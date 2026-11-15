Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhar muito não basta? 3 signos podem descobrir um jeito mais esperto de atrair dinheiro e sucesso na semana de 16 a 22 de novembro

Mudanças de perspectiva, reconhecimento das próprias necessidades e decisões mais ousadas podem abrir caminhos para uma vida mais próspera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 16 a 22 de novembro pode trazer uma nova perspectiva sobre dinheiro, conquistas e qualidade de vida para três signos. Em vez de concentrar toda a energia na próxima meta financeira, a previsão sugere que reconhecer o que já foi conquistado também pode ajudar a atrair novas oportunidades.

O período favorece uma revisão das prioridades e da maneira como cada um enxerga a própria prosperidade. Para alguns, isso significa buscar formas diferentes de ganhar dinheiro. Para outros, o mais importante será perceber que uma vida bem-sucedida não depende apenas de cifras, mas também de tempo livre, tranquilidade e satisfação pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Imagem - É a hora de parar de viver no modo sobrevivência! 4 signos podem ter semanas mais leves e aproveitar a segunda metade de novembro

É a hora de parar de viver no modo sobrevivência! 4 signos podem ter semanas mais leves e aproveitar a segunda metade de novembro

Imagem - Chega de repetir os mesmos erros! 4 signos têm a chance de mudar o jogo na segunda metade de novembro

Chega de repetir os mesmos erros! 4 signos têm a chance de mudar o jogo na segunda metade de novembro

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que riqueza e sucesso não significam necessariamente ter uma conta bancária enorme ou uma rotina cheia de luxos. Talvez você esteja descobrindo que ter mais tempo livre, aproveitar manhãs tranquilas e conseguir fazer o que gosta também representa uma conquista importante. A semana favorece essa revisão de prioridades.

Será um bom momento para identificar o que realmente faz diferença na sua vida. Antes de perseguir um objetivo só porque parece ser o caminho esperado, vale avaliar se ele combina com seus desejos. Dinheiro é importante, mas não resolve tudo. Investir em uma rotina que traga satisfação também faz parte de uma vida próspera.

Dica cósmica: não confunda sucesso com aquilo que os outros exibem. Descubra o que faz você se sentir realizado e direcione seus esforços para isso.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Escorpião

A semana pode marcar uma mudança importante na relação de Escorpião com o dinheiro e os próprios objetivos. Você pode se sentir mais disposto a correr riscos calculados e tirar do papel um projeto que ficou guardado por muito tempo.

Também será um bom momento para reconhecer que você merece mais do que vinha aceitando. Em vez de se acomodar em uma situação profissional ou financeira que já não satisfaz, pense no que precisa fazer para construir a vida que deseja. A confiança no futuro pode ajudar a transformar ambição em atitudes concretas.

Dica cósmica: não tenha medo de pensar grande, mas transforme seus planos em passos possíveis. Uma boa oportunidade também exige iniciativa.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que o próprio jeito de pensar sobre dinheiro está limitando suas possibilidades. Acostumado a valorizar segurança, planejamento e caminhos tradicionais, você talvez precise considerar alternativas diferentes para conquistar a estabilidade que tanto deseja.

Em vez de depender exclusivamente do salário ou de aumentar a carga de trabalho, vale refletir sobre outras formas de fazer o dinheiro render. Investimentos e fontes de renda alternativas podem entrar no seu radar, desde que sejam avaliados com cuidado e planejamento.

A prosperidade também está ligada à liberdade que suas escolhas podem proporcionar. Afinal, trabalhar para conquistar uma vida melhor não deveria significar abrir mão de todo o tempo para aproveitá-la.

Dica cósmica: permita-se questionar fórmulas antigas. Às vezes, uma estratégia diferente pode aproximar você da estabilidade que procura.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Mais recentes

Imagem - Após 'A Fazenda 18', Jônatas Faro revela que está em busca de emprego: 'Estou correndo atrás'

Após 'A Fazenda 18', Jônatas Faro revela que está em busca de emprego: 'Estou correndo atrás'
Imagem - Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora

Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora
Imagem - Erika Januza desabafa sobre traição de Arlindinho e dispara: 'A pessoa já é suja sozinha'

Erika Januza desabafa sobre traição de Arlindinho e dispara: 'A pessoa já é suja sozinha'