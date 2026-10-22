POLÊMICA

Trisal? Apontada como amante de Belo, empresária explica relação com o cantor e Rayane Figliuzzi

Apesar de não ter dado detalhes, Nicole admitiu que Rayane também fazia parte da relação

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:08

Rayane Figliuzzi e Belo brigaram em estacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Apontada como suposta amante de Belo, a empresária Nicole Fagundes se defendeu das acusações e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo uma briga entre o casal no estacionamento de um shopping, no Rio de Janeiro.

Nicole não deu muitos detalhes sobre sua relação com Belo, mas garantiu que Rayane Figliuzzi faz parte da história.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

“A minha relação com ele é uma relação que. Gente, essa relação já vem antes. Foi coisa dela, inclusive, essa relação”, disse ao portal LeoDias.

Além disso, admitiu que não sabe o status do relacionamento de Belo e Rayane. "Mas muitas das coisas que saíram, né? Ela tava junto, ela participou, ela, enfim. Não tenho muito o que. Tanto que, da outra vez, também falaram, mas a briga não foi comigo", afirmou, se defendendo das acusações.

Ao ser questionada sobre um suposto trisal, Nicole questionou as afirmações dos internautas, mas não negou um suposto envolvimento com os famosos. "Não, trisal é quando há consentimento, né? Às vezes, por um momento, não teve mais consentimento. Mas não é algo de que eu sou uma amante, que seja dessa forma, não. Ou que tenha rolado isso".