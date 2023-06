Tratando câncer, Preta Gil desabafa sobre separação: 'Dor profunda'

. Crédito: Reprodução / TV Globo

A cantora Preta Gil, de 48 anos, foi a convidada do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta terça-feira (6). Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, a artista revelou que sofreu bastante com a separação do ex-marido, Rodrigo Godoy, com quem ficou oito anos.



Ela revelou que não é fácil uma separação, mas em meio ao tratamento do câncer no intestino, a dor foi ainda mais intensa, já que ela depositou todo o amor que tinha no companheiro e esperava que não fosse se sentir desamparada.

"Eu já estava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei: 'não preciso ficar boa e me curar e me separar. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele", comentou.

Com isso, em meio ao tratamento, Preta decidiu terminar o casamento e focar na saúde, já que a dor da separação e de saber que foi, supostamente, traída, não seria maior que a dor da quimio e radioterapia. "Pensei: 'o casamento não está bom: 'Você precisa se tratar, ter paz e está tendo um problema pessoal que está tirando sua energia. A vida é o hoje, o aqui e agora. Vai doer? sim, mas foi necessário. Sem brigas, com mágoas, sim, foi complicado. Depois tive outras surpresas que me magoaram mais ainda", finalizou.Ainda no Mais Você, a filha de Gilberto Gil também comentou que a última sessão de radioterapia vai acontecer nesta terça-feira (6), e Ana Maria Braga relembrou que fez o mesmo tratamento que a cantora, mas estava em uma condição um pouco mais debilitada.

“Fiz o mesmo tratamento que ela está fazendo agora. Ela vai fazer a última sessão hoje de radioterapia. Na época que eu fiz me deixou em estado de tomar morfina todo dia porque eu não conseguia andar. Todas as partes que você tem líquido, cozinha. Eu tive no ânus. Então o médico me dizia: você vai todo dia chegar aqui e sentar numa chapa de churrasco e vai queimar”, revelou Ana Maria.