TV Globinho volta à Globo: quais desenhos estarão no programa e o que já foi confirmado sobre o retorno da atração

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:44
Para quem cresceu acompanhando as manhãs da Globo, alguns nomes são capazes de trazer uma lembrança imediata da infância. É o caso da TV Globinho, programa que marcou uma geração com desenhos, animes e séries exibidos na televisão aberta.
Depois de mais de uma década longe da programação regular, a atração está de volta, mas em um formato especial. A Globo preparou uma edição comemorativa para integrar a Maratona da Esperança, programação especial do Criança Esperança 2026.
TV globinho
O retorno também aposta forte na nostalgia. Alguns antigos apresentadores da atração estarão reunidos novamente, enquanto desenhos conhecidos do público que acompanhava o programa nos anos 2000 voltam à tela.
A edição especial da TV Globinho será exibida no sábado, 10 de outubro de 2026, pela TV Globo. Segundo a programação divulgada pela emissora, o especial está previsto para começar às 9h, no horário de Brasília, depois da primeira parte do programa É de Casa.
A atração será responsável por abrir a programação da Maratona da Esperança na manhã de sábado, dentro das ações do Criança Esperança 2026. A programação especial da campanha seguirá até 12 de outubro, justamente durante o período do Dia das Crianças.
A Globo já confirmou três produções que estarão presentes na edição especial. A seleção reúne alguns dos títulos mais lembrados pelos fãs do programa.
Confira:
A escolha não é por acaso. Os três desenhos fizeram parte da programação infantil da Globo e estão entre os títulos associados à memória afetiva de quem acompanhava a TV Globinho.
A expectativa é que o especial explore justamente essa relação entre os programas da infância e o público que cresceu acompanhando a atração.
A TV Globinho estreou em 2000 e rapidamente se transformou em uma das principais atrações infantis da televisão aberta brasileira. O programa se estendeu até 2015 e, volta ao ar após 11 anos.
Durante os anos 2000, o programa serviu como uma das principais vitrines para desenhos, animes e séries voltados ao público infantil e adolescente. Ao longo de sua história, a atração exibiu títulos que se tornaram extremamente populares entre os brasileiros.
Entre eles estavam:
A programação mudou ao longo dos anos, acompanhando diferentes gerações e tendências do mercado de entretenimento.
Mesmo assim, a marca permaneceu associada à infância de quem cresceu assistindo televisão nas manhãs dos anos 2000.