeiro abrem álbum de fotos do chá de bebê da filha

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro abrem álbum de fotos do chá de bebê da filha