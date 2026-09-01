Travesseiro amarelado: o que significa quando ele fica manchado mesmo com fronhas limpas e o que é recomendado fazer

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:19
Você troca a fronha, mantém a cama organizada e, ainda assim, percebe que o travesseiro começa a ganhar manchas amareladas. A cena pode causar estranheza, mas não significa necessariamente que exista falta de higiene.
O amarelado costuma aparecer aos poucos, resultado do contato repetido com umidade, suor, oleosidade da pele e resíduos de produtos usados no rosto e nos cabelos.
Travesseiro
A fronha ajuda a proteger o travesseiro, mas não funciona como uma barreira completamente impermeável. Com o passar dos meses, pequenas quantidades dessas substâncias conseguem chegar ao tecido e ao enchimento.
Durante o sono, o corpo continua liberando calor e produzindo suor, mesmo que você não acorde com a sensação de estar transpirando.
Parte dessa umidade fica na fronha. Outra parcela pode atravessar suas fibras e chegar ao revestimento do travesseiro.
Além do suor, outros elementos contribuem para o aparecimento das manchas:
O problema é que esses resíduos não desaparecem simplesmente porque a fronha foi trocada. Ao longo de semanas e meses, a repetição do processo faz com que diferentes substâncias se acumulem no tecido. A alteração da aparência pode ficar mais evidente conforme o travesseiro envelhece.
Um travesseiro amarelado pode ser consequência natural do uso prolongado e da exposição constante à umidade e à oleosidade corporal.
Isso também explica por que a troca frequente da fronha não impede completamente o aparecimento das manchas.
A situação é semelhante ao que acontece com outras peças de tecido utilizadas durante muitas horas. Mesmo protegida por uma camada externa, a superfície interna continua recebendo pequenas quantidades de umidade e resíduos.
Por isso, a aparência amarelada, isoladamente, não é suficiente para indicar que a pessoa dorme em uma cama sem higiene.
Nem toda mudança de cor significa que é necessário jogar o travesseiro fora imediatamente.
Por outro lado, manchas muito antigas podem ser acompanhadas por outros problemas, principalmente quando a peça não recebe a higienização recomendada pelo fabricante.
Observe se o travesseiro apresenta:
Uma das medidas mais simples é manter a fronha limpa e, sempre que possível, utilizar uma capa protetora própria para travesseiros por baixo da fronha.
Depois de uma noite de sono, o travesseiro pode reter umidade. Deixá-lo arejar em um ambiente seco e ventilado ajuda a reduzir esse acúmulo.
Sempre siga as recomendações do fabricante antes de colocar a peça diretamente ao sol, especialmente no caso de travesseiros com enchimentos específicos. O cabelo úmido pode aumentar a quantidade de água transferida para a fronha e, consequentemente, para o travesseiro.