DICAS DE CASA

Truque com cascas de laranja e vinagre: para que serve e como tirar gordura sem estragar as superfícies

Mistura caseira aproveita compostos cítricos para suavizar o cheiro do vinagre e auxiliar na limpeza, mas exige cuidado com pedras e acabamentos delicados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:19

:Cascas de laranja podem ser aproveitadas em uma solução doméstica voltada à limpeza leve e ao desengorduramento de algumas superfícies Crédito: Ilustração gerada por IA

O cheiro forte do vinagre branco costuma dividir opiniões na hora da limpeza. Embora seja um ingrediente comum em receitas domésticas, o odor ácido faz muita gente evitar o produto, principalmente em ambientes fechados.

Uma alternativa é aproveitar cascas de laranja ou limão para preparar uma infusão aromática antes de misturá-la ao vinagre. A combinação acrescenta um perfume cítrico e ainda incorpora compostos capazes de ajudar na remoção de resíduos oleosos.

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A popularidade da receita vem justamente dessa dupla função. Ao mesmo tempo em que suaviza o cheiro característico do vinagre, a mistura pode atuar como um limpador leve para determinadas superfícies da casa.

Isso não significa, porém, que o produto caseiro deva ser tratado como um desinfetante. Remover gordura e sujeira visível é diferente de eliminar microrganismos de maneira comprovada.

O que existe na casca

Na parte mais externa das frutas cítricas ficam concentrados os óleos essenciais responsáveis pelo aroma da laranja e do limão. Entre eles está o d-limoneno, composto conhecido por sua capacidade de interagir com substâncias gordurosas.

Quando as cascas ficam mergulhadas em álcool, parte desses componentes passa para o líquido. Aos poucos, a infusão ganha cheiro mais intenso e concentra substâncias aromáticas que podem auxiliar na limpeza.

É por isso que a solução tende a funcionar melhor em locais onde há acúmulo de gordura, como determinadas áreas da cozinha.

Outro efeito aparece no próprio odor do vinagre. Em vez de desaparecer completamente, o cheiro ácido passa a dividir espaço com notas cítricas mais agradáveis.

Como preparar

Para começar, as cascas limpas devem ser colocadas em um recipiente de vidro e cobertas com álcool. O ideal é manter o frasco fechado e protegido de luz direta e calor excessivo durante o período de infusão.

Depois, o líquido pode ser coado para retirar restos sólidos antes de receber vinagre branco e água. A mistura final pode ser transferida para um borrifador e usada em tarefas domésticas leves.

Não existe, contudo, uma proporção caseira universal capaz de garantir o mesmo resultado em todos os usos. Também não há motivo para preparar grandes quantidades de uma só vez.

Fazer volumes menores reduz o risco de armazenar a solução por tempo demais e facilita perceber eventuais mudanças de cheiro, cor ou aparência.

Vale ainda identificar o frasco. Essa medida simples evita que a mistura seja confundida com outros produtos guardados na cozinha ou na área de serviço.

Onde usar

Superfícies laváveis e resistentes à acidez costumam ser as opções mais seguras. Partes externas do fogão, alguns azulejos, pias e áreas com respingos de gordura estão entre os locais em que a solução pode ajudar.

Nem todo material, porém, reage da mesma forma.

Álcool e vinagre podem afetar pinturas, vernizes, revestimentos especiais e alguns tipos de acabamento. Por isso, aplicar uma pequena quantidade em um ponto discreto antes de espalhar o produto por toda a superfície reduz o risco de manchas ou perda de brilho.

Vidros e boxes também aparecem entre os usos mais comuns. Nesses casos, a mistura pode colaborar na remoção de marcas leves, desde que o revestimento seja compatível com produtos ácidos.

Pedras pedem cautela

Mármore, travertino e calcário estão entre os materiais que mais exigem atenção. Por serem sensíveis à acidez, podem perder brilho ou apresentar marcas após o contato com vinagre.

A precaução vale ainda para superfícies tratadas com selantes ou acabamentos especiais. Mesmo materiais considerados resistentes podem reagir de forma diferente dependendo da proteção aplicada.

Nessas situações, a recomendação do fabricante deve prevalecer sobre qualquer receita doméstica. Um produto que funciona bem em cerâmica comum pode causar danos permanentes em uma bancada de pedra natural.

Limpar não é desinfetar

Um dos erros mais comuns nesse tipo de receita é transformar poder de limpeza em promessa de desinfecção.

A mistura pode ajudar a retirar gordura, sujeira leve e resíduos superficiais, mas isso não significa que tenha o mesmo efeito de produtos formulados e testados especificamente para eliminar microrganismos.

Essa diferença ganha importância em áreas que realmente exigem desinfecção, como superfícies contaminadas ou locais que precisam de controle microbiológico mais rigoroso.

Para a rotina comum da casa, o papel da solução é mais simples. Ela pode ajudar no desengorduramento, aproveitar cascas que seriam descartadas e deixar um aroma cítrico mais agradável durante a limpeza.