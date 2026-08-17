POLÊMICA

Traição? Brasão da família levanta suspeitas sobre início do romance de Thiago Nigro e Maíra Cardi

Influenciador mostrou um brasão com a data de 2022, mas o relacionamento com Maíra Cardi só teria começado após o fim de seu casamento em 2023; ele explicou

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:19

Brasão da família de Thiago Nigro e Maira Cardi Crédito: Reprodução

Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após mostrar detalhes da nova mansão de R$ 45 milhões que comprou com a esposa, Maíra Cardi. Durante um tour pelo imóvel, o influenciador apresentou o brasão da família Cardi Nigro e revelou o significado dos elementos presentes no símbolo.

O que chamou a atenção dos internautas, porém, foi uma das informações exibidas no brasão. O símbolo traz as iniciais "CN", de Cardi Nigro, a palavra "farmhouse", em referência à propriedade, e a inscrição "MMXXII", que corresponde ao ano de 2022.

Maíra Cardi e Thiago Nigro mostram cômodo a cômodo da nova mansão de R$ 45 milhões 1 de 19

Ao explicar o brasão, Thiago afirmou que a data representava o início de seu relacionamento com Maíra. "Foi quando a gente começou, eu e Maíra".

A declaração rapidamente repercutiu porque a cronologia pública do relacionamento não bate com a data apresentada no brasão. Thiago anunciou o fim do casamento com Camila Ferreira em 31 de janeiro de 2023. Na época, ele publicou uma declaração sobre a ex-mulher e destacou a importância dela em sua vida pessoal e profissional.

A partir daí, internautas passaram a questionar se o romance com Maíra realmente teria começado em 2022 e levantaram até especulações sobre uma possível traição.

Thiago Nigro explica o que aconteceu

Após a repercussão, Thiago foi procurado pelo colunista Léo Dias e explicou a diferença entre a data apresentada no brasão e a cronologia que havia tornado pública. Segundo o influenciador, o relacionamento com Maíra começou no início de 2023. A inscrição de 2022 no brasão teria sido um erro cometido durante a criação do símbolo.

"A gente começou no começo de 2023, então no início do ano que vem fazemos 4 anos e arredondei. Pedi pra IA (Inteligência Artificial) fazer o brasão e acabei nem percebendo a gafe", afirmou.

A justificativa, porém, não encerrou a discussão nas redes sociais. Parte dos internautas questionou como o erro poderia ter passado despercebido, principalmente porque o próprio Thiago leu a data de 2022 em voz alta enquanto apresentava o brasão.