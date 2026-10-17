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Treina pesado e não consegue ganhar massa muscular? Personal revela 5 erros comuns que travam seus resultados e você nem percebe

Hábitos na academia podem prejudicar a hipertrofia e comprometer os resultados da musculação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:00

Treinar não é o suficiente: personal explica erros mais comuns na academia
Treinar não é o suficiente: personal explica erros mais comuns na academia Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Frequentar a academia regularmente nem sempre é suficiente para conquistar músculos maiores e mais definidos. Alguns hábitos aparentemente inofensivos, como trocar o treino toda semana, descansar pouco ou passar tempo demais no celular entre os exercícios, podem atrapalhar os resultados de quem busca ganhar massa muscular.

O alerta é do personal trainer Washington Costa, conhecido nas redes sociais como Big Personal. Com experiência na preparação física e no fisiculturismo, o profissional reuniu cinco erros comuns que podem comprometer a hipertrofia, processo responsável pelo aumento do tamanho dos músculos.

Segundo as orientações compartilhadas pelo treinador, o desenvolvimento muscular depende de uma combinação de estímulos adequados, alimentação, recuperação e consistência. Isso significa que aumentar a frequência dos exercícios, por si só, não garante resultados.

1. Trocar de treino toda semana

Um dos principais problemas apontados por Washington é a mudança constante da ficha de musculação. Na tentativa de acelerar os resultados, algumas pessoas substituem os exercícios semanalmente, sem dar tempo para acompanhar a evolução das cargas e do desempenho.

A recomendação do personal é manter uma estrutura de treinamento por pelo menos seis a oito semanas. Esse período permite observar a adaptação do corpo, aumentar gradualmente a dificuldade dos exercícios e avaliar os avanços.

Isso não significa que todos os movimentos precisem permanecer idênticos durante esse intervalo, mas que o treinamento deve seguir um planejamento consistente.

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2. Treinar com baixa intensidade

Outro erro destacado pelo profissional é utilizar cargas que não representam um desafio suficiente para a musculatura. Quando o exercício é realizado com pouco esforço, o estímulo pode ser insuficiente para promover o crescimento muscular, mesmo que a pessoa frequente a academia diariamente.

Washington orienta que as últimas duas ou três repetições de cada série sejam difíceis de executar. A ideia é trabalhar próximo do limite muscular, mas sem comprometer a postura ou a técnica. A carga deve ser ajustada de acordo com a capacidade física e a experiência de cada aluno.

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3. Comer pouco para o objetivo

A alimentação também pode explicar por que algumas pessoas treinam regularmente e não conseguem aumentar a massa muscular. Segundo o personal, quem deseja desenvolver músculos precisa consumir energia e proteínas em quantidades adequadas. Uma alimentação insuficiente pode prejudicar tanto o desempenho nos exercícios quanto a recuperação muscular.

Para pessoas que buscam ganhar peso e massa muscular, o superávit calórico, quando a ingestão de calorias supera o gasto energético, costuma ser uma estratégia utilizada.

Entretanto, nem todas as pessoas precisam comer mais calorias do que gastam para desenvolver músculos. Dependendo da composição corporal e do estágio de treinamento, a hipertrofia também pode ocorrer durante um processo de redução de gordura.

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4. Ignorar a recuperação muscular

Treinar intensamente o mesmo grupo muscular todos os dias, sem respeitar o tempo de recuperação, é outro comportamento que pode comprometer os resultados.

Washington explica que o descanso é fundamental para a hipertrofia, pois permite que o organismo realize os processos de reparação e adaptação provocados pelos exercícios.

A orientação apresentada pelo treinador é respeitar pelo menos 48 horas entre sessões intensas destinadas ao mesmo grupo muscular.

Esse intervalo pode variar conforme a intensidade, o volume de treinamento e as condições individuais. O mais importante é evitar que o excesso de exercícios prejudique a recuperação e o desempenho.

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5. Ficar distraído durante o treino

O quinto erro apontado por Big Personal está relacionado ao uso excessivo do celular e a outras distrações durante a musculação. Mexer nas redes sociais ou prolongar conversas entre as séries pode fazer com que os intervalos ultrapassem o tempo planejado, comprometendo a organização e a duração do treino.

Para evitar o problema, o profissional recomenda controlar as pausas, sugerindo descansos de 60 a 120 segundos entre as séries.

O tempo ideal, porém, depende do exercício e do objetivo. Movimentos mais exigentes, especialmente aqueles realizados com cargas elevadas, podem precisar de intervalos maiores para permitir a recuperação da força e a manutenção da qualidade das repetições.

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