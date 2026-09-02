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Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples

Receita prática tem massa preparada em poucos minutos e recheio bem temperado com sardinha, tomate, milho e ervilha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:39

Bata a farinha apenas até incorporar à massa, evitando bater demais depois que ela for adicionada
Bata a farinha apenas até incorporar à massa, evitando bater demais depois que ela for adicionada Crédito: Reprodução

A torta salgada de liquidificador é uma daquelas receitas práticas para aproveitar ingredientes que já estão na despensa. Nesta versão, a sardinha é a protagonista de um recheio simples e saboroso, enquanto a massa fica macia e levemente dourada depois de assada.

O preparo não exige sovar ou esperar a massa descansar. Os ingredientes líquidos são batidos no liquidificador, a farinha é incorporada e, depois, basta montar a torta com o recheio antes de levar ao forno.

5 dicas para não errar na receita de torta salgada de sardinha de liquidificador

Para saber se está pronta, espete um palito em uma parte com mais massa e pouco recheio: ele deve sair sem massa crua por Reprodução
O fermento deve entrar por último e pode ser misturado delicadamente ou incorporado usando rapidamente a função pulsar do liquidificador por Reprodução
Bata a farinha apenas até incorporar à massa, evitando bater demais depois que ela for adicionada por Reprodução
Retirar o excesso de sementes do tomate também é importante para o recheio não soltar muita água durante o forno por Reprodução
Escorrer bem a sardinha antes de preparar o recheio evita excesso de líquido e ajuda a massa a assar por igual por Reprodução
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Para saber se está pronta, espete um palito em uma parte com mais massa e pouco recheio: ele deve sair sem massa crua por Reprodução

Ingredientes

Para a massa:

* 3 ovos

* 2 xícaras de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado

* 1 colher (chá) de sal

* 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

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Para o recheio:

* 2 latas de sardinha escorridas

* 1 tomate picado, sem excesso de sementes

* 1/2 cebola picada

* 1/2 lata de milho-verde escorrido

* 1/2 lata de ervilha escorrida

* 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

* Orégano a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

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Modo de preparo

Comece preparando o recheio. Em uma tigela, coloque a sardinha em pedaços e misture com o tomate, a cebola, o milho, a ervilha, o cheiro-verde, o orégano e a pimenta-do-reino. Reserve.

Para a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea.

Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata apenas até incorporar. Junte o parmesão e misture. Por último, adicione o fermento e pulse rapidamente ou incorpore com uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma média untada e enfarinhada. Distribua o recheio de sardinha por toda a superfície e cubra com o restante da massa.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até a superfície ficar dourada. Para conferir o ponto, espete um palito em uma região com mais massa e menos recheio. Ele deve sair sem massa crua.

Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de cortar. A torta pode ser servida ainda morna ou em temperatura ambiente e funciona tanto como lanche reforçado quanto como uma refeição prática.

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