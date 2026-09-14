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Túlio Gadêlha rebate ataques com foto de Fátima Bernardes e William Bonner: 'Minha família'

Deputado se pronunciou após adversários usarem encontro dos jornalistas como ataque

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:24

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha   Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O deputado federal Túlio Gadêlha usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para rebater ataques de adversários políticos envolvendo a sua namorada, Fátima Bernardes, e o ex-marido dela, William Bonner. As críticas e provocações começaram depois que a jornalista entrevistou o âncora no podcast Cá Entre Nós, projeto comandado por ela ao lado da filha, Beatriz Bonemer.

Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner

Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x
Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x
Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x
Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x
Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x
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Túlio Gadêlha rebate ataques e posta foto de Fátima com Bonner por Reprodução/x

Em meio à disputa eleitoral para o Senado, o político denunciou que rivais vêm utilizando trechos e imagens do programa para tentar atingi-lo. Sem abaixar a guarda, Gadêlha publicou um registro ao lado de Fátima e de Bonner, deixando claro que a harmonia entre eles é motivo de orgulho, não de polêmica.

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Na legenda da publicação, o parlamentar defendeu a solidez dos laços que construiu ao longo dos anos. "Para meus adversários, informo: essa é a minha família. Se não conhecem, apresento para vocês: Fátima, minha mulher; Bê, minha enteada; William, o pai da minha enteada", escreveu ele, ressaltando que família é também aquela que escolhemos abraçar.

A postura do político gerou uma onda de apoio nas redes. Fátima Bernardes fez questão de comentar a publicação elogiando o companheiro, enquanto nomes como Milton Cunha, Zeca Camargo, Samara Felippo e Alex Escobar celebraram a família. Beatriz Bonemer saiu em defesa do padrasto e resumiu o episódio ao disparar que "a felicidade alheia incomoda".

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Tags:

William Bonner Fátima Bernardes Túlio Gadêlha

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