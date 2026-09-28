CURIOSIDADES

Trilha na França permite dormir dentro de obras de arte em meio às montanhas: veja como funciona

Percurso de 150 quilômetros reúne esculturas e antigos abrigos transformados pelo artista Andy Goldsworthy; é possível visitar trechos sem fazer a caminhada inteira



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:17

Uma das sentinelas de pedra de Goldsworthy marca a paisagem montanhosa de Haute-Provence Crédito: Divulgação

Uma porta de pedra se abre para um abrigo praticamente escuro. Do lado de dentro, uma escultura recebe luz por uma abertura no teto, enquanto plataformas de dormir ocupam o piso superior. Em La Forest, nas montanhas do sul da França, a obra de arte também serve de pouso para quem percorre a trilha Refuge d’Art.

Criado pelo artista britânico Andy Goldsworthy em parceria com o Museu Gassendi e o Geoparque de Haute-Provence, o projeto se estende por 150 quilômetros. A proposta é conhecer esculturas integradas à paisagem e passar a noite em construções antigas recuperadas ao longo do caminho.

O circuito completo leva cerca de dez dias, mas não exige que o visitante percorra tudo de uma vez. Há opções de caminhada até obras e refúgios específicos, com saída da região de Digne-les-Bains.

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Como são os refúgios da trilha

Goldsworthy instalou obras em lugares que já faziam parte da história rural da região. Em La Forest, um povoado abandonado, uma escultura de pedra ocupa o interior de uma construção restaurada. A luz natural muda sua aparência ao longo do dia.

Outro ponto do percurso é Le Vieil Esclangon, onde uma forma sinuosa de terra percorre a parede de um antigo abrigo. Na Ferme Belon, arcos de pedra se ligam no interior da construção. Cada parada oferece uma experiência diferente, ligada tanto à obra quanto ao edifício e à paisagem ao redor.

Pelo caminho, o visitante também encontra as sentinelas: esculturas de pedra erguidas ao ar livre. Assim, a caminhada entre os abrigos integra a obra, em vez de funcionar apenas como deslocamento entre uma instalação e outra.

O que saber antes de planejar a visita

A distância total pede preparo para vários dias de caminhada. Quem prefere uma visita curta pode escolher um dos trajetos indicados pelo projeto e pelo geoparque. Para pernoitar nos refúgios, é preciso consultar as regras e reservar as chaves com antecedência; o projeto recomenda entrar em contato um ou dois meses antes.