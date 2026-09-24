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Trator bateu em algo duro: fazendeiro descobre a maior pepita de ouro já minerada em 1998, vende 23 anos depois e lucra cerca de R$ 3,9 milhões

Pepita de ouro de 9 kg encontrada por acaso com um trator em 1998 foi vendida 23 anos depois em leilão por cerca de US$ 750 mil

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:55

Pepita de ouro de 9 kg encontrada por acaso com um trator em 1998 foi vendida 23 anos depois em leilão por cerca de US$ 750 mil, saiba mais. Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

Barry Clay manobrava um trator de esteira perto de Ruby, pequena cidade às margens do rio Yukon, no interior do Alasca, em 1998, quando a lâmina da máquina esbarrou em um bloco denso de ouro nativo ainda misturado a quartzo. O achado ocorreu durante uma operação clássica de mineração de placer, método que separa ouro solto de sedimentos de rio sem abrir mina subterrânea.

A peça pesava 294,1 onças troy, o equivalente a pouco mais de 9 Kg, e foi registrada pela Divisão de Levantamentos Geológicos e Geofísicos do Alasca como a maior pepita de ouro já minerada no estado.

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Por que essa pepita é tão rara?

Ouro nativo em aluvião costuma aparecer em partículas miúdas. Espécimes acima de 200 onças troy são raros em qualquer distrito aurífero do planeta, ainda mais quando preservam quartzo aderido, sinal de que o bloco veio de um veio hidrotermal erodido e transportado pela água sem ser totalmente triturado.

O quartzo intacto indica que a pepita não foi arredondada até virar seixo limpo. Ela carrega memória da rocha original, o que interessa tanto a geólogos quanto a colecionadores.

Quanto vale uma pepita de ouro como essa?

Vinte e três anos depois da descoberta, o espécime saiu de uma coleção particular e foi vendido por 750 mil dólares, cerca de R$ 3,9 milhões na cotação da época, pela Heritage Auctions, casa especializada em leilões de itens raros.

Em cotação de metal fundido, as 294,1 onças troy valeriam bem menos. O diferencial ficou por conta da raridade geológica, da proveniência documentada e do status de recorde estadual. Fundir a peça apagaria justamente o que a torna valiosa.

Um marco que resume décadas de mineração no Alasca

Ruby e o médio Yukon produzem ouro de placer desde o início do século XX, herança das corridas de Nome e do Klondike. Garimpeiros ainda operam claims sazonais na região, movendo cascalho com trator de esteira durante a janela curta do verão alaskano.

A maior parte da produção sai em grãos e pepitas pequenas ao longo da temporada. Um único bloco de quase 300 onças, como o de Clay, altera a estatística pessoal de uma vida inteira de mineração.