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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:00
A Dona do Pedaço voltou a ser exibida nas tardes da TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo, às 17h45, nesta segunda-feira (23). A trama escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente em 2019, substituindo Avenida Brasil, tem uma história repleta de vinganças, ambição, traições e conflitos familiares, conquistando altos índices de audiência. Confira 5 momentos e motivos marcantes que fazem da trama um sucesso:
Interpretada por Juliana Paes, a protagonista Maria da Paz precisa abandonar sua antiga vida após uma tragédia envolvendo sua família e encontra na venda de bolos uma oportunidade para reconstruir o futuro em São Paulo.
‘A Dona do Pedaço’
A personagem começa trabalhando por conta própria e, com garra, transforma suas receitas em um negócio de sucesso. A trajetória de empreendedorismo e perseverança despertou a admiração do público e incentivou pessoas a buscarem alternativas para conquistar independência financeira. Juliana Paes chegou a receber mensagens de espectadores que decidiram começar a vender bolos, peças de artesanato e outros produtos após acompanharem a história da personagem.
A relação conturbada entre Maria da Paz e Josiane, interpretada por Agatha Moreira gerou repercussão na trama. Movida pela ambição e pelo desejo de alcançar fama e riqueza, a jovem acaba até mesmo prejudicando a mãe para conseguir alcançar o que almeja, gerando revolta no público.
Um dos momentos de maior tensão da trama é quando as mentiras e manipulações prejudicam Maria da Paz de tal forma que ela dá uma surra em Josiane. A sequência se tornou um dos grandes acontecimentos da novela e provocou uma explosão nos índices de audiência. Na ocasião, o capítulo registrou 41 pontos na Grande São Paulo e 43 pontos no Rio de Janeiro, números que demonstraram a força da história entre os telespectadores.
Vivi Guedes é uma das personagens mais icônicas de A Dona do Pedaço, que inovou ao explorar o universo das influenciadoras digitais, e tinha uma rede social própria. O perfil no Instagram ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
A combinação de vários gêneros contribuiu para o desempenho da novela e foi crucial para seu sucesso ao longo dos capítulos. Romances interrompidos, crimes, disputas familiares, histórias de vingança e momentos de humor marcam a trama. Durante os 161 capítulos, a novela alcançou média de 35,97 pontos na Grande São Paulo.