Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trens chineses de ultravelocidade para quase 900 passageiros chegam a país latino: vagões têm câmeras e telas digitais, e viagens de longa distância serão de até 1h15

Frota de 15 composições vai conectar a Cidade do México a Pachuca, passando por um aeroporto internacional; projeto prevê viagens de aproximadamente 1h15 e participação da indústria local.

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21:55

Fabricadas com participação de empresas chinesas, as composições terão 102 metros de comprimento, monitoramento por câmeras e painéis digitais para orientar os passageiros
Fabricadas com participação de empresas chinesas, as composições terão 102 metros de comprimento, monitoramento por câmeras e painéis digitais para orientar os passageiros Crédito: Reprodução / Facebook

Imagine embarcar em um trem moderno, com telas digitais que informam o trajeto, câmeras de monitoramento e espaço para quase 900 passageiros. Essa é a proposta da nova frota ferroviária que será incorporada ao transporte de passageiros no México. 

O país receberá 15 trens elétricos fabricados com participação de empresas chinesas para atender à conexão entre a Cidade do México e Pachuca, no estado de Hidalgo. 

Trens chineses no México

Os novos trens elétricos do México terão capacidade para transportar até 893 passageiros por composição por Pexels
A frota de 15 composições será fabricada com participação de empresas chinesas e mexicanas por Pexels
Com aproximadamente 102 metros de comprimento, os trens foram projetados para atender a uma grande demanda de passageiros por Pexels
Câmeras de monitoramento e telas digitais estarão entre os recursos tecnológicos disponíveis a bordo por Pexels
A nova linha ferroviária vai conectar a Cidade do México a Pachuca, passando pelo Aeroporto Internacional Felipe Ángeles por Pexels
As composições poderão atingir velocidade máxima de 130 km/h e terão espaços destinados a pessoas com mobilidade reduzida por Pexels
1 de 6
Os novos trens elétricos do México terão capacidade para transportar até 893 passageiros por composição por Pexels

A iniciativa busca facilitar o deslocamento diário de milhares de pessoas e ampliar as opções de transporte entre a capital mexicana, a região metropolitana e o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A expectativa é que o percurso completo seja realizado em cerca de 1 hora e 15 minutos, dependendo das condições definitivas de operação. 

Uma nova ligação entre a capital e Pachuca

A conexão ferroviária fará parte da expansão da rede de trens de passageiros do México. O trajeto vai ligar a estação Buenavista, localizada na Cidade do México, ao aeroporto AIFA e à cidade de Pachuca, capital do estado de Hidalgo. 

A proposta é oferecer uma alternativa de deslocamento para quem precisa circular entre essas regiões, reduzindo a dependência de outros meios de transporte. 

Ao integrar a capital, o aeroporto e uma importante cidade do estado de Hidalgo, o projeto também busca fortalecer a mobilidade regional e facilitar o acesso dos passageiros a diferentes pontos do território mexicano. 

Como serão os novos trens chineses? 

A frota será formada por 15 composições elétricas fabricadas pela chinesa CRRC Zhuzhou Locomotive, em parceria com a empresa mexicana México Railway Transportation até 893 passageiros

A velocidade máxima projetada será de 130 km/h. Entre os percursos previstos estão câmeras de monitoramento, telas digitais com informações sobre a viagem e avisos sonoros para orientar os passageiros durante o percurso. 

Os veículos também contarão com espaços destinados a pessoas com mobilidade reduzida, facilitando o acesso e a acomodação durante os deslocamentos. 

Outra característica é a possibilidade de acoplar duas ou mais composições. O recurso permitirá ampliar a capacidade de transporte nos horários de maior movimento, conforme a demanda de passageiros. 

Leia mais

Imagem - Juntos há mais de 50 anos, casal vive em montanhas separadas, e ele caminha todos os dias a 3.500 metros para encontrar a esposa

Juntos há mais de 50 anos, casal vive em montanhas separadas, e ele caminha todos os dias a 3.500 metros para encontrar a esposa

Imagem - 3 árvores perfumadas são associadas à sorte e à prosperidade: são fáceis de cultivar, transformam a entrada da casa e têm flores com aromas marcantes

3 árvores perfumadas são associadas à sorte e à prosperidade: são fáceis de cultivar, transformam a entrada da casa e têm flores com aromas marcantes

Imagem - As 4 baianas destaques na Forbes do agro: do fio do algodão à pesquisa pioneira do cacau

As 4 baianas destaques na Forbes do agro: do fio do algodão à pesquisa pioneira do cacau

Projeto prevê investimento de R$ 1,7 bilhão

O contrato para a fabricação e implantação da frota foi assinado em setembro de 2025, com valor aproximado de 5,84 bilhões de pesos mexicanos, equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão.

O acordo não envolve apenas a entrega dos veículos. Também inclui a colocação dos trens em operação, a manutenção e a estruturação das oficinas necessárias para atender à frota. 

Um dos objetivos é ampliar a participação da indústria mexicana no projeto. As duas primeiras composições estão sendo fabricadas na China, enquanto as demais deverão contar com participação crescente de componentes e montagem nacional. 

A meta estabelecida na licitação é que mais de 65% de cada trem seja produzido com componentes locais. 

Transporte ferroviário ganha espaço na mobilidade mexicana

A nova conexão faz parte de um movimento de expansão do transporte ferroviário de passageiros no México. A proposta é oferecer alternativas mais modernas para deslocamentos entre grandes centros urbanos e regiões próximas. 

Com capacidade para quase 900 pessoas por composição, recursos de monitoramento e informações digitais a bordo, os novos trens foram projetados para atender a uma demanda expressiva de passageiros. 

Tags:

Trem Transporte Mundo Tecnologia China

Mais recentes

Imagem - Quem é o influenciador de conteúdo fitness ligado a carro de luxo conversível sem placas onde a PM encontrou R$ 100 mil

Quem é o influenciador de conteúdo fitness ligado a carro de luxo conversível sem placas onde a PM encontrou R$ 100 mil
Imagem - Angélica e Fátima Bernardes explicam por que não foram ao casamento de Juliette

Angélica e Fátima Bernardes explicam por que não foram ao casamento de Juliette
Imagem - Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'

Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'