Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:39
A torta salgada de liquidificador é uma daquelas receitas práticas para aproveitar ingredientes que já estão na despensa. Nesta versão, a sardinha é a protagonista de um recheio simples e saboroso, enquanto a massa fica macia e levemente dourada depois de assada.
O preparo não exige sovar ou esperar a massa descansar. Os ingredientes líquidos são batidos no liquidificador, a farinha é incorporada e, depois, basta montar a torta com o recheio antes de levar ao forno.
5 dicas para não errar na receita de torta salgada de sardinha de liquidificador
Ingredientes
Para a massa:
* 3 ovos
* 2 xícaras de leite
* 1/2 xícara de óleo
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
* 1 colher (chá) de sal
* 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Para o recheio:
* 2 latas de sardinha escorridas
* 1 tomate picado, sem excesso de sementes
* 1/2 cebola picada
* 1/2 lata de milho-verde escorrido
* 1/2 lata de ervilha escorrida
* 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
* Orégano a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Comece preparando o recheio. Em uma tigela, coloque a sardinha em pedaços e misture com o tomate, a cebola, o milho, a ervilha, o cheiro-verde, o orégano e a pimenta-do-reino. Reserve.
Para a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea.
Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata apenas até incorporar. Junte o parmesão e misture. Por último, adicione o fermento e pulse rapidamente ou incorpore com uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma média untada e enfarinhada. Distribua o recheio de sardinha por toda a superfície e cubra com o restante da massa.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até a superfície ficar dourada. Para conferir o ponto, espete um palito em uma região com mais massa e menos recheio. Ele deve sair sem massa crua.
Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida ainda morna ou em temperatura ambiente e funciona tanto como lanche reforçado quanto como uma refeição prática.