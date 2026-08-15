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Turistas são surpreendidos por crocodilo durante banho noturno em resort; VÍDEO

Trio precisou sair às pressas do mar em Belize; uma das mulheres demorou a perceber a aproximação do animal

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:15

Crocodilo vai na direção de turistas em resort de Belize Crédito: Reprodução

Três turistas passaram por momentos de tensão ao serem surpreendidos por um crocodilo durante um banho noturno em um resort em Caye Caulker, em Belize, na América Central. O incidente aconteceu em 8 de agosto e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram os turistas deixando a água às pressas após perceberem a aproximação do animal. Uma das mulheres, que segurava uma garrafa de cerveja, demorou mais para sair do mar e precisou ser puxada por outro turista enquanto o crocodilo estava a poucos metros dela.

Crocodile Gives Night Swimmers a Fright in Caye Caulker



CAYE CAULKER, Saturday, August 8, 2026.



A relaxing night swim in Caye Caulker quickly turned into a frightening encounter after a crocodile was spotted swimming near a group of locals in the water. pic.twitter.com/JrAuude5SW — HardBallTV (@HardBallTV1) August 9, 2026

O episódio levou autoridades locais a emitirem um alerta sobre o risco de ataques de crocodilos na região, segundo o site "Need to Know". Alguns desses animais podem ser encontrados inclusive em áreas de água salgada.

"São motivo de especial preocupação os relatos de crocodilos sendo alimentados intencionalmente ou incentivados a se aproximar de pessoas. O Departamento Florestal reforça enfaticamente ao público que crocodilos nunca devem ser alimentados, abordados, tocados, provocados ou incentivados a interagir com quem quer que seja", afirmou o Departamento Florestal de Belize em nota.

Segundo a ambientalista Marisa Tellez, especialista em crocodilos, a alimentação dos animais por humanos pode alterar o comportamento dos répteis. "A alimentação condicionou os répteis a associar os humanos à comida", alertou.

Ela também explicou como agir caso um crocodilo se aproxime de uma pessoa. "Se você vir um crocodilo se aproximando, não bata na água. Mantenha a calma e vá em direção à margem, sem dar as costas para os crocodilos".

As autoridades recomendam que turistas evitem nadar à noite, período em que os crocodilos costumam sair para caçar.

Turista foi atacada em abril

O episódio aconteceu meses depois de outro ataque registrado em Caye Caulker. Em abril, a turista americana Nicole Elizabeth Robinson, de 44 anos, ficou ferida após ser atacada por um crocodilo.