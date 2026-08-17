Traição? Brasão da família levanta suspeitas sobre início do romance de Thiago Nigro e Maíra Cardi

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:19
Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após mostrar detalhes da nova mansão de R$ 45 milhões que comprou com a esposa, Maíra Cardi. Durante um tour pelo imóvel, o influenciador apresentou o brasão da família Cardi Nigro e revelou o significado dos elementos presentes no símbolo.
O que chamou a atenção dos internautas, porém, foi uma das informações exibidas no brasão. O símbolo traz as iniciais "CN", de Cardi Nigro, a palavra "farmhouse", em referência à propriedade, e a inscrição "MMXXII", que corresponde ao ano de 2022.
Maíra Cardi e Thiago Nigro mostram cômodo a cômodo da nova mansão de R$ 45 milhões
Ao explicar o brasão, Thiago afirmou que a data representava o início de seu relacionamento com Maíra. "Foi quando a gente começou, eu e Maíra".
A declaração rapidamente repercutiu porque a cronologia pública do relacionamento não bate com a data apresentada no brasão. Thiago anunciou o fim do casamento com Camila Ferreira em 31 de janeiro de 2023. Na época, ele publicou uma declaração sobre a ex-mulher e destacou a importância dela em sua vida pessoal e profissional.
A partir daí, internautas passaram a questionar se o romance com Maíra realmente teria começado em 2022 e levantaram até especulações sobre uma possível traição.
Thiago Nigro explica o que aconteceu
Após a repercussão, Thiago foi procurado pelo colunista Léo Dias e explicou a diferença entre a data apresentada no brasão e a cronologia que havia tornado pública. Segundo o influenciador, o relacionamento com Maíra começou no início de 2023. A inscrição de 2022 no brasão teria sido um erro cometido durante a criação do símbolo.
"A gente começou no começo de 2023, então no início do ano que vem fazemos 4 anos e arredondei. Pedi pra IA (Inteligência Artificial) fazer o brasão e acabei nem percebendo a gafe", afirmou.
A justificativa, porém, não encerrou a discussão nas redes sociais. Parte dos internautas questionou como o erro poderia ter passado despercebido, principalmente porque o próprio Thiago leu a data de 2022 em voz alta enquanto apresentava o brasão.
"Erro de IA ou ato falho?", questionou uma internauta. "Se fosse só uma foto, 'ok' meter essa de IA, mas ele leu em voz alta o ano no vídeo", comentou outra pessoa. Outro internauta ironizou a explicação dada pelo influenciador: "A IA: mas rapaz, sinceramente eu não tô acreditando num negócio desse".