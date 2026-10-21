ASTROLOGIA

Touro, Gêmeos, Libra e Peixes atraem sorte e abundância com mais facilidade a partir de hoje (21 de outubro) e descobrem o que realmente importa

Esses signos podem repensar a relação com o dinheiro, valorizar os vínculos afetivos e perceber que a felicidade não depende apenas de conquistas materiais

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quarta-feira, 21 de outubro, quatro signos podem começar a enxergar a abundância de uma maneira diferente. Em vez de medir o sucesso apenas pelo dinheiro ou pelos bens que conseguem acumular, Touro, Gêmeos, Libra e Peixes tendem a perceber o valor das relações, do bem-estar e das pequenas coisas que tornam a vida mais feliz.

Na astrologia, esse movimento é associado ao encontro tenso entre Mercúrio e Júpiter, que pode estimular uma revisão de prioridades e crenças pessoais. A proposta é olhar além das aparências, questionar antigas ideias sobre riqueza e reconhecer que ter uma vida boa não significa necessariamente possuir cada vez mais coisas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a olhar para os relacionamentos com outros olhos. Ter pessoas com quem possa conversar abertamente, compartilhar sonhos e confiar de verdade tende a ganhar ainda mais importância. A partir de hoje, o signo pode rever ideias antigas sobre o que significa ser rico e perceber que os vínculos afetivos têm um valor que não pode ser medido em dinheiro.

Em vez de concentrar toda a energia em conquistas materiais, Touro pode preferir investir tempo e atenção nas pessoas que fazem diferença em sua vida. Essa mudança de perspectiva ajuda a reconhecer uma forma de abundância que já estava presente, mas nem sempre recebia o devido valor.

Dica cósmica: dedique tempo a quem faz você se sentir à vontade para ser quem realmente é. Nem toda riqueza aparece no extrato bancário.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode repensar a maneira como utiliza o próprio tempo e a energia que dedica à rotina. Vale observar se os hábitos diários contribuem para o bem-estar ou se o signo está sempre perseguindo alguma coisa que acredita que o deixará mais feliz. A partir de hoje, uma mudança na forma de conversar consigo mesmo pode ajudar a perceber que a satisfação não depende apenas de conquistar algo novo.

Em vez de adiar a felicidade até alcançar determinado objetivo ou comprar algum bem, Gêmeos pode aprender a valorizar o que já construiu. Isso não significa abandonar as ambições, mas entender que novas conquistas podem ser complementos, e não condições para se sentir bem.

Dica cósmica: reconheça o que já funciona em sua vida antes de correr atrás da próxima meta. Você pode querer mais sem desvalorizar o que já tem.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode começar a abandonar as comparações com outras pessoas. A impressão de que todo mundo está conquistando mais dinheiro, comprando coisas melhores ou vivendo uma vida mais interessante pode tornar a busca por sucesso material cansativa. A partir de hoje, o signo tende a questionar se realmente precisa de tudo aquilo que deseja ou se está apenas tentando acompanhar as expectativas alheias.

Amizades, lembranças divertidas e a presença de pessoas que aparecem nos momentos difíceis podem ganhar um significado especial. Libra pode perceber que a verdadeira sorte também está em contar com bons amigos e construir experiências que continuam trazendo alegria muito depois de acontecerem.

Dica cósmica: pare de medir sua vida pela régua dos outros. Valorize quem está ao seu lado e as experiências que fazem você sorrir de verdade.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir vontade de fazer mudanças para se reconectar com aquilo que realmente importa. A partir de hoje, o signo pode observar com mais atenção as próprias escolhas e questionar por que insiste em determinadas metas ou hábitos. O objetivo é distinguir o que traz satisfação genuína daquilo que apenas ocupa espaço e consome energia.

Essa reflexão também pode mudar a relação com os bens materiais. Acumular objetos sem utilidade ou perseguir conquistas que não proporcionam felicidade pode perder o sentido. Peixes pode descobrir que compartilhar algo de valor, ajudar outra pessoa ou praticar a generosidade traz uma sensação de riqueza que não depende de acumular mais.

Dica cósmica: faça espaço para o que realmente importa e experimente compartilhar algo de que gosta. Generosidade também pode ser uma forma de abundância.