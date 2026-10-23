HORA DO RANGO

Torta salgada de preguiçoso: como bater no liquidificador para a massa crescer bem e não ficar pesada no estômago

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito e com sabor de restaurante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:59

Torta salgada de liquidificador Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A torta salgada é um clássico preguiçoso, mas muitas vezes fica pesada e crua no meio. Para isso não acontecer e ter uma torta levinha, o segredo é bater os líquidos primeiro e misturar a farinha aos poucos, sem exagerar no liquidificador para não desenvolver o glúten.



Com essa ordem de ingredientes, a massa cresce leve e mescla bem recheios densos como atum, frango ou legumes mistos.

Veja como fazer torta salgada de liquidificador 1 de 6

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de óleo

2 xícaras de leite

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

Sal a gosto e queijo ralado para polvilhar

2 xícaras do recheio pronto da sua preferência (frango desfiado, sardinha, legumes)

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o sal até misturar bem.

Adicione a farinha de trigo aos poucos, batendo rapidamente apenas para incorporar. Por último, coloque o fermento e misture com uma espátula.