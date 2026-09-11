Torta salgada de milho com calabresa no liquidificador é super fácil de fazer e fica bem cremosa por dentro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:30
A torta salgada de liquidificador é uma opção prática para quem quer preparar um lanche sem passar muito tempo na cozinha. Nesta versão, o milho entra na massa e ajuda a deixar a receita saborosa e macia, enquanto a calabresa traz um recheio marcante.
O preparo é simples e não exige nenhuma técnica complicada. A maior parte dos ingredientes da massa vai direto para o liquidificador e, depois, basta montar a torta com o recheio antes de levar ao forno. A receita funciona bem para o café da tarde, um lanche em família ou até para substituir uma refeição acompanhada de uma salada.
Dicas para a sua torta salgada de milho com calabresa ficar saborosa
Ingredientes
Para a massa:
* 1 lata de milho-verde escorrido
* 3 ovos
* 1 xícara de leite
* 1/2 xícara de óleo
* 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
* 1 colher de sopa de fermento químico em pó
* Sal a gosto
Para o recheio:
* 2 linguiças calabresas cortadas em cubinhos ou rodelas
* 1/2 cebola picada
* 1 tomate picado e sem sementes
* 1/2 xícara de milho-verde
* Cheiro-verde a gosto
* Orégano a gosto
* 150 g de muçarela ralada
Modo de preparo
Comece preparando o recheio. Coloque a calabresa em uma frigideira e deixe dourar na própria gordura. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Desligue o fogo, misture o tomate, o milho, o cheiro-verde e o orégano e reserve enquanto prepara a massa.
No liquidificador, coloque o milho, os ovos, o leite e o óleo. Bata até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o parmesão e uma pequena quantidade de sal e bata novamente apenas até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, usando a função pulsar ou uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Distribua o recheio de calabresa e a muçarela por cima e cubra com o restante da massa. Se desejar, finalize com um pouco de orégano.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e, ao espetar um palito na parte da massa, ele saia limpo.
Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida ainda morna ou em temperatura ambiente e também é uma boa opção para preparar com antecedência e guardar para o lanche do dia seguinte.