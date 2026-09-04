TENSO

Traída? Patrícia Abravanel restringe comentários nas redes sociais após mensagens íntimas do marido vazarem

Conversas de Fábio Faria citam encontros com autoridades e convidadas para evento

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:00

Patrícia Abravanel em foto de 2011, antes de colocar lentes nos dentes Crédito: Divulgação/SBT

Patrícia Abravanel restringiu os comentários em seu perfil no Instagram após a repercussão de mensagens envolvendo o marido, o ex-ministro Fábio Faria, e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As conversas foram recuperadas pela Polícia Federal a partir do celular do banqueiro e passaram a circular nas redes sociais, onde provocaram especulações sobre o casamento da apresentadora do SBT.

Apesar dos rumores, o conteúdo divulgado não apresenta evidências de que Fábio Faria tenha traído Patrícia Abravanel. Os diálogos tratam principalmente da organização de encontros e eventos envolvendo nomes dos meios político e jurídico.

Patrícia não se pronunciou publicamente sobre o caso. Em meio ao aumento de comentários e questionamentos, porém, a apresentadora decidiu limitar as manifestações de internautas em seu perfil.

Patrícia Abravanel 1 de 6

Mensagens mencionam mulheres em evento

Um dos trechos que mais repercutiram é de outubro de 2023. Nele, Fábio Faria e Daniel Vorcaro conversam sobre os detalhes de uma recepção que teria a presença de autoridades.

Durante a troca de mensagens, aparecem referências a convidadas mulheres. Segundo o material divulgado, Fábio teria perguntado sobre a presença delas a pedido do senador Davi Alcolumbre e recebeu uma confirmação do banqueiro.

As informações tornadas públicas, no entanto, não identificam quem seriam essas mulheres nem apontam que Fábio tenha mantido qualquer tipo de relacionamento com elas.

Por isso, apesar das especulações que surgiram nas redes sociais, não há elementos no material divulgado que sustentem uma acusação de infidelidade.

Patrícia também aparece no contexto dos encontros

Outras mensagens mostram que Patrícia Abravanel participava de alguns dos compromissos sociais mencionados nas conversas. Em dezembro de 2023, por exemplo, os registros citam a organização de um almoço em Campos do Jordão com a presença das esposas dos participantes.

Também há referência a um jantar realizado posteriormente na residência de Patrícia e Fábio, em Brasília, que teria contado com a presença do ministro Alexandre de Moraes.