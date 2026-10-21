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Touro, Gêmeos, Libra e Peixes atraem sorte e abundância com mais facilidade a partir de hoje (21 de outubro) e descobrem o que realmente importa

Esses signos podem repensar a relação com o dinheiro, valorizar os vínculos afetivos e perceber que a felicidade não depende apenas de conquistas materiais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quarta-feira, 21 de outubro, quatro signos podem começar a enxergar a abundância de uma maneira diferente. Em vez de medir o sucesso apenas pelo dinheiro ou pelos bens que conseguem acumular, Touro, Gêmeos, Libra e Peixes tendem a perceber o valor das relações, do bem-estar e das pequenas coisas que tornam a vida mais feliz.

Na astrologia, esse movimento é associado ao encontro tenso entre Mercúrio e Júpiter, que pode estimular uma revisão de prioridades e crenças pessoais. A proposta é olhar além das aparências, questionar antigas ideias sobre riqueza e reconhecer que ter uma vida boa não significa necessariamente possuir cada vez mais coisas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode começar a olhar para os relacionamentos com outros olhos. Ter pessoas com quem possa conversar abertamente, compartilhar sonhos e confiar de verdade tende a ganhar ainda mais importância. A partir de hoje, o signo pode rever ideias antigas sobre o que significa ser rico e perceber que os vínculos afetivos têm um valor que não pode ser medido em dinheiro.

Em vez de concentrar toda a energia em conquistas materiais, Touro pode preferir investir tempo e atenção nas pessoas que fazem diferença em sua vida. Essa mudança de perspectiva ajuda a reconhecer uma forma de abundância que já estava presente, mas nem sempre recebia o devido valor.

Dica cósmica: dedique tempo a quem faz você se sentir à vontade para ser quem realmente é. Nem toda riqueza aparece no extrato bancário.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos pode repensar a maneira como utiliza o próprio tempo e a energia que dedica à rotina. Vale observar se os hábitos diários contribuem para o bem-estar ou se o signo está sempre perseguindo alguma coisa que acredita que o deixará mais feliz. A partir de hoje, uma mudança na forma de conversar consigo mesmo pode ajudar a perceber que a satisfação não depende apenas de conquistar algo novo.

Em vez de adiar a felicidade até alcançar determinado objetivo ou comprar algum bem, Gêmeos pode aprender a valorizar o que já construiu. Isso não significa abandonar as ambições, mas entender que novas conquistas podem ser complementos, e não condições para se sentir bem.

Dica cósmica: reconheça o que já funciona em sua vida antes de correr atrás da próxima meta. Você pode querer mais sem desvalorizar o que já tem.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode começar a abandonar as comparações com outras pessoas. A impressão de que todo mundo está conquistando mais dinheiro, comprando coisas melhores ou vivendo uma vida mais interessante pode tornar a busca por sucesso material cansativa. A partir de hoje, o signo tende a questionar se realmente precisa de tudo aquilo que deseja ou se está apenas tentando acompanhar as expectativas alheias.

Amizades, lembranças divertidas e a presença de pessoas que aparecem nos momentos difíceis podem ganhar um significado especial. Libra pode perceber que a verdadeira sorte também está em contar com bons amigos e construir experiências que continuam trazendo alegria muito depois de acontecerem.

Dica cósmica: pare de medir sua vida pela régua dos outros. Valorize quem está ao seu lado e as experiências que fazem você sorrir de verdade.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode sentir vontade de fazer mudanças para se reconectar com aquilo que realmente importa. A partir de hoje, o signo pode observar com mais atenção as próprias escolhas e questionar por que insiste em determinadas metas ou hábitos. O objetivo é distinguir o que traz satisfação genuína daquilo que apenas ocupa espaço e consome energia.

Essa reflexão também pode mudar a relação com os bens materiais. Acumular objetos sem utilidade ou perseguir conquistas que não proporcionam felicidade pode perder o sentido. Peixes pode descobrir que compartilhar algo de valor, ajudar outra pessoa ou praticar a generosidade traz uma sensação de riqueza que não depende de acumular mais.

Dica cósmica: faça espaço para o que realmente importa e experimente compartilhar algo de que gosta. Generosidade também pode ser uma forma de abundância.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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