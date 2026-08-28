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Tradição curte críticas a Nicole Bahls após desistir de homenagem no Carnaval

Escola de samba anunciou que modelo não será mais enredo de 2027 e reagiu a comentários negativos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:23

Tradição reage a críticas após desistir de homenagem a Nicole Bahls no Carnaval 2027.
Tradição reage a críticas após desistir de homenagem a Nicole Bahls no Carnaval 2027. Crédito: Reprodução

A relação entre Nicole Bahls e a escola de samba Tradição ganhou um novo capítulo depois que a agremiação anunciou o fim do projeto que levaria a história da modelo para a avenida no Carnaval de 2027. Embora a escola tenha apontado incompatibilidade de agendas como motivo da decisão, chamou atenção o fato de o perfil oficial ter curtido comentários que criticavam a homenagem.

Entre as mensagens aprovadas pela agremiação estavam frases como “tragédia anunciada” e “ainda bem que deu tempo de desfazer isso”. Em outra publicação, um seguidor afirmou que a escola teria percebido a tempo que o projeto poderia prejudicar seu desempenho no Carnaval. As interações repercutiram nas redes.

Nicole Bahls

Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
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Nicole Bahls por Reprodução/Instagram

Nicole, por sua vez, manteve o tom cordial ao comentar o anúncio. “Foi um privilégio ser acolhida por uma comunidade tão amorosa, presente e familiar”, escreveu a modelo, agradecendo à escola mesmo após as reações aos comentários.

A Tradição havia anunciado a homenagem em 9 de agosto, com o enredo “Rainha do povo e dona do coração do Brasil”. A proposta era contar a trajetória de Nicole a partir de sua passagem pela televisão, do Carnaval, da relação com a natureza e da popularidade conquistada ao longo da carreira.

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No comunicado oficial sobre a desistência, a escola afirmou que a participação da modelo não poderia ser conciliada com o cronograma do desfile por causa de outros compromissos assumidos por Nicole.

A Tradição será a décima escola a desfilar pela Série Prata, no dia 12 de fevereiro de 2027, na Intendente Magalhães. A agremiação ainda deve anunciar o novo enredo para o Carnaval.

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