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TV Globinho volta à Globo após 11 anos e traz três desenhos que marcaram uma geração; veja quais

Programa infantil retorna à televisão neste sábado (10), em edição especial do Criança Esperança 2026, com animações clássicas e antigos apresentadores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:26

TV Globinho retorna em edição especial da Globo com desenhos que marcaram uma geração
TV Globinho retorna em edição especial da Globo com desenhos que marcaram uma geração Crédito: Reprodução: YouTube

A espera acabou para quem cresceu passando as manhãs diante da televisão. Após 11 anos fora da programação regular da Globo, a TV Globinho está de volta neste sábado (10), em uma edição especial que promete despertar a nostalgia de quem acompanhou os desenhos exibidos pela emissora nos anos 2000.

O retorno faz parte da Maratona da Esperança, programação especial do Criança Esperança 2026. Para a ocasião, a Globo selecionou três animações que fizeram sucesso entre crianças e adolescentes, além de reunir antigos apresentadores da atração.

TV Globinho – anos 2000-2015

Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução
Três espiãs demais: Youtube, HBO Max por Reprodução
Digimon: Prime Video por Reprodução
Yu-Gi-Oh!: Netflix por Reprodução
Monster Rancher: Youtube por Reprodução
Dragon Ball Z: Prime Video por Reprodução
Aladdin: Disney+ por Reprodução
Avatar: Prime Video por Reprodução
Rocket Power: Pluto TV, Prime Video, Youtube por Reprodução
as aventuras de jackie chan por Reprodução
Homem-Aranha: Disney+ por Reprodução
Os Simpsons: Disney+ por Reprodução
Bob Esponja: Netflix, Prime Video por Reprodução
Beyblade: Netflix, Prime Video por Reprodução
Freakazoid: HBO Max, Prime Video por Reprodução
1 de 15
Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução

Entre os desenhos confirmados estão Dragon Ball Z, Digimon e Três Espiãs Demais, produções que conquistaram uma legião de fãs e se tornaram algumas das mais lembradas da programação infantil da televisão brasileira.

Dragon Ball Z acompanha as aventuras de Goku e seus aliados em batalhas contra inimigos que ameaçam a Terra. Já Digimon apresenta um grupo de crianças transportadas para um universo digital, onde encontram criaturas que se tornam suas companheiras em diferentes desafios.

Três Espiãs Demais, por sua vez, conta a história de Sam, Clover e Alex, adolescentes que precisam conciliar a rotina escolar com missões secretas, enfrentando vilões e situações inesperadas.

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A escolha das animações busca recuperar a atmosfera da TV Globinho, que estreou em 2000 e permaneceu na grade da emissora até 2015. Durante esse período, o programa se tornou uma das principais vitrines de desenhos animados na televisão aberta.

Além das três produções escolhidas para a edição comemorativa, a atração ficou conhecida por exibir títulos como Power Rangers e Beyblade, que também marcaram a infância de muitos brasileiros.

O especial deste sábado não representa, até o momento, a volta definitiva da TV Globinho à programação diária da emissora. A edição foi preparada como parte das ações comemorativas e de mobilização do Criança Esperança 2026.

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