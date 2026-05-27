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Tudo o que rolou na estreia do MasterChef Brasil 2026 com clima de Copa, tensão e provas eliminatórias

Primeiro episódio da temporada teve equipes, pratos internacionais, provas técnicas e pressão logo nos primeiros minutos da competição

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:40

MasterChef Brasil estreia com clima de Copa do Mundo e jurados impressionados com participantes
MasterChef Brasil estreia com jurados impressionados com participantes Crédito: Renato Pizzutto/Band

A nova temporada do MasterChef Brasil começou em ritmo acelerado e apostando em uma dinâmica completamente inspirada na Copa do Mundo. A estreia exibida nesta terça-feira, 26 de maio, reuniu 24 cozinheiros amadores divididos em equipes para disputar vagas oficiais na competição.

Os participantes foram separados entre times amarelo, azul, verde e vermelho e encararam provas baseadas em países conhecidos pela tradição no futebol mundial.

Durante os desafios, os cozinheiros tiveram que preparar pratos inspirados em culinárias de países como Alemanha, Espanha, Itália, França, Croácia e Portugal, tudo sob pressão de tempo e avaliação rigorosa dos jurados.

A dinâmica funcionou em formato de torneio, com fases eliminatórias e confrontos entre grupos. Após duas rodadas de provas, o time verde foi apontado como destaque da noite e garantiu permanência tranquila na disputa.

MasterChef Brasil 2026

Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band
Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band
Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band
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Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band
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Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band

Enquanto isso, participantes das outras equipes acabaram indo para provas técnicas individuais que decidiram as primeiras eliminações da temporada.

As etapas finais envolveram três fundamentos clássicos da cozinha profissional: corte ciseler, limpeza de camarão e preparo de emulsão.

Além da tensão das provas, o episódio também chamou atenção pelo nível dos cozinheiros logo na estreia. Durante avaliações, os jurados demonstraram surpresa positiva com os pratos apresentados pelos amadores.

Helena Rizzo afirmou que esperava erros mais graves no primeiro episódio, enquanto Érick Jacquin destacou o bom desempenho técnico dos participantes.

Já Henrique Fogaça ressaltou que cozinhar em equipe logo no início aumenta o risco de conflitos e desorganização dentro da cozinha.

Ao final da estreia, Victor Hugo, Giovana e Felipe foram eliminados da competição. Everaldo conseguiu escapar das provas decisivas e seguiu vivo na disputa pelo avental.

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