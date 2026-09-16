Traição, cura ou transformação? Entenda o que sonhar com cobra está tentando te revelar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:05
Sonhar com cobra divide opiniões desde a antiguidade. Enquanto o senso comum insiste em dizer que é "falsidade de amigo" ou olho gordo, os significados de hoje em dia apontam para um processo profundo de transformação pessoal.
Sonhos mais comuns
Assim como a cobra troca de pele de tempos em tempos para continuar crescendo, esse sonho costuma dar as caras justamente quando você está passando por um momento difícil, mas inevitável. Pode ser a decisão de pedir demissão, o término de um ciclo ou a necessidade de cortar um vínculo tóxico.
O comportamento do animal também serve como pista para desvendar o sonho. Se a cobra foge, há um problema que você está empurrando com a barriga; se ela está calma, um processo de cura silenciosa já começou a acontecer dentro de você.
Portanto, em vez de acordar com medo de cumprimentar o vizinho ou desconfiar de todos os seus amigos, pergunte-se o que precisa ser deixado para trás.
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.