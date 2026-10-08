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Truque com dois ingredientes ajuda a limpar air fryer em menos de um minuto; veja como fazer

Mistura simples de água morna e detergente facilita a remoção da gordura do cesto da fritadeira elétrica sem danificar o revestimento antiaderente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:42

airfryer
Preparo de alimentos com airfrayer é mais prático e rápido Crédito: Reprodução | Freepik

A air fryer se tornou um dos eletrodomésticos mais utilizados nas cozinhas brasileiras, principalmente pela praticidade no preparo dos alimentos. Mas quem usa a fritadeira elétrica com frequência sabe que limpar o cesto depois de preparar carnes, frangos e outros pratos pode ser uma tarefa trabalhosa. Um truque simples, feito com apenas água morna e detergente, promete facilitar essa limpeza em menos de um minuto.

O segredo está em amolecer a gordura antes de esfregar. A combinação dos dois ingredientes ajuda a desprender os resíduos de alimentos, reduzindo o esforço necessário para deixar o cesto limpo.

Pode usar papel alumínio na airfryer?

Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
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Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução

A técnica é indicada principalmente para sujeiras recentes e deve ser realizada exclusivamente nas peças removíveis, com a fritadeira desligada da tomada e completamente fria.

Para começar, retire o cesto da air fryer e descarte os restos de alimentos. Em seguida, coloque água morna suficiente para cobrir a região engordurada e acrescente algumas gotas de detergente neutro.

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Deixe a mistura agir por um breve período. Depois, descarte a água e utilize uma esponja macia para remover os resíduos que se soltaram. Finalize enxaguando as peças e secando tudo completamente antes de montar o aparelho novamente.

A limpeza pode levar menos de um minuto quando a sujeira é leve e recente, sem contar o tempo necessário para o resfriamento do equipamento. Já nos casos de gordura acumulada ou alimentos queimados, pode ser necessário deixar o cesto de molho por cinco a dez minutos.

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A eficiência do método tem uma explicação simples. A água morna ajuda a amolecer a gordura que ficou presa à superfície, enquanto o detergente facilita sua remoção durante a lavagem.

O cuidado com os materiais utilizados também faz diferença. Esponjas de aço, palhas metálicas e outros produtos abrasivos devem ser evitados, pois podem riscar e comprometer o revestimento antiaderente da fritadeira.

Mesmo quando há sujeira mais resistente, o ideal é aumentar o tempo de molho, em vez de esfregar com força. Também é importante observar as orientações específicas do fabricante, já que os modelos podem apresentar diferenças na estrutura e nos materiais.

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Outro ponto importante é que a técnica não substitui a higienização completa do eletrodoméstico. Durante o preparo dos alimentos, partículas de gordura podem se acumular nas paredes internas e próximas à resistência, exigindo cuidados periódicos conforme as instruções do manual.

Também não se deve colocar água na parte elétrica ou ligar a air fryer com líquido dentro para tentar acelerar a limpeza.

Para evitar que a gordura fique cada vez mais difícil de remover, a recomendação é limpar as peças removíveis após cada utilização, sempre esperando que esfriem antes de iniciar a lavagem.

Com esse hábito, a combinação de água morna e detergente pode tornar a manutenção diária mais rápida e ajudar a preservar a vida útil da fritadeira.

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