DICA

Truque com dois ingredientes ajuda a limpar air fryer em menos de um minuto; veja como fazer

Mistura simples de água morna e detergente facilita a remoção da gordura do cesto da fritadeira elétrica sem danificar o revestimento antiaderente

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:42

Preparo de alimentos com airfrayer é mais prático e rápido Crédito: Reprodução | Freepik

A air fryer se tornou um dos eletrodomésticos mais utilizados nas cozinhas brasileiras, principalmente pela praticidade no preparo dos alimentos. Mas quem usa a fritadeira elétrica com frequência sabe que limpar o cesto depois de preparar carnes, frangos e outros pratos pode ser uma tarefa trabalhosa. Um truque simples, feito com apenas água morna e detergente, promete facilitar essa limpeza em menos de um minuto.

O segredo está em amolecer a gordura antes de esfregar. A combinação dos dois ingredientes ajuda a desprender os resíduos de alimentos, reduzindo o esforço necessário para deixar o cesto limpo.

Pode usar papel alumínio na airfryer? 1 de 7

A técnica é indicada principalmente para sujeiras recentes e deve ser realizada exclusivamente nas peças removíveis, com a fritadeira desligada da tomada e completamente fria.

Para começar, retire o cesto da air fryer e descarte os restos de alimentos. Em seguida, coloque água morna suficiente para cobrir a região engordurada e acrescente algumas gotas de detergente neutro.

Deixe a mistura agir por um breve período. Depois, descarte a água e utilize uma esponja macia para remover os resíduos que se soltaram. Finalize enxaguando as peças e secando tudo completamente antes de montar o aparelho novamente.

A limpeza pode levar menos de um minuto quando a sujeira é leve e recente, sem contar o tempo necessário para o resfriamento do equipamento. Já nos casos de gordura acumulada ou alimentos queimados, pode ser necessário deixar o cesto de molho por cinco a dez minutos.

A eficiência do método tem uma explicação simples. A água morna ajuda a amolecer a gordura que ficou presa à superfície, enquanto o detergente facilita sua remoção durante a lavagem.

O cuidado com os materiais utilizados também faz diferença. Esponjas de aço, palhas metálicas e outros produtos abrasivos devem ser evitados, pois podem riscar e comprometer o revestimento antiaderente da fritadeira.

Mesmo quando há sujeira mais resistente, o ideal é aumentar o tempo de molho, em vez de esfregar com força. Também é importante observar as orientações específicas do fabricante, já que os modelos podem apresentar diferenças na estrutura e nos materiais.

Outro ponto importante é que a técnica não substitui a higienização completa do eletrodoméstico. Durante o preparo dos alimentos, partículas de gordura podem se acumular nas paredes internas e próximas à resistência, exigindo cuidados periódicos conforme as instruções do manual.

Também não se deve colocar água na parte elétrica ou ligar a air fryer com líquido dentro para tentar acelerar a limpeza.

Para evitar que a gordura fique cada vez mais difícil de remover, a recomendação é limpar as peças removíveis após cada utilização, sempre esperando que esfriem antes de iniciar a lavagem.