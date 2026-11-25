SUCESSO

Traições, audiência explosiva e surra histórica: 5 acontecimentos marcam ‘A Dona do Pedaço’

Novela voltou ao Vale a Pena Ver de Novo e substitui Avenida Brasil

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:00

Josiane é capaz até de prejudicar a própria mãe para conseguir o que quer em A Dona do Pedaço Crédito: Globo | João Miguel Júnior

A Dona do Pedaço voltou a ser exibida nas tardes da TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo, às 17h45, nesta segunda-feira (23). A trama escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente em 2019, substituindo Avenida Brasil, tem uma história repleta de vinganças, ambição, traições e conflitos familiares, conquistando altos índices de audiência. Confira 5 momentos e motivos marcantes que fazem da trama um sucesso:

1 - História de superação

Interpretada por Juliana Paes, a protagonista Maria da Paz precisa abandonar sua antiga vida após uma tragédia envolvendo sua família e encontra na venda de bolos uma oportunidade para reconstruir o futuro em São Paulo.

‘A Dona do Pedaço’ 1 de 8

A personagem começa trabalhando por conta própria e, com garra, transforma suas receitas em um negócio de sucesso. A trajetória de empreendedorismo e perseverança despertou a admiração do público e incentivou pessoas a buscarem alternativas para conquistar independência financeira. Juliana Paes chegou a receber mensagens de espectadores que decidiram começar a vender bolos, peças de artesanato e outros produtos após acompanharem a história da personagem.

2 - Traição da própria filha causa revolta entre telespectadores

A relação conturbada entre Maria da Paz e Josiane, interpretada por Agatha Moreira gerou repercussão na trama. Movida pela ambição e pelo desejo de alcançar fama e riqueza, a jovem acaba até mesmo prejudicando a mãe para conseguir alcançar o que almeja, gerando revolta no público.

3 - Surra histórica

Um dos momentos de maior tensão da trama é quando as mentiras e manipulações prejudicam Maria da Paz de tal forma que ela dá uma surra em Josiane. A sequência se tornou um dos grandes acontecimentos da novela e provocou uma explosão nos índices de audiência. Na ocasião, o capítulo registrou 41 pontos na Grande São Paulo e 43 pontos no Rio de Janeiro, números que demonstraram a força da história entre os telespectadores.

4 - Vivi Guedes virou fenômeno e ultrapassou a ficção

Vivi Guedes é uma das personagens mais icônicas de A Dona do Pedaço, que inovou ao explorar o universo das influenciadoras digitais, e tinha uma rede social própria. O perfil no Instagram ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

5 - Mistura de humor, vingança e romance