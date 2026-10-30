TRANSPORTE INTERNACIONAL

Trens chineses de ultravelocidade para quase 900 passageiros chegam a país latino: vagões têm câmeras e telas digitais, e viagens de longa distância serão de até 1h15

Frota de 15 composições vai conectar a Cidade do México a Pachuca, passando por um aeroporto internacional; projeto prevê viagens de aproximadamente 1h15 e participação da indústria local.



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21:55

Fabricadas com participação de empresas chinesas, as composições terão 102 metros de comprimento, monitoramento por câmeras e painéis digitais para orientar os passageiros Crédito: Reprodução / Facebook

Imagine embarcar em um trem moderno, com telas digitais que informam o trajeto, câmeras de monitoramento e espaço para quase 900 passageiros. Essa é a proposta da nova frota ferroviária que será incorporada ao transporte de passageiros no México.

O país receberá 15 trens elétricos fabricados com participação de empresas chinesas para atender à conexão entre a Cidade do México e Pachuca, no estado de Hidalgo.

Trens chineses no México 1 de 6

A iniciativa busca facilitar o deslocamento diário de milhares de pessoas e ampliar as opções de transporte entre a capital mexicana, a região metropolitana e o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A expectativa é que o percurso completo seja realizado em cerca de 1 hora e 15 minutos, dependendo das condições definitivas de operação.

Uma nova ligação entre a capital e Pachuca

A conexão ferroviária fará parte da expansão da rede de trens de passageiros do México. O trajeto vai ligar a estação Buenavista, localizada na Cidade do México, ao aeroporto AIFA e à cidade de Pachuca, capital do estado de Hidalgo.

A proposta é oferecer uma alternativa de deslocamento para quem precisa circular entre essas regiões, reduzindo a dependência de outros meios de transporte.

Ao integrar a capital, o aeroporto e uma importante cidade do estado de Hidalgo, o projeto também busca fortalecer a mobilidade regional e facilitar o acesso dos passageiros a diferentes pontos do território mexicano.

Como serão os novos trens chineses?

A frota será formada por 15 composições elétricas fabricadas pela chinesa CRRC Zhuzhou Locomotive, em parceria com a empresa mexicana México Railway Transportation até 893 passageiros.

A velocidade máxima projetada será de 130 km/h. Entre os percursos previstos estão câmeras de monitoramento, telas digitais com informações sobre a viagem e avisos sonoros para orientar os passageiros durante o percurso.

Os veículos também contarão com espaços destinados a pessoas com mobilidade reduzida, facilitando o acesso e a acomodação durante os deslocamentos.

Outra característica é a possibilidade de acoplar duas ou mais composições. O recurso permitirá ampliar a capacidade de transporte nos horários de maior movimento, conforme a demanda de passageiros.

Projeto prevê investimento de R$ 1,7 bilhão

O contrato para a fabricação e implantação da frota foi assinado em setembro de 2025, com valor aproximado de 5,84 bilhões de pesos mexicanos, equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão.

O acordo não envolve apenas a entrega dos veículos. Também inclui a colocação dos trens em operação, a manutenção e a estruturação das oficinas necessárias para atender à frota.

Um dos objetivos é ampliar a participação da indústria mexicana no projeto. As duas primeiras composições estão sendo fabricadas na China, enquanto as demais deverão contar com participação crescente de componentes e montagem nacional.

A meta estabelecida na licitação é que mais de 65% de cada trem seja produzido com componentes locais.

Transporte ferroviário ganha espaço na mobilidade mexicana

A nova conexão faz parte de um movimento de expansão do transporte ferroviário de passageiros no México. A proposta é oferecer alternativas mais modernas para deslocamentos entre grandes centros urbanos e regiões próximas.