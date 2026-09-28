Trilha na França permite dormir dentro de obras de arte em meio às montanhas: veja como funciona

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:17
Uma porta de pedra se abre para um abrigo praticamente escuro. Do lado de dentro, uma escultura recebe luz por uma abertura no teto, enquanto plataformas de dormir ocupam o piso superior. Em La Forest, nas montanhas do sul da França, a obra de arte também serve de pouso para quem percorre a trilha Refuge d’Art.
Criado pelo artista britânico Andy Goldsworthy em parceria com o Museu Gassendi e o Geoparque de Haute-Provence, o projeto se estende por 150 quilômetros. A proposta é conhecer esculturas integradas à paisagem e passar a noite em construções antigas recuperadas ao longo do caminho.
O circuito completo leva cerca de dez dias, mas não exige que o visitante percorra tudo de uma vez. Há opções de caminhada até obras e refúgios específicos, com saída da região de Digne-les-Bains.
Trilha na França
Goldsworthy instalou obras em lugares que já faziam parte da história rural da região. Em La Forest, um povoado abandonado, uma escultura de pedra ocupa o interior de uma construção restaurada. A luz natural muda sua aparência ao longo do dia.
Outro ponto do percurso é Le Vieil Esclangon, onde uma forma sinuosa de terra percorre a parede de um antigo abrigo. Na Ferme Belon, arcos de pedra se ligam no interior da construção. Cada parada oferece uma experiência diferente, ligada tanto à obra quanto ao edifício e à paisagem ao redor.
Pelo caminho, o visitante também encontra as sentinelas: esculturas de pedra erguidas ao ar livre. Assim, a caminhada entre os abrigos integra a obra, em vez de funcionar apenas como deslocamento entre uma instalação e outra.
A distância total pede preparo para vários dias de caminhada. Quem prefere uma visita curta pode escolher um dos trajetos indicados pelo projeto e pelo geoparque. Para pernoitar nos refúgios, é preciso consultar as regras e reservar as chaves com antecedência; o projeto recomenda entrar em contato um ou dois meses antes.
A experiência chamou atenção em uma reportagem publicada pelo The Guardian, na qual um grupo de caminhantes percorreu cerca de 45 quilômetros em quatro dias e dormiu em dois dos abrigos. O relato mostra também uma condição essencial da viagem: entre uma obra e outra, há subidas, trilhas de montanha e horas de caminhada.