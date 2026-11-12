Tsunami gigante atravessou o Atlântico, fez mar avançar até 4 km no litoral de Pernambuco até a Bahia após terremoto em Portugal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:06
Um dos maiores terremotos da história da Europa provocou uma catástrofe que ultrapassou as fronteiras do continente. Em 1755, um tsunami atravessou o oceano Atlântico e atingiu o litoral brasileiro, fazendo o mar avançar quilômetros sobre a terra.
O fenômeno foi provocado por um terremoto de magnitude estimada entre 8 e 9, que atingiu Lisboa, em Portugal, em 1.º de novembro daquele ano. Segundo pesquisadores, a água pode ter avançado até quatro quilômetros adentro em Pernambuco.
Tsunamis pelo mundo
O desastre começou a milhares de quilômetros do Brasil, quando um forte terremoto atingiu a capital portuguesa. O impacto desencadeou um tsunami que se propagou pelo Atlântico e alcançou diferentes regiões costeiras.
No litoral brasileiro, um dos locais atingidos foi Tamandaré, em Pernambuco. Simulações realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses indicaram ondas de quase dois metros, suficientes para provocar inundações.
Apesar de não apresentarem alturas extraordinárias, as ondas movimentaram enormes volumes de água. Em Tamandaré, o mar teria avançado até 800 metros sobre o continente, atingindo áreas bem distantes da faixa de areia.
O cenário foi ainda mais impressionante nas proximidades da Ilha de Itamaracá, também em Pernambuco. Em regiões influenciadas por rios, as simulações apontaram que a inundação pode ter alcançado quatro quilômetros de distância da costa.
Para reconstruir o desastre, pesquisadores analisaram documentos históricos, realizaram simulações computacionais e investigaram sedimentos encontrados no litoral nordestino.
Durante os trabalhos, foram identificadas camadas de areia de origem marinha e vestígios de pequenos organismos em locais onde esses materiais normalmente não deveriam ser encontrados.
Esses elementos indicam a ocorrência de um evento de alta energia capaz de transportar sedimentos para regiões afastadas de seus ambientes habituais. As evidências são compatíveis com a passagem de um tsunami.
A combinação dos vestígios geológicos com registros históricos e modelos de propagação das ondas permitiu aos pesquisadores reconstruir os possíveis impactos do terremoto na costa brasileira.