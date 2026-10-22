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Turista bebe 40 cervejas, fica 'muito louco' em hotel de Las Vegas e é preso após sequestrar flamingo

Canadense de 34 anos retirou ave de 27 anos do recinto e a levou para o quarto; animal perdeu penas, sofreu ferimentos e apresentou mudanças de comportamento após o episódio

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:30

Homem 'surtou' e sequestrou flamingo Crédito: Reprodução

Uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos, terminou em condenação judicial para um turista canadense que retirou um flamingo do recinto de um hotel e o levou para o próprio quarto. Mitchell Fairbairn, de 34 anos, afirmou ter consumido entre 30 e 40 cervejas antes do episódio, registrado em março deste ano. Considerado culpado de maus-tratos a animais, ele agora pode enfrentar uma pena superior a quatro anos de prisão.

O caso aconteceu no Flamingo Las Vegas, hotel e cassino conhecido por abrigar aves em uma área própria. A vítima foi Peachy, um flamingo-chileno de 27 anos que vivia no local. Imagens de câmeras de segurança apresentadas durante o julgamento mostraram o turista carregando o animal pelo pescoço dentro de um elevador e pelos corredores do estabelecimento, enquanto a ave vocalizava.

Mitchell Fairbairn, de 34 anos, ficou bêbado e roubou um flamingo 1 de 4

O episódio ocorreu em 3 de março, mas voltou a ganhar repercussão após a condenação de Fairbairn, anunciada na segunda-feira (19). O canadense, natural da província de Ontário, foi considerado culpado por acusações de crueldade contra animais, incluindo uma infração classificada como crime grave pela legislação de Nevada.

Durante o julgamento, o turista reconheceu que havia ingerido uma quantidade elevada de bebidas alcoólicas antes de entrar no espaço reservado às aves. Ele alegou, no entanto, que não pretendia machucar Peachy. A acusação sustentou que a maneira como o flamingo foi retirado e transportado provocou sofrimento físico deliberadamente.

Quando foi encontrado, o animal apresentava sinais de ferimentos. Especialistas identificaram sangue na plumagem, lesões nas asas e a perda de aproximadamente sete ou oito penas.

Embora tenha se recuperado fisicamente, Peachy passou a apresentar alterações de comportamento. Segundo a veterinária Tiffany Moore, diretora médica do Lone Mountain Animal Hospital, a ave demonstrou mais ansiedade e nervosismo durante as avaliações realizadas depois do incidente.

A defesa do canadense admitiu que a conduta foi inadequada, mas atribuiu as decisões ao estado de embriaguez. O advogado Josh Tomsheck afirmou aos jurados que seu cliente se arrepende do ocorrido e reconhece que não deveria ter entrado no recinto nem retirado o flamingo. "Ele não deveria ter feito isso; não deveria ter entrado no habitat, não deveria ter tocado na ave e não deveria ter levado Peachy para dentro [do quarto]", declarou o defensor. Em seguida, resumiu o comportamento do turista: "A verdade é que Mitch estava bêbado. Mitch foi estúpido. Ele tomou decisões ruins".

A retirada do flamingo foi descoberta pela equipe de segurança do hotel, que acionou a polícia de Las Vegas. O episódio deu início à investigação que resultou no processo judicial contra o visitante. Fairbairnpode receber até quatro anos de prisão pela acusação mais grave e outros seis meses pela infração de menor gravidade. A sentença definitiva ainda não foi anunciada e está prevista para 1º de dezembro.

Desde o incidente, o canadense não recebeu autorização para deixar os Estados Unidos e permanece em prisão domiciliar enquanto aguarda a decisão sobre a pena.