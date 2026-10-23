Torta salgada de preguiçoso: como bater no liquidificador para a massa crescer bem e não ficar pesada no estômago

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:59
A torta salgada é um clássico preguiçoso, mas muitas vezes fica pesada e crua no meio. Para isso não acontecer e ter uma torta levinha, o segredo é bater os líquidos primeiro e misturar a farinha aos poucos, sem exagerar no liquidificador para não desenvolver o glúten.
Com essa ordem de ingredientes, a massa cresce leve e mescla bem recheios densos como atum, frango ou legumes mistos.
Veja como fazer torta salgada de liquidificador
3 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico
Sal a gosto e queijo ralado para polvilhar
2 xícaras do recheio pronto da sua preferência (frango desfiado, sardinha, legumes)
Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o sal até misturar bem.
Adicione a farinha de trigo aos poucos, batendo rapidamente apenas para incorporar. Por último, coloque o fermento e misture com uma espátula.
Despeje metade da massa em uma forma untada, espalhe o recheio por cima e cubra com o resto da massa. Polvilhe queijo ralado e asse a 180°C por 40 minutos.