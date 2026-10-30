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Três anos após levar tiro na cabeça, Mingau aparece de pé pela primeira vez durante fisioterapia e emociona fãs

Baixista do Ultraje a Rigor segue em recuperação após ser baleado em 2023; registro foi compartilhado pela filha do músico nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:25

Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça
Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça Crédito: Reprodução

Três anos depois de ser baleado na cabeça, o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, apareceu de pé durante uma sessão de fisioterapia. O registro, divulgado na quinta-feira (29), mostra o músico realizando exercícios com o auxílio de equipamentos e profissionais de saúde, em mais uma etapa do tratamento das sequelas deixadas pelo disparo sofrido em 2023.

As imagens foram compartilhadas no perfil oficial do artista no Instagram, administrado por sua filha, Isabella Aglio. Na publicação, ela celebrou o avanço do pai e destacou a importância do ambiente onde ele realiza as sessões de reabilitação. "Um passo de cada vez", escreveu Isabella ao mostrar o músico durante o atendimento em uma clínica de neuromodulação.

Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça

Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução
Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução
Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução
Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução
Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução
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Mingau se recupera há três anos de um tiro na cabeça por Reprodução

Segundo a filha, o espaço também se tornou um lugar de convivência e acolhimento para Mingau, que encontra momentos de alegria e descontração durante a rotina de tratamento.

O registro chamou a atenção de fãs que acompanham a recuperação do baixista desde setembro de 2023, quando ele foi atingido por um tiro na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Rinaldo Oliveira Amaral, nome de batismo do músico, enfrentou um longo período de internação e passou por pelo menos três procedimentos cirúrgicos, incluindo uma cranioplastia, cirurgia realizada para reconstrução de parte do crânio.

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Em outubro de 2024, Mingau recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, e passou a dar continuidade ao tratamento de reabilitação. Desde então, o músico realiza acompanhamento para lidar com as sequelas motoras e cognitivas provocadas pelo ferimento. A recuperação envolve diferentes terapias, com o objetivo de estimular funções comprometidas e ampliar sua capacidade funcional.

Embora as imagens mostrem Mingau sustentando o corpo em pé com assistência, ainda não há informações sobre quando ele poderá recuperar maior independência nos movimentos.

A nova conquista representa mais uma etapa de um processo de reabilitação que já dura três anos e segue sendo acompanhado de perto pela família.

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