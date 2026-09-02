ENTRETENIMENTO

Trailer de Harry Potter mostra cenas inéditas em Hogwarts; assista

Primeira temporada adapta "A Pedra Filosofal", terá oito episódios e chega à plataforma de streaming no Natal deste ano

Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:58

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout como Hermione Granger, Harry Potter e Rony Weasley, respectivamente Crédito: Reprodução/HBO Max

A HBO Max divulgou, nesta quarta-feira (2), o primeiro trailer da nova série baseada no universo Harry Potter, aumentando a expectativa dos fãs para a produção de maior orçamento da plataforma. A primeira temporada da atração já tem data de estreia marcada para o Natal deste ano.

Diferente do primeiro teaser, que apresenta momentos introdutórios – como Harry Potter vivendo entre os trouxas (denominação do universo dos livros para quem nasceu sem magia) na casa dos tios –, o novo material mostra o protagonista em Hogwarts e foca no desenvolvimento do enredo.

Nas novas imagens, é possível ver facetas dos personagens que não foram mostradas nos filmes, a exemplo de Rony Weasley recebendo a carta para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e Hermione Granger tentando fazer amizade com outras bruxas no trem.

Novos atores de Harry Potter 1 de 6

O trailer também traz novos vislumbres da família Weasley na Toca, além de aparições de Severo Snape, Alvo Dumbledore, Minerva McGonagall, Rúbeo Hagrid, Neville Longbottom, Draco Malfoy e do Professor Quirrell.

A temporada de estreia foi confirmada como uma adaptação de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, título que marca o início da trajetória do protagonista como bruxo. Interpretado por Dominic McLaughlin, o personagem terá a primeira parte de sua história contada em oito episódios.

Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Rúbeo Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall.

Lox Pratt será o antagonista Draco Malfoy. Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petúnia Dursley e Válter Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre quem interpretará o vilão da saga, Voldemort.

A renovação para a segunda temporada já foi confirmada antes mesmo da estreia da série e traz Kit Harington como Gilderoy Lockhart.