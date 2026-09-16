GUIA DOS SONHOS

Traição, cura ou transformação? Entenda o que sonhar com cobra está tentando te revelar

Um dos animais mais temidos carrega um significado antigo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:05

Cobra Crédito: Museu de História Natural de San Diego

Sonhar com cobra divide opiniões desde a antiguidade. Enquanto o senso comum insiste em dizer que é "falsidade de amigo" ou olho gordo, os significados de hoje em dia apontam para um processo profundo de transformação pessoal.



Sonhos mais comuns 1 de 17

Assim como a cobra troca de pele de tempos em tempos para continuar crescendo, esse sonho costuma dar as caras justamente quando você está passando por um momento difícil, mas inevitável. Pode ser a decisão de pedir demissão, o término de um ciclo ou a necessidade de cortar um vínculo tóxico.

O comportamento do animal também serve como pista para desvendar o sonho. Se a cobra foge, há um problema que você está empurrando com a barriga; se ela está calma, um processo de cura silenciosa já começou a acontecer dentro de você.

Portanto, em vez de acordar com medo de cumprimentar o vizinho ou desconfiar de todos os seus amigos, pergunte-se o que precisa ser deixado para trás.