RECEITA

Torta salgada de milho com calabresa no liquidificador é super fácil de fazer e fica bem cremosa por dentro

Receita prática leva ingredientes simples, tem massa preparada no liquidificador e combina o sabor do milho com um recheio bem temperado de calabresa

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:30

Para deixar a torta ainda mais saborosa, acrescente muçarela entre a massa e o recheio antes de levar ao forno Crédito: Reprodução

A torta salgada de liquidificador é uma opção prática para quem quer preparar um lanche sem passar muito tempo na cozinha. Nesta versão, o milho entra na massa e ajuda a deixar a receita saborosa e macia, enquanto a calabresa traz um recheio marcante.

O preparo é simples e não exige nenhuma técnica complicada. A maior parte dos ingredientes da massa vai direto para o liquidificador e, depois, basta montar a torta com o recheio antes de levar ao forno. A receita funciona bem para o café da tarde, um lanche em família ou até para substituir uma refeição acompanhada de uma salada.

Dicas para a sua torta salgada de milho com calabresa ficar saborosa 1 de 8

Torta salgada de milho com calabresa de liquidificador

Ingredientes

Para a massa:

* 1 lata de milho-verde escorrido

* 3 ovos

* 1 xícara de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado

* 1 colher de sopa de fermento químico em pó

* Sal a gosto

Para o recheio:

* 2 linguiças calabresas cortadas em cubinhos ou rodelas

* 1/2 cebola picada

* 1 tomate picado e sem sementes

* 1/2 xícara de milho-verde

* Cheiro-verde a gosto

* Orégano a gosto

* 150 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Comece preparando o recheio. Coloque a calabresa em uma frigideira e deixe dourar na própria gordura. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Desligue o fogo, misture o tomate, o milho, o cheiro-verde e o orégano e reserve enquanto prepara a massa.

No liquidificador, coloque o milho, os ovos, o leite e o óleo. Bata até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o parmesão e uma pequena quantidade de sal e bata novamente apenas até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, usando a função pulsar ou uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Distribua o recheio de calabresa e a muçarela por cima e cubra com o restante da massa. Se desejar, finalize com um pouco de orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e, ao espetar um palito na parte da massa, ele saia limpo.