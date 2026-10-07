CURIOSIDADES

TV Globinho volta à Globo: quais desenhos estarão no programa e o que já foi confirmado sobre o retorno da atração

A TV Globinho está de volta em edição especial; veja quando será exibida, quem participa e quais desenhos já foram confirmados



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:44

TV Globinho retorna em edição especial da Globo com desenhos que marcaram uma geração Crédito: Reprodução: YouTube

Para quem cresceu acompanhando as manhãs da Globo, alguns nomes são capazes de trazer uma lembrança imediata da infância. É o caso da TV Globinho, programa que marcou uma geração com desenhos, animes e séries exibidos na televisão aberta.

Depois de mais de uma década longe da programação regular, a atração está de volta, mas em um formato especial. A Globo preparou uma edição comemorativa para integrar a Maratona da Esperança, programação especial do Criança Esperança 2026.

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O retorno também aposta forte na nostalgia. Alguns antigos apresentadores da atração estarão reunidos novamente, enquanto desenhos conhecidos do público que acompanhava o programa nos anos 2000 voltam à tela.

Quando a TV Globinho volta?

A edição especial da TV Globinho será exibida no sábado, 10 de outubro de 2026, pela TV Globo. Segundo a programação divulgada pela emissora, o especial está previsto para começar às 9h, no horário de Brasília, depois da primeira parte do programa É de Casa.

A atração será responsável por abrir a programação da Maratona da Esperança na manhã de sábado, dentro das ações do Criança Esperança 2026. A programação especial da campanha seguirá até 12 de outubro, justamente durante o período do Dia das Crianças.

Quais desenhos vão passar na TV Globinho?

A Globo já confirmou três produções que estarão presentes na edição especial. A seleção reúne alguns dos títulos mais lembrados pelos fãs do programa.

Confira:

Dragon Ball Z

Digimon

Três Espiãs Demais

Especial da TV Globinho terá Dragon Ball Z, Digimon e Três Espiãs Demais Crédito: Reprodução: YouTube

A escolha não é por acaso. Os três desenhos fizeram parte da programação infantil da Globo e estão entre os títulos associados à memória afetiva de quem acompanhava a TV Globinho.

A expectativa é que o especial explore justamente essa relação entre os programas da infância e o público que cresceu acompanhando a atração.

Quando a TV Globinho acabou?

A TV Globinho estreou em 2000 e rapidamente se transformou em uma das principais atrações infantis da televisão aberta brasileira. O programa se estendeu até 2015 e, volta ao ar após 11 anos.



Durante os anos 2000, o programa serviu como uma das principais vitrines para desenhos, animes e séries voltados ao público infantil e adolescente. Ao longo de sua história, a atração exibiu títulos que se tornaram extremamente populares entre os brasileiros.

Entre eles estavam:

Power Rangers

Avatar

Rugrats

iCarly

Beyblade

Dragon Ball Z

Digimon

A programação mudou ao longo dos anos, acompanhando diferentes gerações e tendências do mercado de entretenimento.