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Truque com cascas de laranja e vinagre: para que serve e como tirar gordura sem estragar as superfícies

Mistura caseira aproveita compostos cítricos para suavizar o cheiro do vinagre e auxiliar na limpeza, mas exige cuidado com pedras e acabamentos delicados

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:19

:Cascas de laranja podem ser aproveitadas em uma solução doméstica voltada à limpeza leve e ao desengorduramento de algumas superfícies
:Cascas de laranja podem ser aproveitadas em uma solução doméstica voltada à limpeza leve e ao desengorduramento de algumas superfícies Crédito: Ilustração gerada por IA

O cheiro forte do vinagre branco costuma dividir opiniões na hora da limpeza. Embora seja um ingrediente comum em receitas domésticas, o odor ácido faz muita gente evitar o produto, principalmente em ambientes fechados.

Uma alternativa é aproveitar cascas de laranja ou limão para preparar uma infusão aromática antes de misturá-la ao vinagre. A combinação acrescenta um perfume cítrico e ainda incorpora compostos capazes de ajudar na remoção de resíduos oleosos.

Frutas: as maravilhas da laranja

Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock
O óleo essencial de laranja ajuda na limpeza energética da casa (Imagem: svf74 | Shutterstock) por Imagem: svf74 | Shutterstock
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Nutricionista revela por que você não deveria jogar a casca de laranja fora (Foto: Freepik) por Freepik
Bolo de laranja por Shutterstock
Filé de frango com laranja (Imagem: voloshin311 | Shutterstock) por Imagem: voloshin311 | Shutterstock
Picanha suína ao molho de laranja (Imagem: hlphoto | Shutterstock) por Imagem: hlphoto | Shutterstock
Bolo de laranja com amêndoas (Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock) por Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock
Bolo de laranja com coco (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock) por Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock) por Imagem: Narsil | Shutterstock
A laranja-amarga tem uma rica composição nutricional (Imagem: nnattalli | Shutterstock) por Imagem: nnattalli | Shutterstock
Spritz de espumante e laranja (Imagem: Studio113 | Shutterstock) por Imagem: Studio113 | Shutterstock
Suco de laranja, cenoura e gengibre (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) por Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock
Chá de casca de laranja (Imagem: Heike Rau | Shutterstock) por Imagem: Heike Rau | Shutterstock
Suco de mamão, laranja e cenoura (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
Suco de laranja com chia (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock) por Imagem: Chudo2307 | Shutterstock
Suco de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
Suco termogênico com laranja e gengibre (Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock) por Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock
Chá de cavalinha com laranja (Imagem: OKcamera | Shutterstock) por Imagem: OKcamera | Shutterstock
Chá de canela com laranja (Imagem: Maren Winter | Shutterstock) por Imagem: Maren Winter | Shutterstock
Bolo de laranja sem glúten (Imagem: flanovais | Shutterstock) por Imagem: flanovais | Shutterstock
Bolo de laranja (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) por Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
Suco de laranja com cenoura e gengibre (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por Imagem: CreatoraLab | Shutterstock
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Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock

A popularidade da receita vem justamente dessa dupla função. Ao mesmo tempo em que suaviza o cheiro característico do vinagre, a mistura pode atuar como um limpador leve para determinadas superfícies da casa.

Isso não significa, porém, que o produto caseiro deva ser tratado como um desinfetante. Remover gordura e sujeira visível é diferente de eliminar microrganismos de maneira comprovada.

O que existe na casca

Na parte mais externa das frutas cítricas ficam concentrados os óleos essenciais responsáveis pelo aroma da laranja e do limão. Entre eles está o d-limoneno, composto conhecido por sua capacidade de interagir com substâncias gordurosas.

Quando as cascas ficam mergulhadas em álcool, parte desses componentes passa para o líquido. Aos poucos, a infusão ganha cheiro mais intenso e concentra substâncias aromáticas que podem auxiliar na limpeza.

É por isso que a solução tende a funcionar melhor em locais onde há acúmulo de gordura, como determinadas áreas da cozinha.

Outro efeito aparece no próprio odor do vinagre. Em vez de desaparecer completamente, o cheiro ácido passa a dividir espaço com notas cítricas mais agradáveis.

Como preparar

Para começar, as cascas limpas devem ser colocadas em um recipiente de vidro e cobertas com álcool. O ideal é manter o frasco fechado e protegido de luz direta e calor excessivo durante o período de infusão.

Depois, o líquido pode ser coado para retirar restos sólidos antes de receber vinagre branco e água. A mistura final pode ser transferida para um borrifador e usada em tarefas domésticas leves.

Não existe, contudo, uma proporção caseira universal capaz de garantir o mesmo resultado em todos os usos. Também não há motivo para preparar grandes quantidades de uma só vez.

Fazer volumes menores reduz o risco de armazenar a solução por tempo demais e facilita perceber eventuais mudanças de cheiro, cor ou aparência.

Vale ainda identificar o frasco. Essa medida simples evita que a mistura seja confundida com outros produtos guardados na cozinha ou na área de serviço.

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Onde usar

Superfícies laváveis e resistentes à acidez costumam ser as opções mais seguras. Partes externas do fogão, alguns azulejos, pias e áreas com respingos de gordura estão entre os locais em que a solução pode ajudar.

Nem todo material, porém, reage da mesma forma.

Álcool e vinagre podem afetar pinturas, vernizes, revestimentos especiais e alguns tipos de acabamento. Por isso, aplicar uma pequena quantidade em um ponto discreto antes de espalhar o produto por toda a superfície reduz o risco de manchas ou perda de brilho.

Vidros e boxes também aparecem entre os usos mais comuns. Nesses casos, a mistura pode colaborar na remoção de marcas leves, desde que o revestimento seja compatível com produtos ácidos.

Pedras pedem cautela

Mármore, travertino e calcário estão entre os materiais que mais exigem atenção. Por serem sensíveis à acidez, podem perder brilho ou apresentar marcas após o contato com vinagre.

A precaução vale ainda para superfícies tratadas com selantes ou acabamentos especiais. Mesmo materiais considerados resistentes podem reagir de forma diferente dependendo da proteção aplicada.

Nessas situações, a recomendação do fabricante deve prevalecer sobre qualquer receita doméstica. Um produto que funciona bem em cerâmica comum pode causar danos permanentes em uma bancada de pedra natural.

Limpar não é desinfetar

Um dos erros mais comuns nesse tipo de receita é transformar poder de limpeza em promessa de desinfecção.

A mistura pode ajudar a retirar gordura, sujeira leve e resíduos superficiais, mas isso não significa que tenha o mesmo efeito de produtos formulados e testados especificamente para eliminar microrganismos.

Essa diferença ganha importância em áreas que realmente exigem desinfecção, como superfícies contaminadas ou locais que precisam de controle microbiológico mais rigoroso.

Para a rotina comum da casa, o papel da solução é mais simples. Ela pode ajudar no desengorduramento, aproveitar cascas que seriam descartadas e deixar um aroma cítrico mais agradável durante a limpeza.

No fim, a eficácia depende menos de tratar a receita como solução universal e mais de saber onde ela funciona. Usar o produto nas superfícies certas e reconhecer seus limites evita exageros e também reduz o risco de danos.

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