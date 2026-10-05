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Túlio Gadêlha tem desempenho fraco nas eleições e é consolado por Fátima Bernardes: 'Você fez uma campanha linda'

Candidato ao Senado por Pernambuco terminou a disputa em sexto lugar; apresentadora acompanhou o namorado durante a campanha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:01

Túlio Gadêlha
Túlio Gadêlha Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes usou as redes sociais para demonstrar apoio ao namorado, Túlio Gadêlha (PSD), após o político não conseguir uma das duas vagas de Pernambuco no Senado Federal nas Eleições 2026. Túlio recebeu 671.975 votos, o equivalente a 7,22% dos votos válidos, e terminou a disputa na sexta colocação.

A apresentadora, que participou de momentos da campanha do namorado, publicou uma mensagem carinhosa após o resultado das urnas. "Você fez uma campanha linda. Com muita troca, respeito e escuta", escreveu Fátima.

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha por Reprodução
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha na Bahia por Reprodução
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Wallace Barbosa/AgNews
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Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram

O relacionamento entre os dois começou em 2017. Ao longo dos últimos anos, Fátima também acompanhou outros momentos da trajetória política de Túlio. Em 2018, quando ele foi eleito deputado federal por Pernambuco, a apresentadora também fez uma homenagem pública ao namorado e destacou a campanha realizada por ele.  

Tentativa de chegar ao Senado

Túlio disputou o Senado pelo PSD, tendo Dulci Amorim como primeira suplente e Marcelo Pankararu como segundo suplente. Antes da eleição, ele exercia mandato de deputado federal por Pernambuco. 

No domingo (4), antes da divulgação dos resultados, o político ainda demonstrava confiança na campanha e afirmou que se sentia "abraçado pelos dois lados" ao comentar a polarização política no estado.  

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Ao fim da apuração, porém, Túlio não conseguiu uma das duas cadeiras em disputa. Humberto Costa (PT) terminou com 2.531.389 votos, enquanto Marília Arraes (PDT) somou 2.325.127 votos, segundo os resultados divulgados após a votação.  

A derrota encerra a tentativa de Túlio de trocar a Câmara dos Deputados pelo Senado na próxima legislatura.

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