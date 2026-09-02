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Trailer de Harry Potter mostra cenas inéditas em Hogwarts; assista

Primeira temporada adapta "A Pedra Filosofal", terá oito episódios e chega à plataforma de streaming no Natal deste ano

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:58

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout como Hermione Granger, Harry Potter e Rony Weasley, respectivamente
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout como Hermione Granger, Harry Potter e Rony Weasley, respectivamente Crédito: Reprodução/HBO Max

A HBO Max divulgou, nesta quarta-feira (2), o primeiro trailer da nova série baseada no universo Harry Potter, aumentando a expectativa dos fãs para a produção de maior orçamento da plataforma. A primeira temporada da atração já tem data de estreia marcada para o Natal deste ano.

Diferente do primeiro teaser, que apresenta momentos introdutórios – como Harry Potter vivendo entre os trouxas (denominação do universo dos livros para quem nasceu sem magia) na casa dos tios –, o novo material mostra o protagonista em Hogwarts e foca no desenvolvimento do enredo.

Nas novas imagens, é possível ver facetas dos personagens que não foram mostradas nos filmes, a exemplo de Rony Weasley recebendo a carta para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e Hermione Granger tentando fazer amizade com outras bruxas no trem.

Novos atores de Harry Potter

Dominic McLaughin será Harry Potter na série por Divulgação
Anton Lesser como Garrick Ollivander por Divulgação
Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch por Divulgação
Amos Kitson como Dudley Dursley por Divulgação
Rory Wilmot como Neville Longbottom por Divulgação
Trio protagonista de Harry Potter por Reprodução
1 de 6
Dominic McLaughin será Harry Potter na série por Divulgação

O trailer também traz novos vislumbres da família Weasley na Toca, além de aparições de Severo Snape, Alvo Dumbledore, Minerva McGonagall, Rúbeo Hagrid, Neville Longbottom, Draco Malfoy e do Professor Quirrell.

A temporada de estreia foi confirmada como uma adaptação de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, título que marca o início da trajetória do protagonista como bruxo. Interpretado por Dominic McLaughlin, o personagem terá a primeira parte de sua história contada em oito episódios.

Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Rúbeo Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall.

Lox Pratt será o antagonista Draco Malfoy. Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petúnia Dursley e Válter Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre quem interpretará o vilão da saga, Voldemort.

A renovação para a segunda temporada já foi confirmada antes mesmo da estreia da série e traz Kit Harington como Gilderoy Lockhart.

Assista ao trailer:

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Série Harry Potter Hbo Dominic Mclaughlin

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