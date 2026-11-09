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Turista escapa da morte, é salvo por equipe médica e faz promessa de doar R$ 83 mil todos os anos a hospital

Singapuriano de 76 anos foi internado em estado gravíssimo durante viagem à China e decidiu ajudar outros pacientes após receber alta

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:18

Koh Sim Hock Crédito: Reprodução

Uma viagem pela China terminou em uma experiência que mudou a vida de Koh Sim Hock, turista de Singapura. Aos 76 anos, ele enfrentou um quadro gravíssimo de saúde durante o trajeto entre Tashkurgan e Shache, em Xinjiang, e precisou ser internado às pressas. Depois de receber atendimento médico e se recuperar contra todos os prognósticos, o idoso decidiu retribuir: vai doar anualmente o equivalente a R$ 83 mil ao hospital responsável por salvar sua vida.

Koh foi internado em 14 de outubro, após desenvolver edema pulmonar agudo de grandes altitudes, uma complicação grave do mal da altitude que provoca acúmulo de líquido nos pulmões e dificulta a respiração. Seu estado era ainda mais delicado devido a outros problemas de saúde, como cardiopatia, diabetes, hipertensão e comprometimento hepático.

Koh Sim Hock 1 de 4

Diante da gravidade do quadro, o paciente precisou ser intubado e recebeu atendimento por meio de um programa de saúde que reúne especialistas de diferentes regiões da China. Um médico chegou de Xangai, a cerca de 4 mil quilômetros de distância, especialmente para participar do tratamento no Hospital Popular do Condado de Shache.

A resposta ao atendimento surpreendeu. Apenas três dias depois, Koh foi extubado e começou a apresentar melhora progressiva, segundo informações do jornal "Xinjiang Daily".

Nos dias seguintes, o idoso também recebeu cuidados baseados na medicina tradicional chinesa. A prescrição dos medicamentos exigiu atenção especial dos profissionais, que precisaram considerar as condições cardíacas e pulmonares do paciente, além do equilíbrio de líquidos e dos níveis de eletrólitos no organismo.

Promessa após a recuperação

A experiência fez Koh decidir ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades para custear tratamentos médicos. Em 29 de outubro, uma cerimônia realizada no próprio hospital oficializou o compromisso de doação anual, por meio da assinatura de um documento.

"Nunca imaginei receber um tratamento médico tão completo e atencioso em Shache", declarou o turista, que já recebeu alta e voltou para casa.

O dinheiro será destinado a pacientes em situação de vulnerabilidade financeira atendidos no setor de terapia intensiva da unidade. A iniciativa é inédita no hospital.

"Esta experiência me tocou profundamente! Também quero dar uma pequena contribuição, dentro das minhas possibilidades", afirmou Koh ao explicar a decisão.