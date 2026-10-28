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Túmulo mais perigoso do mundo é tratado como área de risco: a lenda por trás dos três corpos que são protegidos por guardas armados com ordem de execução

Sepultura de Richard McKinley fica no Cemitério Nacional de Arlington e guarda os restos mortais de uma das três vítimas do acidente nuclear do reator SL-1

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:16

Corpo do militar continuou radioativo após acidente ocorrido em 1961 e precisou ser enterrado dentro de uma estrutura preparada para conter a contaminação
Corpo do militar continuou radioativo após acidente ocorrido em 1961 e precisou ser enterrado dentro de uma estrutura preparada para conter a contaminação Crédito: Cemitério Nacional de Arlington / Wikimedia Commons

Entre milhares de lápides praticamente idênticas no Cemitério Nacional de Arlington, nos Estados Unidos, uma delas esconde um grande perigo. Apesar de não ter vida alguma, a sepultura de Richard Leroy McKinley é um dos lugares mais radioativos dos EUA.

O militar morreu após ser exposto a quantidades extremas de radiação durante um acidente nuclear em Idaho e seu corpo ainda carrega essa energia. Até os dias atuais, os resíduos são considerados irradiados.

Chernobyl e Fukushima

Após o acidente de 1986, parte da zona de exclusão de Chernobyl passou por renaturalização intensa e, em 2016, a Ucrânia criou a Reserva Radioecológica da Biosfera de Chornobyl, a RRCB por ArticCynda / Wikimedia Commons
O reator 4 de Chernobyl foi o ponto central do acidente nuclear de 26 de abril de 1986; anos depois, a estrutura passou a ser coberta por sarcófagos de contenção para reduzir a dispersão de material radioativo por Jorge Franganillo / Wikimedia Commons
A usina de Fukushima Daiichi foi atingida pelo terremoto e pelo tsunami de 11 de março de 2011, numa sequência que causou falhas de resfriamento, explosões em reatores e a evacuação de amplas áreas ao redor da instalação por 防衛省 / Wikimedia Commons
No estudo de câmeras de Fukushima, os javalis apareceram em milhares de registros e se tornaram símbolo da vida selvagem em áreas sem moradores por Belvedere / Wikimedia Commons
A presença dos cavalos-de-przewalski mostra como a zona de exclusão passou de paisagem humana evacuada a refúgio de grandes mamíferos por Xopc / Wikimedia Commons
E mesmo nas zonas mais contaminadas, algumas espécies, como os fungos radiotróficos, dão um jeito de sobreviver e prosperar por Medmyco / Wikimedia Commons
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Após o acidente de 1986, parte da zona de exclusão de Chernobyl passou por renaturalização intensa e, em 2016, a Ucrânia criou a Reserva Radioecológica da Biosfera de Chornobyl, a RRCB por ArticCynda / Wikimedia Commons

Acidente nuclear matou três operadores

O episódio aconteceu em 3 de janeiro de 1961, no Reator Estacionário de Baixa Potência Número Um, conhecido pela sigla SL-1. O reator experimental havia sido desenvolvido para testar uma tecnologia que poderia abastecer instalações militares em regiões remotas.

Naquela noite, três operadores trabalhavam nas instalações depois de uma paralisação para manutenção. Durante os procedimentos que deveriam garantir a segurança da instalação, houve um erro e uma barra de central de controle foi acionada.

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A reação foi imediata e resultou em uma explosão de vapor dentro da instação. Richard C. Legg, 26, foi arremessado e empalado contra o teto, enquanto John A. Byrnes, 22, foi arremassado contra a parede, onde lesionou o tórax. Ambos morreram imediatamente.

Richard Leroy McKinley, então com 27 anos, foi o único que não morreu no local. Ele ficou inconsciente após o impacto inicial e foi resgatado oito minutos após o acidente por bombeiros. Porém, seu corpo já havia absorvido quantidades letais de radiação.

Um médico confirmou sua morte às 23h14
Um médico confirmou sua morte às 23h14 Crédito: Idaho National Engineering and Environmental Laboratory

O processo para a retirada dos corpos dos outros dois militares foi complexo, especialmente o de Legg, que estava preso entre as ferragens no telhado. Ao todo, a equipe levou vários dias para conseguir retirá-los da instalação com segurança e chegou a utilizar um guindaste.

Corpo permaneceu radioativo

Depois da retirada, os restos mortais das vítimas ainda apresentavam contaminação suficiente para, em caso de enterro comum, causar danos ambientais. Por essa razão, seu sepultamento foi realizado em caixões especiais.

Os caixões foram feitos de chumbo, envolvidos em concreto e inseridos dentro de estruturas metálicas projetadas para sepultamento profundo
Os caixões foram feitos de chumbo, envolvidos em concreto e inseridos dentro de estruturas metálicas projetadas para sepultamento profundo Crédito: John R. Giles / EPA

Porém, o túmulo de McKinley recebeu um tratamento diferente dos demais. Depois de seu enterro, em 25 de janeiro de 1961, o Distrito Militar de Washington determinou que seu registro permanente apontasse a causa da morte e que o cadáver era radioativo.

Além disso, foi estabelecido que, sob nenhuma circunstância, os restos poderiam ser removidos sem autorização prévia da Atomic Energy Commission, em consulta com o comando militar. A sucessora das responsabilidades nucleares da antiga AEC é hoje o Departamento de Energia dos EUA.

Uma lenda difundida na internet afirma que guardas teriam ordem de atirar contra quem tentasse desenterrar o corpo, mas não há registro oficial conhecido que confirme essa determinação. O próprio Cemitério Nacional de Arlington permite visitas ao túmulo e o inclui em seu roteiro histórico.

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