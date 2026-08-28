SAÚDE

Tratando Leucemia, cantor Eduardo tem intercorrência e volta para a UTI em Goiânia

Alcemir Luz Carlos Filho, da dupla com Derick, trata Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) no Hospital das Clínicas e precisou retornar aos cuidados intensivos nesta quinta-feira (27)

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:21

Cantor Eduardo faz primeira aparição após ser diagnosticado com câncer Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Eduardo, que faz dupla com Derick, está internado no Hospital das Clínicas, em Goiânia, desde o início de agosto para tratar uma Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) recém-diagnosticada. Na última quinta-feira (27), o artista apresentou uma intercorrência médica e precisou retornar à UTI.

Alcemir Luz Carlos Filho, nome de batismo de Eduardo, integra a dupla sertaneja há quase 20 anos. "Vamos fazer uma corrente de oração para o Alcemir, da dupla com Derick. Teve uma intercorrência e voltou agora para a UTI. Por favor, reze agora", publicou a equipe do artista nos últimos dias, para atualizar o estado de saúde do cantor.

Segundo informações da revista Quem divulgadas nesta sexta-feira (28), a equipe informou que o sertanejo apresentou complicações em alguns exames e, por esse motivo, precisou voltar aos cuidados intensivos.

Eduardo é cantor sertanejo e faz dupla com Derick 1 de 8

Antes da piora no quadro, Eduardo havia publicado um vídeo na quarta-feira (26) por meio do perfil mantido com a esposa, Daniele Mesquita. A postagem foi a primeira aparição pública do artista desde o diagnóstico.

"Hoje acordei um pouco melhor, resolvi mandar um oi aí para todo mundo. Estou aqui me recuperando. Tem dia que está bom, tem dia que não está bom, né? É meio complicado, mas hoje acordei muito bem e resolvi mandar um alô para todo mundo aí", iniciou no vídeo.

Na gravação, Eduardo brincou ao dizer que "a carcaça" não estava muito boa, mas afirmou que isso era normal. "Quero agradecer a todo mundo, avisar que eu estou me privando do mundo aí de fora. Estou concentrado aqui no tratamento, 100% concentrado para sair logo. Mas tem muita coisa que chega aqui para mim, sabe?", contou.

"Quero agradecer a todo mundo pela força e pedir que continuem com as orações, que é o que mais importa aqui para mim. Mas logo 'tamo junto' aí, firme. Eu estou firme aqui, não é fácil, não, mas estamos na luta... E, sempre que pensarem em mim aí, tenham pensamento positivo e alegria, que foi o que eu sempre levei para vocês. Nada de tristeza não, tá? Estou firme aqui, me recuperando", garantiu, afirmando no final que está com saudade de todo mundo que o acompanha.

O diagnóstico de LPA ocorreu aos 38 anos. A investigação médica teve início após o artista apresentar sintomas como fraqueza intensa, hematomas pelo corpo e sangramentos na gengiva, além de ter registrado queda acentuada no número de plaquetas em exames laboratoriais.

Inicialmente, Eduardo deu entrada em um hospital no município de Orizona (GO). Devido à gravidade do quadro de queda de plaquetas e à necessidade urgente de transfusão de sangue, precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas, em Goiânia, onde permanece desde então.

Na capital, o cantor deu início às sessões de quimioterapia e chegou a deixar a UTI após apresentar evolução favorável. Ele vinha sendo acompanhado no quarto, sob cuidados médicos e com campanhas ativas para doação de sangue e plaquetas. Contudo, na última quinta-feira (27), precisou retornar à unidade intensiva.