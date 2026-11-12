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Tsunami gigante atravessou o Atlântico, fez mar avançar até 4 km no litoral de Pernambuco até a Bahia após terremoto em Portugal

Pesquisa revela como um dos terremotos mais devastadores da história provocou ondas que atingiram o Nordeste brasileiro há 271 anos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:06

Terremoto que destruiu Lisboa em 1755 desencadeou um tsunami que atravessou o Atlântico e atingiu o litoral brasileiro
Terremoto que destruiu Lisboa em 1755 desencadeou um tsunami que atravessou o Atlântico e atingiu o litoral brasileiro Crédito: John Callery / Pexels

Um dos maiores terremotos da história da Europa provocou uma catástrofe que ultrapassou as fronteiras do continente. Em 1755, um tsunami atravessou o oceano Atlântico e atingiu o litoral brasileiro, fazendo o mar avançar quilômetros sobre a terra.

O fenômeno foi provocado por um terremoto de magnitude estimada entre 8 e 9, que atingiu Lisboa, em Portugal, em 1.º de novembro daquele ano. Segundo pesquisadores, a água pode ter avançado até quatro quilômetros adentro em Pernambuco.

Tsunamis pelo mundo

Ondas de tsunami inundaram área após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir o extremo leste da Península de Kamchatka, em Severo-Kurilsk, região de Sakhalin, Rússia por Divulgação
Ondas de tsunami inundaram área após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir o extremo leste da Península de Kamchatka, em Severo-Kurilsk, região de Sakhalin, Rússia por Divulgação
Tsunami atinge Rússia por Reprodução / Redes sociais
Chile emite alerta de tsunami após terremoto e pede a moradores da costa sul que deixem suas casas por Shutterstock
Tsunami meteorológico atinge litoral sul de Santa Catarina por Divulgação
Mulheres fazem orações para as vítimas do tsunami de 2004 na praia de Pattinapakkam em Chennai. O terremoto e o tsunami que atingiu o Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004 mataram quase 230.000 pessoas. por ARUN SANKAR / AFP
Mesquita Rahmatullah em Lampuuk, danificada pelo terremoto causado pelo Tsunami em Banda Aceh na Indonésia. por ADEK BERRY / AFP
Estrada danificada em Sulawesi de Palu, na Indonésia Central, após um terremoto e o tsunami atingirem a região, onde voluntários começaram a enterrar os corpos em uma vala comum com espaço para mais de mil pessoas. por ADEK BERRY / AFP
Aldeões da Indonésia carregam provisões para a aldeia isolada de Lambonga em Donggala, após o terremoto e tsunami que alcançaram a região. A busca pelos mortos no desastre foi cancelada, apesar de haver 5.000 pessoas desaparecidas por MUHAMAD NASRUN / AFP
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Ondas de tsunami inundaram área após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir o extremo leste da Península de Kamchatka, em Severo-Kurilsk, região de Sakhalin, Rússia por Divulgação

Tsunami atingiu o Brasil após terremoto devastador

O desastre começou a milhares de quilômetros do Brasil, quando um forte terremoto atingiu a capital portuguesa. O impacto desencadeou um tsunami que se propagou pelo Atlântico e alcançou diferentes regiões costeiras.

No litoral brasileiro, um dos locais atingidos foi Tamandaré, em Pernambuco. Simulações realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses indicaram ondas de quase dois metros, suficientes para provocar inundações.

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Apesar de não apresentarem alturas extraordinárias, as ondas movimentaram enormes volumes de água. Em Tamandaré, o mar teria avançado até 800 metros sobre o continente, atingindo áreas bem distantes da faixa de areia.

O cenário foi ainda mais impressionante nas proximidades da Ilha de Itamaracá, também em Pernambuco. Em regiões influenciadas por rios, as simulações apontaram que a inundação pode ter alcançado quatro quilômetros de distância da costa.

Mesmo que as ondas estejam entre 1,8 a 1,9 metros, elas são resultado de uma onda de choque disparada a quase seis mil quilômetros de distância
Mesmo que as ondas estejam entre 1,8 a 1,9 metros, elas são resultado de uma onda de choque disparada a quase seis mil quilômetros de distância Crédito: George Desipris

Como os cientistas descobriram o tsunami?

Para reconstruir o desastre, pesquisadores analisaram documentos históricos, realizaram simulações computacionais e investigaram sedimentos encontrados no litoral nordestino.

Durante os trabalhos, foram identificadas camadas de areia de origem marinha e vestígios de pequenos organismos em locais onde esses materiais normalmente não deveriam ser encontrados.

Esses elementos indicam a ocorrência de um evento de alta energia capaz de transportar sedimentos para regiões afastadas de seus ambientes habituais. As evidências são compatíveis com a passagem de um tsunami.

A combinação dos vestígios geológicos com registros históricos e modelos de propagação das ondas permitiu aos pesquisadores reconstruir os possíveis impactos do terremoto na costa brasileira.

Gravura que representa a queda de Lisboa durante o terremoto
Gravura que representa a queda de Lisboa durante o terremoto Crédito: Battle Creek, MI ; Chicago, IL : Review and Herald Pub. Co. / Wikimedia Commons

Tags:

Brasil Terremoto Pernambuco Investigação Tsunami História Lisboa Geologia

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