ABSURDO

Turista chora, desiste de saltar de cânion de 80 metros, mas é chutada e empurrada por instrutores; atração já causou lesão na medula e paralisia

Mulher aparece chorando e implorando para não ser lançada da atração turística no Daguestão; conduta dos funcionários é investigada

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:44

Mulher foi agredida Crédito: Reprodução

Uma turista que desistiu de saltar de um cânion de cerca de 80 metros de altura acabou sendo forçada por instrutores a realizar o salto. O episódio aconteceu na atração turística Noh’o, no Rio Sulak, no Daguestão, república da Federação Russa, e foi registrado em vídeo.

Nas imagens, a mulher aparece visivelmente assustada e tenta se afastar da borda enquanto pede repetidamente para não ser lançada. Apesar da resistência, os funcionários continuam tentando posicioná-la para o salto. “Por favor, não me joguem assim! Me soltem”, gritou a turista.

Ela também teria se dirigido ao marido, que aparentemente registrava a cena. “Por favor... Não! Eu imploro!”, repetiu.

An instructor at the Sulak Canyon in Russia's Dagestan kicked the leg out from under a terrified tourist and forced her onto a zipline after she changed her mind about going, per Baza. The woman had agreed to the ride but became frightened at the edge and tried to back out. According to Baza, three instructors refused to let her leave, dragged her towards the edge in her harness and one then kicked her leg, sending her down the line. A ride on the zipline costs about $83. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 28, 2026

Enquanto a mulher tentava recuar, os instrutores pediam que ela se acalmasse e parasse de se debater. Como não conseguiram fazê-la sentar na borda, um deles chutou a região de trás dos joelhos da turista, fazendo com que suas pernas cedessem.

Na sequência, ela foi empurrada para o salto utilizando o equipamento de segurança da atração. Segundo uma testemunha citada pela agência East 2 West, o marido teria filmado o episódio e rido durante a situação.

A turista sobreviveu e, depois de retornar à plataforma, ainda teria sido questionada se gostaria de saltar novamente. “Eu disse não!”, respondeu ela ao marido.

Caso está sendo investigado

De acordo com a East 2 West, uma investigação foi aberta para apurar a conduta dos funcionários da empresa responsável pela atração. A reportagem não informa quando exatamente o episódio aconteceu.

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O local já havia sido associado a outra situação envolvendo uma turista. Segundo o relato divulgado pela Nexta TV, uma mulher teria sido empurrada de uma tirolesa sem consentimento e sem tempo para se preparar.