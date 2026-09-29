Turista chora, desiste de saltar de cânion de 80 metros, mas é chutada e empurrada por instrutores; atração já causou lesão na medula e paralisia

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:44
Uma turista que desistiu de saltar de um cânion de cerca de 80 metros de altura acabou sendo forçada por instrutores a realizar o salto. O episódio aconteceu na atração turística Noh’o, no Rio Sulak, no Daguestão, república da Federação Russa, e foi registrado em vídeo.
Nas imagens, a mulher aparece visivelmente assustada e tenta se afastar da borda enquanto pede repetidamente para não ser lançada. Apesar da resistência, os funcionários continuam tentando posicioná-la para o salto. “Por favor, não me joguem assim! Me soltem”, gritou a turista.
Ela também teria se dirigido ao marido, que aparentemente registrava a cena. “Por favor... Não! Eu imploro!”, repetiu.
Enquanto a mulher tentava recuar, os instrutores pediam que ela se acalmasse e parasse de se debater. Como não conseguiram fazê-la sentar na borda, um deles chutou a região de trás dos joelhos da turista, fazendo com que suas pernas cedessem.
Na sequência, ela foi empurrada para o salto utilizando o equipamento de segurança da atração. Segundo uma testemunha citada pela agência East 2 West, o marido teria filmado o episódio e rido durante a situação.
A turista sobreviveu e, depois de retornar à plataforma, ainda teria sido questionada se gostaria de saltar novamente. “Eu disse não!”, respondeu ela ao marido.
Caso está sendo investigado
De acordo com a East 2 West, uma investigação foi aberta para apurar a conduta dos funcionários da empresa responsável pela atração. A reportagem não informa quando exatamente o episódio aconteceu.
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O local já havia sido associado a outra situação envolvendo uma turista. Segundo o relato divulgado pela Nexta TV, uma mulher teria sido empurrada de uma tirolesa sem consentimento e sem tempo para se preparar.
Ainda conforme essa versão, ela posteriormente foi diagnosticada com uma contusão na medula espinhal e passou a apresentar episódios de paralisia.