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Torta salgada de preguiçoso: como bater no liquidificador para a massa crescer bem e não ficar pesada no estômago

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito e com sabor de restaurante

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:59

Torta salgada de liquidificador Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A torta salgada é um clássico preguiçoso, mas muitas vezes fica pesada e crua no meio. Para isso não acontecer e ter uma torta levinha, o segredo é bater os líquidos primeiro e misturar a farinha aos poucos, sem exagerar no liquidificador para não desenvolver o glúten.

Com essa ordem de ingredientes, a massa cresce leve e mescla bem recheios densos como atum, frango ou legumes mistos.

Veja como fazer torta salgada de liquidificador

A torta salgada é um clássico preguiçoso, mas muitas vezes fica pesada e crua no meio. Para isso não acontecer e ter uma torta levinha, o segredo é bater os líquidos primeiro e misturar a farinha aos poucos, sem exagerar no liquidificador para não desenvolver o glúten. por Imagem gerada por inteligência artificial
Com essa ordem de ingredientes, a massa cresce leve e mescla bem recheios densos como atum, frango ou legumes mistos. por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, Sal a gosto e queijo ralado para polvilhar, 2 xícaras do recheio pronto da sua preferência (frango desfiado, sardinha, legumes) por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o sal até misturar bem. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o sal até misturar bem.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Adicione a farinha de trigo aos poucos, batendo rapidamente apenas para incorporar. Por último, coloque o fermento e misture com uma espátula.Despeje metade da massa em uma forma untada, espalhe o recheio por cima e cubra com o resto da massa. Polvilhe queijo ralado e asse a 180°C por 40 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
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A torta salgada é um clássico preguiçoso, mas muitas vezes fica pesada e crua no meio. Para isso não acontecer e ter uma torta levinha, o segredo é bater os líquidos primeiro e misturar a farinha aos poucos, sem exagerar no liquidificador para não desenvolver o glúten. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

3 ovos

1 xícara de óleo

2 xícaras de leite

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

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Sal a gosto e queijo ralado para polvilhar

2 xícaras do recheio pronto da sua preferência (frango desfiado, sardinha, legumes)

  • Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o sal até misturar bem.

Adicione a farinha de trigo aos poucos, batendo rapidamente apenas para incorporar. Por último, coloque o fermento e misture com uma espátula.

Despeje metade da massa em uma forma untada, espalhe o recheio por cima e cubra com o resto da massa. Polvilhe queijo ralado e asse a 180°C por 40 minutos.

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