ENTENDA

Turnê de Ivete anuncia desconto em ingressos de turnê e recebe críticas após show adiado

Promoção de 20% no Ivete Clareou foi divulgada após adiamento de show em São Paulo; fãs questionaram os valores cobrados anteriormente

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:25

Ivete Sangalo adia show em São Paulo por causa das chuvas Crédito: Reprodução/Instagram

A turnê Ivete Clareou, de Ivete Sangalo, virou assunto nas redes sociais após a equipe da cantora anunciar uma promoção de ingressos para as próximas apresentações do projeto. A oferta de 20% de desconto, porém, dividiu opiniões e também abriu espaço para críticas à produção da artista.

A repercussão acontece em meio à polêmica envolvendo o adiamento do espetáculo A La Sangalo, que seria realizado neste sábado (31), em São Paulo, mas foi remarcado para março de 2027.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador 1 de 25

Adiamento de show gerou reclamações

A organização justificou a mudança de data pelas fortes chuvas e pelas dificuldades na montagem da estrutura do evento. A decisão, no entanto, provocou insatisfação entre parte do público que já havia se programado para acompanhar a apresentação na capital paulista.

Em meio à repercussão, a equipe de Ivete divulgou uma oferta especial para quem deseja acompanhar a cantora no projeto dedicado ao samba.

Ivete Clareou tem promoção de ingressos

Em publicação no perfil oficial do Ivete Clareou no Instagram, a produção anunciou 20% de desconto na compra de ingressos para as demais apresentações da turnê. A campanha é válida entre este sábado (31) e a próxima segunda-feira (2), por meio da plataforma Ingresse.

“Atenção, zamuris! Nada melhor do que uma boa notícia num feriado, né? O Ivete Clareou traz uma promoção imperdível para vocês aproveitarem ao máximo o samba de Mainha: 20% de OFF no seu ingresso, direto na ingresse.com! Corre que é a ação é válida de 31/10 até 02/11. Não deixa para a última hora, vem curtir com a gente!”, informou a publicação.

Fãs criticam desconto nas redes sociais

Nos comentários, alguns internautas questionaram a iniciativa e lembraram os valores que pagaram anteriormente pelos ingressos. “Vira lote toda semana aumentando valor, pra chegar agora dá desconto. Quem comprou antes no valor cheio”, escreveu um seguidor.

Outro comentário fez referência ao adiamento do espetáculo em São Paulo: “Se for cancelar me avise logo viu?”. Um terceiro internauta também criticou a estratégia de vendas: “Mudaram tanto os lotes que agora tem que ficar fazendo promoção e chamando influencers pra dar desconto”.

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