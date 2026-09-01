CURIOSIDADES

Travesseiro amarelado: o que significa quando ele fica manchado mesmo com fronhas limpas e o que é recomendado fazer

As manchas amareladas têm uma explicação comum e podem revelar quando é hora de higienizar ou trocar o travesseiro



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:19

Mesmo com a fronha limpa, o travesseiro pode acumular resíduos que provocam manchas amareladas Crédito: Foto: cottonbro studio/ Pexels

Você troca a fronha, mantém a cama organizada e, ainda assim, percebe que o travesseiro começa a ganhar manchas amareladas. A cena pode causar estranheza, mas não significa necessariamente que exista falta de higiene.

O amarelado costuma aparecer aos poucos, resultado do contato repetido com umidade, suor, oleosidade da pele e resíduos de produtos usados no rosto e nos cabelos.

Travesseiro 1 de 4

A fronha ajuda a proteger o travesseiro, mas não funciona como uma barreira completamente impermeável. Com o passar dos meses, pequenas quantidades dessas substâncias conseguem chegar ao tecido e ao enchimento.

Por que o travesseiro fica amarelo mesmo com a fronha limpa?

Durante o sono, o corpo continua liberando calor e produzindo suor, mesmo que você não acorde com a sensação de estar transpirando.

Parte dessa umidade fica na fronha. Outra parcela pode atravessar suas fibras e chegar ao revestimento do travesseiro.

Além do suor, outros elementos contribuem para o aparecimento das manchas:

Oleosidade natural da pele;

Oleosidade do couro cabeludo;

Resíduos de cremes e hidratantes;

Protetor solar usado antes de dormir;

Produtos capilares, como óleos e leave-ins;

Cabelos ainda úmidos;

Umidade acumulada durante a noite;

Falta de ventilação adequada.

O problema é que esses resíduos não desaparecem simplesmente porque a fronha foi trocada. Ao longo de semanas e meses, a repetição do processo faz com que diferentes substâncias se acumulem no tecido. A alteração da aparência pode ficar mais evidente conforme o travesseiro envelhece.

A mancha amarela significa que o travesseiro está sujo?

Um travesseiro amarelado pode ser consequência natural do uso prolongado e da exposição constante à umidade e à oleosidade corporal.

Manchas amarelas no travesseiro podem surgir após meses de uso e não indicam, necessariamente, falta de higiene Crédito: Foto: Marcus Aurelius/ Pexels

Isso também explica por que a troca frequente da fronha não impede completamente o aparecimento das manchas.

A situação é semelhante ao que acontece com outras peças de tecido utilizadas durante muitas horas. Mesmo protegida por uma camada externa, a superfície interna continua recebendo pequenas quantidades de umidade e resíduos.

Por isso, a aparência amarelada, isoladamente, não é suficiente para indicar que a pessoa dorme em uma cama sem higiene.

Quando o amarelado merece mais atenção?

Nem toda mudança de cor significa que é necessário jogar o travesseiro fora imediatamente.

Por outro lado, manchas muito antigas podem ser acompanhadas por outros problemas, principalmente quando a peça não recebe a higienização recomendada pelo fabricante.

Observe se o travesseiro apresenta:

Odor desagradável persistente;

Manchas muito extensas;

Sensação de umidade mesmo após ficar fora da cama;

Mofo ou pontos escuros;

Enchimento deformado;

Perda significativa de sustentação;

Tecido externo danificado.

Como evitar que o travesseiro fique amarelo?

Uma das medidas mais simples é manter a fronha limpa e, sempre que possível, utilizar uma capa protetora própria para travesseiros por baixo da fronha.

Depois de uma noite de sono, o travesseiro pode reter umidade. Deixá-lo arejar em um ambiente seco e ventilado ajuda a reduzir esse acúmulo.